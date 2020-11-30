Бесплатный сыр в мышеловке распродаж

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27 ноября началась «чёрная пятница» - время специальных скидок как для онлайн-площадок, так и для обычных магазинов. Участники акции заявляют скидки от 20 до 70%, причем по некоторым товарам они могут достигать 90%. В этом году в России акция стартовала в 00-00 по Москве 27 ноября и продлилась до 23-59 29 ноября.

В России нет исторически сложившихся дней распродаж - мы используем лишь западные заимствования. Это и последний понедельник января, так называемый российский «Киберпонедельник», и 11 ноября - «День шопинга», когда в Китае отмечают День холостяка, и собственно «Черная пятница» по­сле Дня благодарения в Штатах. Таким образом, сезон скидок начинается с 11 ноября и длится до последнего понедельника месяца.

«Черная пятница» - начало предновогодних распродаж в США и Европе. В Россию она пришла только в 2010 году, и аналитики предвещали ей популярность западного аналога, но что-то пошло не так. То ли россияне не готовы выложить значительные суммы в один день, когда продавцы предлагают максимальные скидки на товары, то ли в принципе не верят в «щедрость» коммерсантов.

Интерес падает

Шесть из десяти россиян считают однодневные суперраспродажи типа «черной пятницы» скорее обманом, чем честной акцией, позволяющей сэкономить. В этом году купить что-либо на распродаже планировал лишь каждый одиннадцатый, при этом средний бюджет шопинга по сравнению с прошлым годом снизился на 8%. Об этом говорит исследование сервиса по поиску работы Superjob.

«Черная пятница» - это скорее обман, убеждены 60% респондентов. Такая позиция более популярна среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%) и респондентов с доходом от 80 тыс. рублей (68%). Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, скептически относятся к традиционной ноябрьской распродаже: 65% против 54% соответственно. Лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в «черную пятницу» цены действительно снижаются, эту точку зрения молодежь в возрасте до 24 лет разделяет чаще всего (35%).

Большинство имеющих работу россиян (74%) не собирались воспользоваться ноябрьской распродажей. Купить какие-либо товары или услуги в «черную пятницу» были намерены лишь 9% респондентов - это меньше, чем год назад, когда на шопинг собирались 13% опрошенных. Среди молодежи в возрасте до 24 лет планировал воспользоваться скидками практически каждый пятый (18%).

Сколько денег собирались потратить россияне на распродаже? По данным опроса, средний бюджет расходов - 13 тысяч 800 рублей, что меньше прошлогоднего на 8% (15 тысяч рублей в 2019 году).

По сравнению с «докоронавирусным» 2019 годом выросло число респондентов, которые собирались купить одежду (26 и 21% соответственно), бытовую технику или электронику (25 и 18%). А вот покупку гаджетов в «черную пятницу» россияне стали планировать реже (15 и 20%).

Продавцы тоже чувствуют, что с каждым годом популярность предновогодних распродаж падает. И виноваты в этом в первую очередь сами магазины. Пример - традиционная распродажа 11 ноября на интернет-площадке Aliexpress, где в этом году 28% скидок оказались фальшивыми, а 48,5% - незначительными.

Игры с ценой

Организаторы акций и магазины-участники используют много трюков, чтобы привлечь аудиторию. Но все эти трюки, если разобраться, дают либо небольшую выгоду для клиента, либо не дают её вообще (в среднем скидка не превышает 9%).

Вне зависимости от того, продаётся товар в обычном или в интернет-магазине, традиционно скидки объявляют на самую популярную продукцию, чтобы таким нехитрым ходом заманить к себе как можно больше покупателей. Оно и понятно, ведь стоящая вещь за полцены - это очень заманчивое предложение.

Трюк в том, что действительно хорошие товары кончаются в первые часы распродаж, а

остальные, которые представлены в магазинах, участвующих в акции, хоть и отмечены ярким ярлыком «Скидка», но на самом деле продаются по обычной, а иногда даже по завышенной цене. В период «Чёрной пятницы» довольно легко попасть на ложную скидку, так как некоторые продавцы заранее поднимают цены, чтобы потом, в дни распродаж, их «снизить».

Продавцы рассчитывают, что у покупателей:

- плохая память, и они не запоминают, сколько вещь стои­ла пару недель назад. Следуя этому убеждению, в магазинах оставляют действующую стои­мость на ценнике, а сверху надписывают цену повыше, перечеркивают ее - и скидка готова;

- проблемы с математикой, и они не смогут рассчитать точную сумму скидки. Например, 30% от 10 тысяч рублей. Но 30%, по мнению продавцов, от суммы 10 тысяч - это 1500 рублей, максимум - 2000;

- трудности с самоконтролем. Особенно когда в торговом зале ажиотаж - покупатели молниеносно наполняют корзины, не обращая внимания на стоимость товара.

Именно эти «три кита» помогают проворачивать обман со скидкой и получать торговым площадкам солидную прибыль.

Ещё один распространённый случай манипуляции вниманием - большая двузначная цифра с процентом и маленькая приписка «до» перед ними. Увидев заманчивое предложение, человек побежит за выгодными покупками. Однако на деле окажется, что со скидкой продаётся всего несколько вещей. Конечно, у покупателя настроение испортится, но вряд ли он уйдёт из магазина ни с чем.

Правила для скидок

На самом деле «скидочная распродажа» - это хорошая возможность совершить многие из своих отложенных покупок. Но делать их надо с умом и помнить несколько нехитрых правил.

Во-первых, найти настоящую скидку в магазинах с крупной сетью более реально, но даже там вряд ли эта скидка составит более 10 - 15%. Если вы видите скидку в 50% и больше, обязательно проверяйте! Особенно если такую скидку предоставляет некий никому не известный интернет-магазин.

Во-вторых, внимательно читайте все условия. У каждой компании на сайте должны быть размещены правила продажи и особенности акции. С ними нужно ознакомиться, что бы ни говорили продавцы и что бы ни было написано на рекламном флаере или баннере.

В-третьих, если вы заранее не планировали покупать товар, то только ради скидки брать его не стоит. Какой бы низкой ни казалась вам цена, это не повод для приобретения ненужной вещи.

Специалисты советуют покупателям не «бросаться в омут с головой», завидев скидки в магазинах. Чтобы не попасть впросак, перед тем, как совершить покупку, они рекомендуют тщательно сравнить цены на специальных сайтах, где показана «история цен» за продолжительное время. Ведь, изучив цены, можно понять, что в некоторых случаях сниженные цены могут сохраняться и после недели распродаж в ноябре.

Помимо этого, следует сравнить стоимость товара в нескольких интернет-магазинах и насторожиться, если скидка непропорционально большая. Такая щедрость может оказаться уловкой для того, чтобы получить данные карты покупателя.

Также продавцы могут вы­ставить низкую цену на товар, но взять больше за доставку.

Обман кроется и в качестве товаров. Поддавшись соблазну, покупатели могут расхватать всё, что попадётся под руку. Пользуясь этим, недобросовестные продавцы сбывают бракованные товары. При этом вернуть приобретённое по акции обратно в магазин - не всегда простая задача.

Участвуя в онлайн-распродажах, можно стать жертвой промокодов - виртуальных купонов. Это не только способ рассылки спама, но и возможность увеличения общей стоимости покупки: когда человек приобретает один товар, ему дают скидочный купон на последующую покупку. Такие скидки способны заставить приобрести даже самое ненужное.

И остерегайтесь мошенников! Во время распродаж традиционно растет количество поддельных сайтов - клонов популярных интернет-магазинов, поэтому совершать онлайн-покупки в такие дни следует с особой осторожностью. Дело в том, что в «черную пятницу» перестают работать основные признаки проверки поддельных ресурсов: слишком низкая цена и сильные отличия в оформлении сайта. В результате мошенникам становится как никогда просто скопировать сайт популярного ресурса, придумать выгодное предложение и похитить деньги у доверчивых жертв.

В интернете на пользователей обрушивается огромное количество рекламных объявлений и баннеров, призывающих успеть купить последний экземпляр по низкой цене. Разнообразие сулящих выгоду предложений и необходимость принимать решение в сжатые сроки создают ажиотаж, который приводит к снижению общей бдительности. Будьте хладнокровны и расчетливы!

Топ-10 правил поведения на распродажах

Следите за ценами в течение года.

Сравните величину скидки в разных магазинах.

Составьте список вещей.

Избегайте предложений «Пять по цене одного».

Не ходите в магазин с полным кошельком или на голодный желудок.

Проверяйте качество акционной продукции.

Задавайте себе во­прос: «Купил бы я этот товар без скидки?»

При покупке через интернет заранее смотрите итоговую цену товара.

Сохраняйте чеки.

Возьмите с собой равнодушного к скидкам человека.

Совет юриста

Ввиду ужесточения законодательства о рекламе, благодаря активной работе Федеральной антимономольной службы (ФАС) и Роспотребнадзора, пыл продавцов должен был бы приутихнуть, но ситуация в экономике всё ещё толкает их облапошить потребителя.

Эффективным противодействием фейковым скидкам могут стать обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру, а также направление претензии в сам магазин. Можно попытаться обратиться и в ФАС с жалобой на введение в заблуждение, но перспективы обращения довольно туманны. Если у покупателя сохранились рекламные листовки с недавними ценами, которые были ниже, или если магазин не успел с утра поменять ценники, шансы немного возрастут. Поэтому нужно максимально документировать жалобу: сохранять чеки, листовки, сделать скрины страниц с предложением товаров в интернете или сфотографировать ценники в магазинах.

Юристы обращают внимание на то, что часто встречающееся условие о запрете возврата товара со скидкой или подарком грубо нарушает Закон «О защите прав потребителей», это тоже основание для жалобы в Роспотребнадзор. В ведомство можно жаловаться и в том случае, когда стоимость в итоговом чеке отличается от указанной на ценнике, даже если в последнем допущена ошибка, а также если скидка оказалась посчитана неправильно.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам СМИ.