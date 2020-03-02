Без палаток и с развлечениями. Центральный рынок Кирова начнут перестраивать уже в этом году

Всё, что происходит вокруг Центрального рынка, вызывает неизменный интерес у кировчан. А в последние годы с ним постоянно что-нибудь да происходит. То сменится директор, то возникнут планы по продаже рынка, то на его месте захотят создать огромный торгово-развлекательный центр, то еще что-нибудь. Такое впечатление, что у кировской горадминистрации, которой принадлежит это акционерное общество, рынок - как кость в горле. И каждый раз вокруг инициатив городских чиновников ажиотаж. Каждый раз находится много граждан, которые с ними не согласны.

Последние пару лет «Вятский край» уже не раз обсуждал ситуацию, связанную с Центральным рынком. Публикации касались инициативы бывшего главы кировской городской администрации Ильи Шульгина по проведению глобальной реконструкции этой торговой площадки. Данную мысль он высказал еще летом 2018 года. А в феврале 2019-го сити-менеджер совместно с бывшим директором рынка Асланом Рзаевым и региональными журналистами провел рекогносцировку местности, дабы наглядно показать, где и какие изменения произойдут.

За прошедший год изменилось многое. Подал в отставку Илья Шульгин. Пересел в кресло замглавы горадминистрации Аслан Рзаев. Исполнять обязанности директора Центрального рынка назначен Артур Шамсутдинов. Но, несмотря на такую перестановку фигур на муниципальной шахматной доске, планов по реконструкции рынка никто не отменял. Более того, новое руководство акционерного общества сообщило о скором проведении конкурса на подготовку проектной документации.

«Вятский край» попросил и. о. генерального директора АО «Центральный рынок» Артура Шамсутдинова рассказать более подробно о ближайших планах.

Во имя чего нужно всё менять?

- В то время, когда городскую администрацию возглавлял Илья Шульгин, в мэрии и в руководстве МУПов появилось много выходцев из Казани. После отставки сити-менеджера часть из них оставила свои должности. Вы также прибыли в Киров из Татарстана. Не собираетесь ли вы сложить с себя полномочия гендиректора?

- Я отвечу так. С бывшим руководителем Кирова я познакомился только здесь. До этого мы знакомы не были. За все время встречались с ним четыре или пять раз. На этом закончилось все мое общение с ним.

В Кирове я живу уже почти два года. Мне здесь нравится. Город очень зеленый. Легко добираться из одного конца города в другой.

- А семья ваша здесь?

- Я не женат. Ребенок остался в Казани. Здесь снимаю квартиру. Купить собственное жилье пока нет возможностей.

- Знаю, что это не вы задумали реконструкцию рынка. Для чего, на ваш взгляд, она необходима? Есть ли нужда что-то менять, если рынок и без того приносит прибыль?

- Действительно, в прошлом году мы заплатили 16 миллионов рублей дивидендов муниципальному образованию. В этом году (хотя мы это еще не обсуждали) сумма будет где-то в этих же пределах.

Рынок показал рекордную чистую прибыль за 2019 год. Почти 31 миллион.

Казалось бы, всё хорошо и замечательно. Но само состояние торговой площадки веяниям времени не отвечает.

Подобные форматы торговли уже уходят в прошлое. Даже торговые центры уже не отвечают запросам граждан. Новый вид - торгово-развлекательные комплексы. Туда люди ходят семьями, с детьми. И пока последние развлекаются, родители делают покупки. При этом должна быть возможность купить не только продовольственные, но и промышленные товары. Вот это сейчас востребовано.

Сегодня Центральный рынок - это открытая ярмарка. Часть мест на ней неотапливаемая. Люди в зимний период работают в верхней одежде. Торгуют в ненормальных условиях. Хотя некоторых из них, можно отметить, такое положение дел вполне устраивает.

Но большинство всё же придерживаются противоположного мнения. Они говорят: «Если ситуация не изменится, то мы уйдем». Уйти им есть куда: в городе появляются новые центры с огромными торговыми площадями. Поэтому если ничего не менять, то Центральный рынок может лишиться своих арендаторов. А как следствие - и покупателей. Значит, и финансовые результаты пойдут вниз.

Это - главная причина, которая нас заставляет настаивать на реконструкции рынка.

- В Кирове живут люди, чья покупательная способность не так высока, как в других регионах и как нам того хотелось бы. Центральный рынок до последнего времени всегда предоставлял товары для людей с ограниченными средствами. Но если реконструкция пойдет в направлении торгово-развлекательного комплекса (а таковой подразумевает покупателей с более высокими доходами), то не потеряет ли площадка доступность для большинства кировчан?

- Действительно, мы проводили исследование среди наших клиентов. На сегодняшний день основная группа покупателей - это пенсионеры и жильцы соседних домов. Сегмент людей со средними и высокими доходами почти не охвачен.

Основная проблема - отсутствие парковки. У нас сегодня «ноль» парковочных мест. Из-за того что людям негде поставить машину, мы теряем даже тех, кто целенаправленно едет на Центральный рынок. Поэтому в плане реконструкции предусматривается создание более 300 парковочных мест. Надеюсь, это будет привлекать людей с достатком средним и выше среднего.

Что касается качества товаров. Лично я 90 процентов продуктов покупаю на Центральном рынке. Я уверен в них. Ничего не имею против сетевиков, но, допустим, фрукты и мясо я у них не буду покупать. Только здесь.

Нужно сказать, что больших усилий стоило нам привлечь на рынок фермеров из Кировской области. Недавно пришли ребята с уткой из Татарстана.

Таким образом, качество товара у нас отличное.

- Я согласен, что Центральный рынок может предложить покупателям с достатком хороший выбор продуктов питания, но промтоваров для них нет. Кто закроет этот сегмент?

- В плане реконструкции один из новых корпусов как раз и предполагает размещение в нем торговых точек для покупателей с доходом выше среднего. Туда будут заходить «большие» сетевики. Такие, например, как Zara. Это, конечно, не люкс, но вполне адекватно для человека со средним достатком.

- Не приведет ли это к «вымыванию» товаров низкой ценовой категории?

- Нет, не приведет. На первом этапе реконструкции будет строиться корпус, который целиком займут наши нынешние арендаторы.

- Значит, будут второй и следующий этапы?

- Вторым этапом будет реконструкция центрального павильона. В нем пройдет замена всех сетей. А стеклянный пристрой, который выходит на улицу Милицейскую, будет снесен. На его месте появятся лестницы и зона отдыха.

Третьим этапом станет возведение большого корпуса, где разместятся сетевики российских и мировых брендов.

Кто заплатит «за банкет»?

- Подобная реконструкция обойдется недешево. Центральный рынок - коммерческое предприятие, и эти траты нужно будет «отбить». Не приведет ли это к резкому скачку арендной платы для тех, кто сегодня торгует на рынке? Не боитесь потерять арендаторов?

- На самом деле сегодня арендная плата на рынке не самая низкая в городе. Наши предварительные проработки по первому корпусу уже дали нам представление о том, какой будет арендная плата в нем. Мы этот вопрос обсудили с нашими арендаторами, озвучили им арендную ставку. На сегодняшний день нет ни одного человека, который бы сказал: «Я туда не пойду».

А в связи с тем, что у нас существует дифференциация арендных ставок в зависимости от местоположения торговых точек, то для кого-то аренда, действительно, вырастет, а для кого-то даже снизится. Но в любом случае людям будет комфортнее работать в теплых и оборудованных всеми удобствами павильонах.

- Насколько хорошо с финансовой точки зрения просчитан проект реконструкции?

- Когда мы заказывали концепцию, то это было главным вопросом. В техзадании указывалось, что сроки окупаемости инвестиций должны быть шесть - десять лет. Было просчитано более 50 тысяч вариантов. Уже на этой стадии мы понимали, что своих средств, чтобы полностью обновить рынок, нам точно не хватит. Поэтому мы предполагаем привлечение инвестиций со стороны. Они могут быть сделаны в различной форме. Например, в виде заключения концессионного соглашения, или в форме инвестиционного контракта, или банковского кредита. Пока мы еще не определились. Но я склонен думать, что лучшим выходом мог бы стать инвестиционный контракт.

- А каков порядок сумм, которых потребует такая реконструкция?

- Сотни миллионов рублей.

- У нас, в Кирове, есть предприниматели, которые имеют средства и могли бы их вложить в затеянное вами обновление рынка?

- Конечно есть. Вопрос только в условиях, которые мы им можем предложить.

- Сколько времени вам нужно, чтобы начать реконструкцию?

- Пока мы находимся на первом этапе - это разработка концепции. Потом мы представим ее на рассмотрение совету директоров. Потом предстоит обсуждение на градостроительном совете. И только после прохождения всех этих процедур мы объявим конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Мы не намерены затягивать процесс. Мы понимаем, что любые проволочки могут привести к потерям для Центрального рынка. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы предварительная стадия подготовки реконструкции прошла в сжатые сроки.

Я надеюсь, что уже в этом году подрядчик сможет выйти на площадку.

Беседовал Сергей СМОЛИН.