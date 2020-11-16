Безопасность «Марадыковского»: кировские экологи не согласны с экспертизой

В начале недели многие региональные СМИ поспешили оповестить жителей области: «Эксперты признали проект производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности «Марадыковский» безопасным и соответствующим экологическим требованиям». Сообщая эту новость, журналисты ссылались на заключение ученых и экспертов общественной организации «Чисто Вятка».

Между тем, как оказалось, помимо этой организации, проверку «Марадыковского» на предмет потенциальной опасности для природы и для жизни людей проводила еще одна - КРНОЭО «Союз «За химическую безопасность» Эта группа все еще продолжает работать, и ее выводы не столь однозначны.

Эксперимент федерального масштаба?

- В чем дело? - поинтересовалась я у Юлии Кислицыной, заместителя руководителя Кировской региональной некоммерческой общественной экологической организации «Союз «За химическую безопасность».

- Нам пришлось продлевать экспертизу из-за неправомочного отказа оричевской администрации в регистрации заявления на ее проведение, а также из-за задержки с предоставлением документации Федерального экологического оператора.

- Чем ваша экспертиза будет отличаться от проведенной экспертами организации «Чисто Вятка»?

- Чтобы это понять, надо ее прочитать. Я не понимаю, как можно не заметить таких существенных недоработок в проекте, как отсутствие положительного заключения на новую технику и технологии? Выходит, это эксперимент федерального масштаба, в котором мы - подопытные кролики. И на нас будут испытывать установку по сжиганию особо опасных отходов? Это пострашнее мусоросжигательного завода.

Главное же отличие - что мы привлекли независимых экспертов, в чём у «Чисто Вятки», видимо, проблемы. У них четыре эксперта - сотрудники организаций, состоящих в договорных отношениях с заказчиком, что нарушает пункты 2 и 4 (статьи 16 и 22) 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Мы делали запросы в госорганы, чтобы узнать, когда завершается государственная экоэкспертиза, но нам так и не ответили. Если она закончила работу, нашу независимую экспертизу не учтут. Зато мы имели доступ к документам и возможность независимой экспертной оценки, а также - оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы.

На днях заместитель председателя правительства Кировской области Роман Береснев встретился с членами первой экспертной группы, среди которых - кировские ученые и сотрудники предприятий. Во встрече участвовали заместитель министра охраны окружающей среды Ольга Женихова, глава Оричевского района Вадим Нургалин, руководитель комиссии по экологии Общественной палаты Тамара Ашихмина. Председатель экспертной комиссии Виталий Пересторонин рассказал о ее работе.

Гарантия безопасности?

- На создание объекта по уничтожению химоружия «Марадыковский» было потрачено свыше 25 миллиардов рублей. Из них более двух миллиардов - на социальную сферу: строительство домов, школ, ремонт дорог… И еще во время его работы шла речь о перепрофилировании завода. И когда надо было определять судьбу предприятия, как раз на федеральном уровне был принят национальный проект «Экология», в рамках которого стояла задача утилизации опасных отходов. И бывшие объекты по УХО решено было перепрофилировать под эти цели. Реализация программы поручена РосРАО. Общественность была встревожена. Первоначально и у нас, экологов, возникло опасение, как бы к нам не повезли радиоактивные отходы. Когда же мы поняли, что радиоактивных отходов не будет, успокоились и стали взвешенно подходить к этой проблеме.

Мы включились в работу еще на стадии разработки проектной документации. Во главе общественного движения встала Общественная палата Кировской области. Была создана экспертная группа, и мы занялись рассмотрением документов еще в рамках общественных обсуждений с весны прошлого года. И тогда уже много замечаний и предложений сделали разработчикам.

- Коронавирус не стал помехой для встреч с населением, общественных слушаний?

- Всё проходило в режиме онлайн. Ознакомиться с документами можно было на сайте ФЭО (ФГУП «Федеральный экологический оператор», бывшее РосРАО), а также на сайте администрации Оричевского района. Общественная палата всё же проводила встречи с соблюдением всех профилактических мер. Правда, все митинги были под запретом. После этапа общественных слушаний организация «Чисто Вятка» прошла регистрацию на проведение экспертизы. В состав экспертов вошли специалисты нашей рабочей группы при Общественной палате, такие, как Виктор Иванович Машкин, профессор сельхозакадемии, Татьяна Анатольевна Мусихина, завкафедрой промышленной и прикладной экологии ВятГУ, специалисты «ГалоПолимера», других предприятий. Все они профессионалы своего дела, очень тщательно просмотрели громаднейший объем документации, выявив много недочетов. Члены экспертной комиссии изучили проектную документацию по перепрофилированию объекта «Марадыковский». Каждый оценивал документы по своему профилю (влияние ПТК на атмосферный воздух, недра, подземные и поверхностные воды, почву, флору и фауну; организация производственного экологического контроля и мониторинга; предложенные технологии переработки отходов; возможности социально-экономического развития территории; возможные аварийные ситуации). Каждый подготовил свое заключение, а после все они были обобщены и вошли в заключение общественной экологической экспертизы. В нем 60 страниц с замечаниями и выводами.

Итоги этой работы (более 70 предложений, замечаний и рекомендаций по проекту) направлены в ФГУП «Федеральный экологический оператор» и Росприроднадзор.

С техническими замечаниями мы вышли на заказчика, а так как мы работали параллельно с государственной экологической экспертизой и у ее экспертов тоже возникали подобные вопросы, то мы старались их согласовывать, чтобы не повторяться. Работали в контакте, у нас была общая задача: сделать проект как можно более безопасным для жителей Кировской области. Поэтому так много было у нас предложений по мониторингу. Очень важно знать о возможном влиянии объекта на окружающую среду и людей. А мониторинг - это некий гарант безопасности.

Ни слова о здоровье…

Свое мнение по поводу обязательности экологического мониторинга высказала и профессор Тамара Ашихмина. Кстати, она была очень удивлена при прочтении заключения государственной экологической экспертизы, в котором о состоянии здоровья населения практически нет ни одного слова, в то время как термин «окружающая среда» включает в себя комплекс окружающих человека условий, влияющих на жизнь и здоровье людей.

- В материалах экспертного заключения дана характеристика, например, фауны Кировской области, - заметила эколог, - сколько беспозвоночных животных, амфибий, пресмыкающихся, птиц встречается на данной территории, и что негативное воздействие на животный и растительный мир будет определяться за счёт выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Оценка состояния биоты - безусловно, необходимый раздел экспертизы при создании объекта первого класса опасности. Однако при этом в материалах государственной экологической экспертизы не указано даже количество жителей, проживающих на территории Мирнинского поселения, не говоря уже об оценке воздействия на их здоровье

Я убеждена, что на таких промышленных объектах хотя бы в первые пять лет должна быть создана и действовать система комплексного экомониторинга. Строительство ПТК начинается с 2021 года и продолжится по 2023 год, в это же время на нем должна быть обязательно создана химико-аналитическая лаборатория для обеспечения производственного контроля и мониторинга, особенно на этапе пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию.

На ее создание потребуются годы: надо ее оборудовать, найти специалистов, обучить их… Получить лицензию на аккредитацию лаборатории, да по стольким показателям, не так-то просто. Предполагается порядка 350 разных видов отходов утилизировать. А это значит, что будет обезвреживаться огромное количество загрязняющих веществ, содержание которых в сбросах и выбросах надо держать под постоянным контролем и смотреть, что происходит с окружающей средой. Я надеюсь, что заказчик и исполнитель работ по созданию на Вятской земле нового промышленного объекта сделают всё возможное, чтобы данное предприятие работало в безопасном режиме.

Мы готовим сейчас в рамках Всероссийской научно-практической конференции круглый стол, посвященный созданию системы комплексного экологического мониторинга окружающей среды в районах деятельности ПТК по утилизации отходов первого и второго классов опасности с участием представителей других регионов, в которых такие объекты тоже создаются. И намерены просить руководство этих регионов, при поддержке Федерального экологического оператора, обратиться к Правительству РФ с предложением о создании системы государственного экологического мониторинга на данных объектах.

Общественный контроль продолжится

- На заседании комиссии по экологии Общественной палаты и экспертной группы при обсуждении технического задания на ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) в адрес заказчика было высказано предложение о целесообразности распределения утилизируемых отходов по их видам на четырех создаваемых в России объектах. Обеспечить своевременно даже входной контроль за таким разнообразием отходов на одном предприятии будет очень сложно. А если, допустим, в Камбарку идет один вид отходов, в Марадыково - другой, а в Горный и Курган - третий и четвертый, было бы намного легче организовать на предприятиях как процесс утилизации, так и контроль, и обеспечить мониторинг за их деятельностью. Надеемся, что это предложение будет учтено при эксплуатации ПТК.

По линии Общественной палаты, с участием членов экспертной группы, мы планируем и дальше продолжать общественный контроль за деятельностью производственно-технического комплекса «Марадыковский». Готовы принять участие и в приёмке-сдаче этого объекта, в ходе которой посмотреть, насколько реализованы замечания, которые были высказаны экспертной группой Общественной палаты и членами общественной экологической экспертизы по данному проекту.

Интервью взяла Вера Ануфриева.