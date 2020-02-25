Безопасны ли «шашечки»? Как мобильные технологии влияют на работу такси в Кирове

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Одному моему товарищу нужно было срочно добраться от Музея Грина в центр Кирова. Решил сделать это на такси. Вызвал машину через мобильное приложение «Яндекс.Такси». Подождал. Авто подъехало, он сел в него и покатил. Рассчитывал добраться быстро и с комфортом, но поездка оказалась «незабываемой».

- Было впечатление, что водитель только-только сдал на права, - рассказывал он. - Машина глохла, а когда он ее снова заводил, то она так дергалась с места, что меня вжимало в сиденье. А когда останавливалась, бросало в лобовое стекло. Хорошо еще, что сразу пристегнулся. К тому же сам водитель, похоже, город вообще не знал - ориентировался по навигатору. Куда тот говорил, туда и ехал. Даже по тем улицам, где нормальные люди вообще не ездят. Ехали полчаса до места, куда обычно можно добраться минут за пятнадцать. Чуть не поседел с таким водилой.

Сам я редко езжу на такси, и сталкиваться с подобными фактами мне не случалось. Но, послушав рассказ товарища, я невольно задался вопросом: как же так получается, что к перевозкам граждан допускают таких горе-водителей? Кто отвечает за безопасность поездок в такси? Ведь по факту мы доверяем шоферу свои жизни.

Устроиться таксистом? Легко!

Сегодня люди часто пользуются такси. Это лет десять назад такие поездки могли позволить себе немногие: дорого. А сейчас машин у граждан страны стало больше, и они нередко используют их для получения дополнительного дохода. «Лишней копейки» в обычных российских семьях не бывает. К тому же с развитием мобильных технологий упростилась процедура вызова такси. Такие агрегаторы, как Uber, Gett, «Яндекс.Такси», делают жизнь удобней не только для тех, кто хочет быстро добраться до нужного места, но и для водителей, желающих потаксовать. Да и специализированным предприятиям это удобно. Зачем содержать штат диспетчеров, если можно быстро и без особых затрат использовать мобильные сервисы?

В результате поездки стали дешевле и доступнее для граждан. А если ехать куда-либо компанией из четырех человек, то затраты даже меньше, чем на общественном транспорте. Тем более что в Кирове, например, проезд на нём подорожал в феврале до 26 рублей. К тому же такси едет точно до места назначения, а с автобусной остановки нужно еще пешком добираться.

В интернете есть немало рекомендаций для тех, кто желает работать таксистом. Судя по ним, процедура эта сегодня упростилась максимально. Регистрируешься в качестве индивидуального предпринимателя, в службе «Яндекс.Такси» - и вперед. Даже наличие собственного автомобиля не важно: в больших городах таксопарки охотно заключают договоры аренды машин с желающими подработать в качестве таксиста.

Вот как, например, описывает в интернете свой первый опыт работы таксистом один из жителей Санкт-Петербурга. Он арендовал авто в одном из таксопарков, подключился к Яндексу и месяц таксовал в северной столице.

- «Яндекс.Такси» проверяет качество сервиса не только с помощью оценок пассажиров, но и другими способами. Они смотрят, чистая ли машина и нет ли у нее серьезных повреждений. Если вы перевозите детей, в салоне обязательно должно быть детское кресло. Еще проверяют, совпадают ли модель автомобиля, цвет и номер с теми, что внесены при регистрации у агрегатора. Водитель должен всегда иметь при себе права, ПТС (техпаспорт. - Авт.), полис ОСАГО и путевой лист. Для проверки всего этого «Яндекс. Такси» использует мобильный и фотоконтроль. Раз в три дня приложение напоминает о том, что пора пройти фотоконтроль: прямо в приложении вы должны сфотографировать автомобиль со всех сторон, а еще открытый багажник, салон и все документы. Если проигнорировать сообщение, то через час закроют доступ к новым заказам.

Судя по рассказу петербуржца, ежедневным техосмотром транспорта и медицинским освидетельствованием перед выездом на улицы города он вообще не заморачивался.

На сайтах поиска работы вакансий для таксистов «пруд пруди». В основном их предлагает уже упоминавшийся сервис «Яндекс.Такси». Согласно предложениям рекрутеров, зарплата будет составлять от 40 до 100 тыс. рублей ежемесячно.

От нарушения к наказанию

Легкость, с какой стало можно устроиться на работу таксистом, порождает множество происшествий, жертвами которых становятся не только водители и их пассажиры, но и пешеходы, которые по стечению обстоятельств оказались поблизости.

Московские новости пестрят сообщениями о ДТП с участием такси. Так, например, в конце прошлого года на Новорижском шоссе таксист на высокой скорости «влетел» под фуру. Результат: оторванная голова и смерть. Также в конце года водитель столичного такси не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Погибли два пассажира. Таксист оказался уроженцем Киргизии. Или еще: в районе Профсоюзной улицы в Москве таксист устроил массовое ДТП. Как потом выяснилось, он был пьян.

За руль такси садятся даже те, у кого здоровье не позволяет управлять любым транспортом в принципе. Так, опять же в конце прошлого года автомобиль «Яндекс.Такси» совершил крупную аварию на юге Москвы. По предварительной информации, у водителя случился неожиданный приступ эпилепсии.

Да что там столица. В Кирове в конце прошлого года водитель такси на автомобиле Renault, двигаясь со стороны улицы Горького в сторону улицы Дерендяева, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному Ford Mondeo и совершил с ним столкновение. В результате происшествия получили травмы три 16-летних пассажира такси.

Вызвало широкий общественный резонанс происшествие трехлетней давности. В октябре 2017 года на перекрёстке улиц Производственной и Московской 54-летний таксист, управляя машиной «Рено», сбил двух сотрудников ДПС, которые в это время оформляли аварию на дороге. Один из сбитых полицейских скончался.

И этот грустный перечень можно было бы продолжить. Поэтому не случайно проверке работы таксистов уделяется повышенное внимание со стороны работников областного управления ГИБДД и министерства транспорта Кировской области.

Согласно официальным данным, за прошлый год оба ведомства провели 70 совместных проверок. Под контроль подпало 362 транспортных средства. Выявлены нарушения со стороны 92 таксистов. Их фамилии были переданы в УМВД по Кировской области для принятия мер.

Всего составлено 167 протоколов об административных правонарушениях.

- Основные нарушения зафиксированы в части несоблюдения требований доступности транспортных средств для инвалидов, правил перевозок в части отсутствия предрейсового медицинского осмотра водителя или проверки технического состояния автомобиля, отсутствия на крыше авто опознавательного фонаря оранжевого цвета, а также отсутствия на кузове цветографической схемы легкового такси, - прокомментировали итоги рейдов сотрудники минтранса.

Уговорами и рейдами

И вновь хочу вернуться к началу моего рассказа, когда неопытный водитель оказывается за рулем такси. Думается, если вы внимательно прочитали всё, что изложено выше, вас такой факт не удивит. Стать таксистом в наше время легко. Нужно только выполнить ряд ограниченных и необременительных условий. И это первая сторона дела.

Вторая состоит в том, что все, кто занимается этим видом бизнеса, частники. Неважно, в какую юридическую форму это облечено - ИП, ООО или какую-то другую. Государственные компании ушли в прошлое. Говорю это без всякого оценочного подтекста. Просто констатирую факт.

А как можно заставить частника выполнять те или иные условия (в том числе и по безопасности), если государство сегодня говорит: нужно развивать малый и средний бизнес. Нельзя «кошмарить» предпринимателей. И у тех, на кого возлагают миссию по контролю, руки связаны.

Поэтому остается использовать только те методы и способы, которые доступны. Так, по словам начальника отдела транспортного контроля министерства транспорта Кировской области Сергея Федянина, в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований законодательства в сфере осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси чиновники из регионального минтранса проводят рейды. Совместно с представителями Управления ГИБДД УМВД РФ по Кировской области. О них уже написано выше.

В этой части нужно заметить, что такого рода контроль без дорожных полицейских просто невозможен. Будь ты хоть министром транспорта, составить протокол об административном правонарушении или выписать штраф представитель правительства области не может. Нет у тебя, если ты чиновник, таких полномочий.

Конечно, какие-то нарушения такие рейды вскрывают. Кого-то немалые штрафы заставляют работать более аккуратно. Но полностью избавить людей от недобросовестных перевозчиков они не могут. Поэтому региональный минтранс использует и иные инструменты.

Как отметил Сергей Федянин, «с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые работают в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси, проводится разъяснительная работа и обучающие семинары».

Помогают ли эти меры сделать поездки на такси более безопасными? В какой-то степени, наверное, да. И всё же основное бремя по обеспечению безопасности лежит на самих таксистах. От их добросовестности, опыта и понимания ответственности зависит, сможет ли человек без происшествий и с удобством доехать из пункта А в пункт Б.

Да и нельзя законодательно предусмотреть всё то, что может произойти в каждом конкретном случае. И не только нельзя, но и, наверное, не нужно. Хотя совершенствовать законодательную базу всё же придется. Надо приводить ее в соответствие с теми реалиями, которые есть. В частности, появление мобильных агрегаторов для вызова такси (таких, как Uber, Gett, «Яндекс.Такси») уже заставило российских законодателей заняться регулированием предрейсового медицинского осмотра водителей, которые ими пользуются. А вот как и в какой форме это найдет отражение в законодательных нормах, время покажет.

Иван ТРОФИМОВ.