Бетон в помощь? Ваше мнение!

Машин в Кирове становится всё больше, а число парковочных мест не увеличивается. Горожане давно привыкли, что все обочины круглосуточно заставлены автотранспортом, а когда и обочин не хватает, автомобилисты оставляют своих «коней» на газонах и тротуарах, невзирая на ПДД.

Горадминистрация решила бороться с такими нарушениями при помощи бетона. «Чтобы исключить заезд транспорта в пешеходную зону, принято решение установить бетонные полусферы, служащие в качестве ограждений. В предварительный перечень, где будут установлены подобные ограждения, вошли 18 мест», - рассказали в УДПИ города Кирова.

И такие «надолбы» уже сооружены на перекрестке улиц Профсоюзной и Карла Маркса, у ТЦ «Новинка», у кинотеатра «Колизей».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Помогут ли бетонные ограждения исключить парковку транспорта на тротуарах?

- Да, машины не смогут въехать, а пешеходам они не мешают

- Нет, все въезды на тротуары в городе не перегородить

- Надо строить парковки, а не перегораживать город

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Кировская область попала в лидеры ПФО по числу изъятых из незаконного оборота сигарет, о чем сообщило региональное министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

Во 2-м квартале 2022 года в нашем регионе было конфисковано 870 тысяч штук табачных изделий. Но доля нелегальных сигарет на рынке Кировской области снижается год от года: нынче их 7,1%, тогда как в 2021 году было 9,9%, в 2020 году – 18,4%. Кроме того, сократилось количество торговых точек, в которых повторно обнаружена нелегальная табачная продукция.

В сводном рейтинге регионов Кировская область поднялась по этому показателю с 66-го на 38-е место.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы покупаете заведомо контрафактные товары?

- Да, цена на них значительно ниже при приличном качестве – 20 голосов (11,5%)

- Нет, я не хочу поддерживать рублем изготовителей подделок – 59 голосов (33,9%)

- Часто просто невозможно отличить подделку от оригинала – 95 голосов (54,6%)

Статью «Нелегальный дым» читайте в субботнем номере «Вятского края»