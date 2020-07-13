Без надежды на государство. Жители Кировской области не спешат встать на биржу труда

Как пишет сайт SuperJob, безработных в России в три раза больше, чем сообщают данные официальной статистики. И этот факт отмечается не только в средних показателях по стране. Он прослеживается и на уровне регионов, в частности в Кировской области.

У нас также количество безработных, которое фиксирует Управление государственной службы занятости Кировской области (ГСЗН), отличается даже от цифр, которые приводит Кировстат. А если копнуть еще глубже?

Статистику поставили под сомнение

Интернет-портал SuperJob является подспорьем для тех, кто ищет работу. На нем размещаются имеющиеся у работодателей вакансии. Там можно зарегистрироваться и дать свое резюме. Помимо этого, специалисты сайта периодически проводят исследования рынка труда, а их выводы предлагают широкой публике.

Сведения о том, что реальное количество безработных не совпадает с официальными данными, относятся к последней сфере деятельности портала. Его сотрудники опросили три тысячи россиян, которые не имеют работы, из всех регионов. И вот что выяснилось.

Среди тех, кто не имеет работы, лишь 35 процентов состоят на учете в службе занятости населения. Подобный расклад наблюдается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в прочих субъектах РФ. При этом женщины обращаются в ГСЗН чаще мужчин: 38 и 33 процента соответственно.

Среди тех, кто официально регистрируется в качестве безработного, преобладают люди с высшим образованием. Их на шесть процентов больше, чем безработных со средним специальным образованием.

В подавляющем большинстве это люди среднего возраста - от 35 до 44 лет. Таковых насчитывается 46 процентов. А вот молодежь не доверяет государственным органам, а потому в службе занятости лица до 24 лет составляют только 17 процентов. Впрочем, эти факты не вызывают удивления. Старшее поколение, родившееся и успевшее поработать во времена советской власти, всегда склонно более доверять государству, тогда как современную молодежь с младых ногтей приучают полагаться исключительно на себя.

- Правительство сообщает, что на середину июня зарегистрировано где-то два с половиной миллиона безработных, - комментирует ситуацию президент компании SuperJob Алексей Захаров. - Свежий опрос говорит о том, что две трети людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные, то есть к двум с половиной миллионам мы смело можем добавлять пять миллионов тех, кто находится в активном поиске. Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать. Я думаю, положение начнет меняться с сентября. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает - восстановление до уровня 2019 года займет около пяти лет.

В дополнение к сказанному нужно заметить, что опрос, который провел сайт SuperJob, трудно назвать научно обоснованным. Это ясно любому, кто хотя бы когда-нибудь сталкивался с проведением социологических исследований. Но одно здесь указано правильно: наш народ на биржу труда идет в самую последнюю очередь, после того как исчерпает все возможные способы самостоятельно трудоустроиться.

И еще одно хотелось бы добавить. Совершенно точно подмечено, что даже данные ГСЗН и органов официальной статистики демонстрируют разную величину безработицы в стране, что уж говорить о частном опросе.

Методики разные

Управление ГСЗН Кировской области регулярно публикует цифры по количеству безработных в нашем регионе. Так, на 1 июня их насчитывалось 18 тысяч 472 человека. Рост их числа с начала этого года оказался очень значительным, так как на 1 января безработных было всего 6 тысяч 805 человек. Да и по сравнению с прошлым годом цифра выросла вдвое.

Хотя всё это вполне объяснимо. Здесь сказалось закрытие отдельных сфер бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Некоторые предприниматели сократили часть своих работников, а какие-то предприятия закрылись совсем. Но есть и еще один фактор, который подстегнул рост числа безработных, - выплата, по предложению Президента РФ, повышенного пособия по безработице тем, кто в период самоизоляции потерял работу.

В абсолютных цифрах первенство по количеству тех, кто состоит на учете в ГСЗН, держат три муниципальных образования. Во-первых, это сам областной центр, где безработными числится около семи тысяч граждан. Во-вторых, больше тысячи их насчитывается в Кирово-Чепецком и Вятскополянском районах (включая сами райцентры). А вот темпы прироста числа незанятых граждан почти по всем районам одинаковы. С начала года повсеместно в среднем их количество увеличилось втрое.

Нужно отметить, что кривая роста в течение прошедших месяцев не была плавной. После того как Владимир Путин объявил о мерах поддержки «коронавирусных» безработных, она стремительно пошла вверх. Дошло до того, что сайт областной ГСЗН, через который происходила «удаленная» регистрация безработных, не выдержал и завис, как после DDos-атаки, так велико было число желающих получить обещанную Путиным минималку.

Но ни эпидемиологический фактор, ни меры поддержки не объясняют: как же так получается, что даже эти большие цифры не совпадают с теми, которые приводит Кировстат? А последний в апреле заявил, что в регионе зафиксировано 28,2 тысячи безработных (при том что в статистике ГСЗН на тот период значится только немногим более семи тысяч).

Как пояснила специалист Кировстата Антонина Завалина, тут нечему удивляться. Всё дело в различных методиках, которые учитывают граждан, ищущих работу. Служба занятости ведет учет только тех людей, которые обратились в нее для получения статуса безработного. Тогда как орган статистики ведет подсчет, опираясь на требования Международной организации труда. Отличается и периодичность обработки поступающих данных. ГСЗН делает это в текущем режиме, то есть ежемесячно, а Кировстат - раз в квартал.

Самое интересное здесь заключается в том, что разница между данными статистики и службы занятости фактически совпадает с тем выводом, к которому пришел в ходе опроса портал SuperJob: число официально зарегистрированных безработных в три раза меньше, чем есть на самом деле.

От недоверия к игнорированию

Итак, граждане даже в вопросах трудовой занятости в основной своей массе не полагаются на государство (что бы там ни утверждали либералы о «патернализме» вятского, да и в целом российского народа). И здесь следует помнить, что среди ищущих работу есть немало тех, кто занят неполный рабочий день, кого не устраивает размер зарплаты, кто по разным причинам находится на грани увольнения, то есть люди, кого официальная статистика относит к разряду работающих.

Казалось бы, на этом выводе и можно было бы закончить наше маленькое исследование, но тут перед нами встает еще один вопрос - коварный, но важный. И заключается этот вопрос в следующем: а все ли 600 с лишним жителей Кировской области (по данным за первый квартал 2020 года), которых Кировстат называет рабочей силой, трудятся в открытую, все ли они своими налогами поддерживают государство?

И здесь нам на помощь опять же приходит официальная статистика. Согласно ее данным, на 1 апреля 2020 года численность работников организаций Кировской области всех видов экономической деятельности и форм собственности, в которых число работающих превышает 15 особей homo sapiens (за исключением субъектов малого предпринимательства), составляла… 285,9 тысячи человек. В этот же период количество трудящихся на малых предприятиях было 46,6 тысячи. Если сложить обе цифры, то картина получается неприглядная.

В общей сложности процент тех людей, которые работают официально и платят налоги со своей зарплаты, недотягивает и до пятидесяти. Кто они, эти вятские жители, которые ушли в тень? Чем они заняты? А главное - почему предпочитают работать «втёмную» и не светиться? Вопросы, которыми стоило бы озаботиться региональной власти.

А в заключение хотелось бы сказать, что принятие на федеральном уровне решения о повышении пенсионного возраста обосновывалось в том числе тем, что поступающих взносов от тех граждан, кто сейчас работает, не хватает на повышение пенсий тем, кто вышел на заслуженный отдых. Так, может быть, российской власти стоило сначала решить проблему скрытой, или, как чиновники сами это называют, «теневой», занятости, прежде чем усложнять жизнь работникам старшего возраста?

И. Трофимов.