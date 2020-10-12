Без препятствий? Как инвалиду в Кировской области научиться водить автомобиль

Фото: gorod-che.ru

У моего давнего знакомого, побывавшего на войне в Северо-Кавказском регионе, была мечта: после службы в армии накопить денег и купить собственный автомобиль. Ему и родители говорили: «Мы непременно поможем! Ты только вернись...» Николай (имя изменено), конечно, вернулся.

Однако в одной из боевых спецопераций под г. Грозным Николай лишился ноги (подорвался на фугасе). Травма была очень тяжелой. Врачи военного госпиталя во Владикавказе не давали утешительных прогнозов: от разрыва пострадали и некоторые внутренние органы.

Процесс восстановления был долгим. Мама не отходила от сына, ей даже разрешили постоянно присутствовать в палате. Отец едва сдерживал рыдания, то и дело уходя в коридор госпиталя. Когда Николай окончательно пришел в себя, сказал: «Зачем она, эта дурацкая жизнь? Кому я, инвалид, буду нужен?!»

После выписки Николаю не позволили остаться не у дел: ему помогли бывшие «братья по оружию». Они собрали некоторую сумму, ортопеды сделали вполне приличный протез. Мой знакомый устроился на работу. В глазах у парня появилась «веселинка», а самое главное - исчезли мысли о суициде, не стало депрессии. И - радость для всех близких! - Коля снова захотел приобрести автомобиль.

Правда, существовали определенные ограничения: нужна была машина с ручным управлением. К тому же в 1990-е в автошколы инвалидов не принимали или делали это весьма неохотно. Не особо стремились видеть таких курсантов в списке экзаменуемых и сотрудники Госавтоинспекции (кому нужны проблемы на дороге, в которых виновным мог оказаться человек с ограниченными возможностями здоровья)?

Однако у Николая такой характер: захочет - добьется своего! Он съездил в Нижний Новгород, где инвалидов в то время обучали вождению. Сдал на общих основаниях экзамены в автошколе и… поехал на автомобиле «Нива», который ему помогли приобрести родители. Переоборудовал его (помогли знакомые автомастера) под ручное управление. Зарегистрировал авто в ГИБДД. При оформлении документов предупредили, что никаких особых льгот для инвалидов не существует - словом, езди осторожно, соблюдай правила дорожного движения.

…С тех пор прошло почти 25 лет. У Николая уже третий автомобиль, и ни одного нарушения! Когда я стал готовить материал о том, насколько просто (или сложно) получить право на вождение легкового автомобиля людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вспомнил о всех мытарствах своего знакомого.

Без поблажек!

Впрочем, времена изменились. А появилось ли что-то новое в этом актуальном вопросе именно для инвалидов?

Иван ГЛИНЧИКОВ, председатель общества инвалидов Ленинского района города Кирова:

- К сожалению, у нас не ведется статистика: сколько людей с ограниченными возможностями имеют автомобиль. Знаю, что для переоборудования машины под ручное управление требуется 20 - 25 тысяч рублей. Сейчас все обучаются на общих основаниях: сдают теорию, вождение - как говорится, в обычном режиме, без каких-либо льгот или поблажек. Понятно же: автомобиль - средство повышенной опасности, особенно для инвалидов. А потому и требования неизменны: каждый отвечает за безопасность свою, пассажиров и других участников движения… Насколько я знаю, люди с ограниченными возможностями ездят очень осторожно, правил не нарушают.

Как сообщили в пресс-службе отдела УГИБДД по г. Кирову, в областном центре нет автошкол, где бы готовили курсантов с ОВЗ. Нет у них и статистики по ДТП, в которых виновными оказались инвалиды.

Сам за рулём

И вот приятная новость! Недавно в кирово-чепецком Вятском автомобильно-промышленном колледже (ВАПК) с помощью средств федерального бюджета оснастили специальным ручным управлением легковой автомобиль, который поможет людям с ОВЗ и инвалидностью научиться водить машину. Водительские удостоверения категории В уже получили два человека.

Один из них - Алексей Козлов из Богородского. После полученной травмы позвоночника он с 12 лет передвигается на специальной коляске. Чтобы облегчить себе жизнь и стать более мобильным, несколько лет назад купил автомобиль с ручным управлением.

- Учился управлять им сам, обратиться за помощью было некуда. Для получения официальных прав надо было ехать в другие регионы. А это, как понимаете, и время, и немалые средства на проживание на период учебы, - говорит Алексей. - Сейчас, когда получил свои права на управление автомобилем, буду ездить легально. У меня «Нива» с ручным управлением, так что проеду куда угодно, по любой необходимости. Водительские права значительно расширили мои возможности передвижения.

Алексей считает: таких желающих стать более мобильными и передвигаться на машине много, но не все знают, что сейчас можно отучиться и получить права на управление легковым автомобилем.

Бюджет помог

До появления специального автомобиля в ВАПК в нашей области такое обучение было недоступно, о чем проинформировали в пресс-центре правительства Кировской области. Сейчас этим могут воспользоваться все жители региона.

Кстати, Вятский автомобильно-промышленный колледж с 2016 года стал базовой профессиональной образовательной организацией области, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

В нынешнем году образовательное учреждение получило из средств федерального бюджета субсидию на оснащение в размере 2,5 млн. рублей. Объем финансирования за счет средств областного «кошелька» составил 131 тыс. 900 рублей. Деньги направили на приобретение дополнительного оборудования для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, на оснащение рабочих мест преподавателей.

И самый долгожданный подарок: в колледже появился учебный легковой автомобиль с ручным управлением, с помощью которого люди с инвалидностью и ОВЗ могут научиться водить машину и получить водительское удостоверение категории B.

Как подчеркнули в колледже, они действительно для жителей других городов Кировской области могут организовать освоение теоретической части с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а вот для прохождения практических занятий все-таки необходимо приехать в Кирово-Чепецк.

- У нас есть общежитие, оборудованное всем необходимым для комфортного проживания лиц с ОВЗ и инвалидностью. Но никаких послаблений при сдаче экзаменов на права не предусмотрено, - сказала замдиректора колледжа по учебной работе Наталья Игошина.

В колледже заметили, что они дважды участвовали в проекте «Доступная среда». Для создания безбарьерной среды приобрели специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей - для слабовидящих, слабослышащих, инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы. Причем оборудование могут использовать другие колледжи и техникумы области, чтобы создать спецусловия для обучения.

На базе ВАПК работает и центр профориентационной работы, в котором потенциальных абитуриентов и курсантов информируют о состоянии рынка труда, о том, где и какие кадры требуются, о возможностях карьерного роста.

А как по закону?

Недавно МВД подготовило ряд поправок в Правила дорожного движения (ПДД), касающихся водителей-инвалидов. По новым правилам инвалиды первой и второй групп, водители, перевозящие инвалидов или детей с ОВЗ, могут вполне законно нарушать ПДД. Правда, уточняется, что это касается некоторых запрещающих знаков: «Движение запрещено», «Стоянка запрещена» и т. д., и только машин, которые оборудованы спецзнаком «Инвалид».

Это должен быть опознавательный стикер размером 15 на 15 сантиметров. Один знак крепится на заднее стекло автомобиля, второй - на переднее. Перечень лиц, имеющих право на установку данного знака, содержится в ПДД и регламентируется постановлением № 1990: инвалиды первой и второй групп, люди, осуществляющие перевозку граждан данной категории, родители детей, имеющих серьезные функциональные заболевания. В этом случае не имеет значения, какая именно группа инвалидности присвоена ребенку.

Инвалиды третьей группы исключены из категории льготников, имеющих право на установку знака «Инвалид». Это связано с тем, что они, как правило, имеют заболевания, не влияющие на общее качество жизни.

- Кроме знака водитель обязан иметь при себе документы, подтверждающие то, что он действительно является инвалидом, или то, что он перевозит инвалида, - подчеркнули в УГИБДД области.

По закону водитель или пассажир с инвалидностью раньше имели право не показывать эти документы сотруднику ГИБДД. Сейчас все, кто перемещается в автомобилях, на которых установлен знак «Инвалид», обязаны их предъявлять (речь идет об обычной стандартной медсправке об инвалидности).

А. ВЯТКИН.

Кстати

Если автомобиль имеет знак «Инвалид», то инспектор вправе потребовать документ, подтверждающий факт наличия у водителя инвалидности первой или второй группы. Исключение - наличие инвалидности не у водителя, а у ребенка. В этом случае группа инвалидности не имеет значения. Но предъявить документы, подтверждающие факт инвалидности, также придется. Справка должна быть выдана учреждением медико-социальной экспертизы, других вариантов не предполагается.

В водительские удостоверения нового образца отметка о наличии у водителя инвалидности не вносится, но такая информация есть в пенсионном удостоверении, если у водителя соответствующий возраст. Удостоверение также можно предъявить инспектору в качестве подтверждения факта инвалидности.

На практике нередко возникает ситуация, когда здоровый человек отвозит инвалида в какое-то учреждение, проезжая под запрещающие знаки. Если на автомобиле нет дополнительных опознавательных знаков, инспекторы имеют право выписать штраф.

Как отмечают в УГИБДД, если инвалид с соответствующей табличкой на стекле машины припарковался в зоне действия дорожного знака 3.28 («Стоянка запрещена»), то через некоторое время он получит по почте штраф за нарушение, зафиксированное камерами фото- и видеонаблюдения, так как они не различают опознавательные стикеры на стекле автомобиля. В таком случае штраф нужно опротестовать, а в качестве доказательства невиновности предъявить справку об инвалидности водителя авто или его пассажира.