Без роддома, хирургии, морга. В Опаринской ЦРБ продолжается «оптимизация» отделений

Закончились новогодние каникулы. Схлынуло праздничное веселье. И как-то резко стало не до смеха. «Омикрон» наступает. Статистика по числу заболевших растет. На этом и без того унылом фоне приходит известие, что с 12 января 2022 года в Опаринской ЦРБ закрывается хирургическое отделение.

Что это - очередной перформанс из сериала «Оптимизация» или плод затейливых умов чиновников от медицины, разбирался наш корреспондент.

Закрыли на неопределённый срок

О закрытии хирургического отделения в местной больнице написал 12 января сайт «Опаринская сорока». В информации была ссылка на источник данной новости - региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Приложена фотография приказа и. о. главного врача Опаринской ЦРБ Натальи Кулаевой «О временном приостановлении работы хирургического отделения».

Из текста приказа следует, что, во-первых, закрывают отделение не насовсем, а лишь временно, во-вторых, причиной такого шага стало отсутствие врача-хирурга и, соответственно, проводимых операций, и, наконец, в-третьих, работникам отделения засчитывается «простой» и будет выплачиваться за всё время оного две трети средней заработной платы.

Таким образом, руководство ЦРБ как бы еще надеется найти недостающего специалиста (хотя соответствующая вакансия «висит» на сайте регионального министерства здравоохранения еще с июля 2021 года). Персонал не увольняют. И это говорит о том, что здравый смысл главврач еще не утратила. Вот только сами сотрудники хирургического отделения вряд ли рады такому «простою», и, возможно, некоторая их часть всё же напишет заявления об увольнении «по собственному желанию».

Отстоять не удалось

Местных жителей эта новость не обрадовала. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. Вот что пишет сайт «Опаринская сорока» по этому поводу:

«Грустно, но ожидаемо: в Опаринской ЦРБ закрывают отделение хирургии… Напомним, несколько месяцев назад отделение уже пытались за­крыть, но тогда местные жители смогли его отстоять. Основная причина - отсутствие хирурга. Однако дежурные врачи отделения умеют и раны зашивать, и по рентгену могут определить перелом и наложить гипс, до­стать инородное тело и много чего еще.

Что будет происходить теперь? На терапию, которая находится в полуаварийном помещении и у которой хотят отобрать еще несколько кабинетов для отделения скорой помощи, ляжет дополнительная нагрузка. С малейшей травмой пациенты будут вынуждены либо ехать в Киров, либо в ЦРБ Мурашинского района (за 70 км. - Ред.). Те, кому повезет, смогут уехать на «скорой». Про санавиацию даже говорить не стоит - ее всё-таки применяют в отдельных экстренных случаях.

Возникает вопрос: всех ли пациентов успеют довезти? Как быть с распутицей? Как долго в подвешенном состоянии будут находиться сотрудники хирургии?

Вопросы пока остаются без ответа. Ждем ответы на наши обращения от минздрава и прокуратуры».

И здесь нужно напомнить о том, что Опаринский район относится к числу «лесных», то есть тех территорий, где преобладают лесозаготовка и лесопереработка. А лесной бизнес, как известно, один из самых травмоопасных.

Отделения закрываются одно за другим

Озабоченность жителей Опаринского района разделяет и ОНФ. Там не видят оснований для такого кардинального шага.

- Мы считаем, что хирургию надо оставить, - высказала свое мнение сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Чеснокова. - Да, там сейчас нет хирурга, но есть дежурные врачи, есть медсестры, которые могут сделать рентген, определить перелом, наложить гипс, зашить рану и провести ряд других медицинских манипуляций. Когда появится новый хирург и появится ли вообще - никто не знает. Всё это время людям надо как-то жить. Всех пациентов отвозить за 70 километров в Мураши на «скорой» невозможно. Да и там тоже есть свои пациенты. Вопреки заявлениям минздрава о том, что закрытие хирургии не скажется на качестве оказания медпомощи, это уже произошло.

Кстати, в ОНФ напомнили о том, что проблемы в Опарин­ской ЦРБ не ограничиваются хирургическим отделением.

- Ранее там были закрыты родильное отделение, морг, - сообщили в ОНФ. - А в декабре прошлого года стало известно об «уплотнении» терапевтического отделения из-за необходимости разместить там еще и отделение скорой помощи.

Но даже без всякого «уплотнения» помещения терапевтического отделения уже не соответствуют нормам. Об этом в ноябре прошлого года написала в минздрав заведующая отделением Светлана Черезова (полный текст письма опубликован на сайте «Опаринская сорока»).

«Прошу обратить внимание на то, что часть помещений терапевтического отделения не соответствует требованиям СанПиНа, - указала зав. отделением. - На сегодняшний день пять палат, буфет не соответствуют этим требованиям, стены практически во всех палатах покрыты плесенью. Одна палата за­крыта для размещения больных в связи с риском проваливания пола… При отсутствии ремонта и другие палаты будет невозможно эксплуатировать».

Поэтому в случае размещения там «скорой» отделение попросту не сможет лечить пациентов, считает заведующая, так как работа неотложки «в круглосуточном режиме и особенно ночью будет нарушать лечебно-охранительный режим больных».

Вопрос ремонта «рассмотрят»

Знают ли в областном минз­драве о проблемах Опарин­ской ЦРБ? Безусловно. Более того, чиновники из министерства рассмотрели обращение Светланы Черезовой и ответили на ее письмо:

«По данным руководителя КОГБУЗ «Опаринская цен­тральная районная больница» размещение подстанции КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» в здании центральной районной больницы не повлияет на оказание медицинской помощи в терапевтическом отделении. Кроме того, помещение подстанции ССМП будет изолировано от терапевтического отделения Опаринской ЦРБ, а также будет иметь отдельные входы/выходы. Таким образом, лечебно-охра­нительный режим пациентов в терапевтическом отделении Опаринской ЦРБ не нарушится.

Также руководителю указано на необходимость составления проектно-сметной документации на ремонт помещений терапевтического отделения, по­сле чего вопрос о выделении бюджетных средств будет рассмотрен».

Иными словами, переезд «скорой» в новые помещения - вопрос решённый, а с ремонтом придется обождать до разработки документации.

В связи с последним вспомнилось, что, когда в декабре 2016 года и. о. губернатора области Игорь Васильев приезжал в Афанасьевский район и намеревался там посетить местную больницу, ее помещения без всякой документации силами медперсонала привели в порядок. Могут, когда хотят?

Стены новые, а лечить некому

Сокращение («оптимизация») отделений, кадровый дефицит, ветхие помещения, отсутствие ремонта, нехватка современного оборудования - всё это есть не только в Опаринской ЦРБ.

По данным, имеющимся в распоряжении «ВК», отток кадров из учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь населению, только за 2020 год составил 30 врачей и 162 специалиста среднего звена. И этот тренд не меняется уже несколько лет.

А сообщения об открытии новых ФАПов в сёлах области вызывают у населения нервный смех.

Так, например, в том же Опаринском районе в сентябре прошлого года в юго-восточной части райцентра таковой был по­строен. И на его открытие даже позвали губернатора Игоря Васильева.

Вот только руководство местной больницы «забыло» сообщить высокому гостю о том, что там некому будет работать. Зато «Опаринская сорока» об этом напомнила: «Их (фельдшеров. - Ред.) не хватает: в Латыш­ский, к примеру, раз в неделю приезжает фельдшер из Вазюка. В Моломе, опять же раз в неделю, бывает фельдшер из Опарино. Нет медработника и в Верхней Волманге, где фельдшерско-акушерский пункт строить начали на прошлой неделе. На официальном сайте Опарин­ской ЦРБ имеются три вакансии фельдшеров».

Обо всём и ни о чём

А что же минздрав и его куратор - первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов? Неужели они не знают о проблемах здравоохранения в районах?

Судя по итоговой пресс-конференции, которую 27 декабря провели совместно Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения Андрей Черняев, даже если им о трудностях и известно, они предпочитают их не замечать.

О чём там шла речь? О пандемии и о той нагрузке, которая легла на плечи врачей и медсестер. И здесь не к чему придраться. Люди работают на износ. Честь им и хвала. И то, что чиновникам минздрава удалось в экс­тренном порядке открыть три тысячи новых инфекционных коек, тоже заслуживает похвалы. Хотя, может, лучше было бы, если б их до этого не сокращали?

Говорили на пресс-конференции о реализации нацпроекта «Здравоохранение». По словам Дмитрия

Курдюмова, в этом плане была проведена «серьёзная работа»: «Проводилось осна­щение высокотехнологичным оборудованием не только специализированных учреждений, но и районных. Произошло обновление автопарка станции скорой медицинской помощи. Завершена масштабная реконструкция детской областной больницы».

«Дмитрий Курдюмов отдельно остановился, - подчеркнула пресс-служба правительства области, - на ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая уже в текущем году позволила существенно расширить лечебно-диагностический потенциал районных больниц. Так, автопарк медорганизаций пополнился 80 единицами автотранспорта, до конца года за­планирована поставка еще 25 машин. В цен­тральные районные больницы и их подразделения поставлено свыше 350 единиц современного оборудования. Активными темпами продолжается возведение новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики».

Никто не спорит с тем, что и сам Курдюмов, и весь минздрав заняты делом. Никто не будет возражать против того, что говорить о достижениях нужно. Вот только параллельно нужно рассказывать также о трудностях и о мерах, которые принимаются, чтобы их ликвидировать.

Ведь если лакировать действительность, то рано или позд­но всем станет очевидно, что наши «достижения» в медицине подобны «потёмкинским деревням». Вроде бы они есть, но на местах их не видят.

Иван ТРОФИМОВ.

P.S. Пока верстался номер, пришел ответ на запрос «ВК» из министерства здравоохранения Кировской области. В нем пишется: «Информация о закрытии в Опаринской ЦРБ хирургического отделения не соответствует действительности. В настоящее время хирург Опаринской ЦРБ находится на больничном. В соответствии с маршрутизацией, на период отсутствия сотрудника хирургическая помощь пациентам оказывается в рабочие часы в поликлинике Опаринской ЦРБ, а также в Мурашин­ской ЦРБ и Больнице скорой медицинской помощи г. Кирова. Эк­стренная медицинская помощь оказывается службой скорой медицинской помощи».

Такой ответ в корне противоречит приказу и. о. главного врача Опаринской ЦРБ (фотография этого приказа приводится на сайте «Опаринская сорока» и имеется в распоряжении реготделения ОНФ). Создается впечатление, что либо минздрав не контролирует обстановку, либо опаринский руководитель больницы занимается самодеятельностью. Хотя одно не противоречит другому.