Без паники! В Кировской области приняты все меры по профилактике коронавируса

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Позднее COVID-19 распространился за пределы Китая и затронул десятки стран и районов в мире, в том числе и Россию, а также ее соседей - Украину и Белоруссию.

Российские медики призывают граждан не паниковать. В Москве уже, например, к приему заболевших, а также тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой, подготовили целый лечебный центр в п. Коммунарка - инфекционную клиническую больницу № 1. Она оснащена всем необходимым для диагностики и лечения больных.

Как заверили «Вятский край» в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области и региональном министерстве здравоохранения, вятские медики к появлению заболевших на территории области готовы и принимают все меры, чтобы не допустить эпидемии. На сегодняшний день повода для паники нет.

Даже грипп страшнее

Конечно, в поднятой вокруг новой вирусной инфекции шумихе есть немалая толика политических инсинуаций и экономических интересов противников Китая. Но факт остается фактом: вирус перешагнул границы Поднебесной и победной поступью шагает по Европе и Америке.

Несмотря на то что в целом в России никто не бьет в набат по поводу эпидемии, в Москве уже начали распространять панические слухи о «тысячах» заболевших, предлагают москвичам запасаться продуктами. В ответ на это выступил президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

- То число, которое поражает сегодня коронавирус, не идет в сравнение с тем, что идет с гриппом и ОРВИ у нас в России, - сказал он. - Каждые четыре-пять лет у нас идет эпидемия гриппа, и при прошлой эпидемии, совсем недавно, погибло около одной тысячи человек. Если по численности населения перевести этот процент в Китай, то это пять-шесть тысяч человек.

Знаменитый детский врач призвал россиян проводить «элементарную» профилактику: не отводить детей с респираторными заболеваниями в школу, надевать маски и регулярно проветривать комнаты.

- Для меня сегодня опаснее грипп, чем коронавирус, - подчеркнул Леонид Михайлович. - Я думаю, нам надо успокоиться. Мы сделаем всё, чтобы коронавирус не стал эпидемией в России.

С детским доктором согласен и Роспотребнадзор. Он опубликовал перечень мер, призванных профилактировать распространение коронавируса в России. В постановлении даются рекомендации главам регионов разработать план санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Сами же россияне к разговорам о новой инфекции относятся спокойно. Как пишет «Российская газета», среди жителей регионов страны паника из-за коронавируса не наблюдается. Даже там, где, казалось бы, для этого есть все основания. Например, в Бурятии или в Хабаровском крае.

Тем временем, сообщает главный печатный орган Правительства РФ, в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске продолжают принимать пробы биоматериала, полученного у «подозрительных» пациентов из разных уголков России. Специалисты этого института уже зарегистрировали первую отечественную тест-систему для диагностики заражения коронавирусом.

Заболевших пока нет

Кировская область также подготовилась к отражению новой вирусной угрозы.

На сайте Управления Роспотребнадзора по Кировской области уже размещена памятка для граждан по мерам профилактики ОРВИ и коронавируса. Кроме того, там указывается, что в Кировской области зарегистрировано 375 случаев с предварительным диагнозом «пневмония». Этот показатель заболеваемости находится на среднемноголетнем уровне. Профилактические мероприятия по недопущению заболевания коронавирусной инфекцией продолжаются.

«На 28 февраля 2020 года медицинское наблюдение ведется за пятью гражданами, вернувшимися из КНР, - написано в отчете Управления Роспотребнадзора по Кировской области. - Вновь прибывшие на территорию региона граждане КНР находятся под медицинским наблюдением в поликлиниках области. Всем, у кого заканчивается срок наблюдения (а таких уже 44 человека), проводятся лабораторные исследования на коронавирус. По состоянию на 28 февраля больных и вирусоносительства не выявлено».

За весь период наблюдения по 4 марта включительно, как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Любовь Опарина, на территории области медики отслеживали состояние 59 человек. И сейчас «под надзором» остается 11 граждан. Все они россияне, иностранцев среди них нет. Все они прошли тестирование на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный.

По словам представителя регионального управления Роспотребнадзора, кировчанам паниковать по поводу коронавируса не стоит. В области организовано наблюдение не только за приезжими из Китая, но и за всеми гражданами, которые прибыли в регион из неблагополучных стран. А это, помимо КНР, - Италия, Южная Корея и Иран.

Да и сами граждане, которые вернулись из поездок за рубеж, констатировали в Роспотребнадзоре, обеспокоены своим здоровьем и принимают меры к тому, чтобы удостовериться в отсутствии у себя опасной инфекции.

- Никто не собирается что-либо скрывать от людей, - особо подчеркнула Любовь Валерьевна. - Все специалисты: и медики, и эпидемиологи, и власть, заинтересованы в том, чтобы на самых ранних этапах выявить заболевание и ввести соответствующие противоэпидемические мероприятия. Очень важно, чтобы процесс распространения инфекции шел постепенно, а не вспышкой, всплеском.

Региональный план санитарно-противоэпидемических мероприятий разработан и действует. В нем прописаны задачи и зона ответственности каждой службы и каждого ведомства.

Тестирование заболевших пневмонией граждан на наличие коронавируса, как сказала Любовь Опарина, организовано. Необходимые для этого материалы есть и обновляются еженедельно. Тестирование проводится в специализированном центре Роспотребнадзора, а забор материала осуществляют медицинские работники.

По словам представителя ведомства, в случае, если тесты покажут наличие вируса, больного направят в областную инфекционную больницу.

В свою очередь, региональное министерство здравоохранения сообщило, что инфекционная клиническая больница готова к приему пациентов, в том числе с подозрением на коронавирусную инфекцию. В медицинском учреждении созданы все условия для строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, включая обязательную изоляцию пациента. В полном объеме проводится вся лабораторная диагностика. Лекарственные препараты, рекомендованные Минздравом России, имеются в достаточном количестве.

Сергей СМОЛИН.