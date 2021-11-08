«Бесплатный сыр», или Что кроется за догазификацией домохозяйств Кировской области

Еще в апреле этого года Президент России Владимир Путин предложил ускорить газификацию российских регионов. В первую очередь - за счет бесплатного проведения газопроводов до домов граждан. Программу назвали «догазификацией». А уже этим летом вышел соответствующий закон.

Впрочем, в законе фигурируют не сами дома, а земельные участки, до границ которых газовые трубы прокладывались без всякой оплаты. А вот за внутренние (в пределах земельного участка) газовые коммуникации и соответствующее оборудование люди всё же будут платить.

Догазификацию страны долж­ны завершить до 31 декабря 2022 года.

Насколько эта кампания сможет увеличить процент газификации Кировской области? Насколько в связи с ее проведением снизится финансовая нагрузка на жителей нашего региона? Давайте разберемся.

Старт программы догазификации

Для реализации задумки президента в России в сентябре был создан Единый оператор газификации для подключения голубого топлива к домам рос­сиян. Им стал… Газ­пром в лице его дочерней структуры. Впрочем, кто бы сомневался, что могло быть иначе.

Как пояснил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, этот оператор нужен для того, чтобы бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод. Также предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу в неё входят работы внутри дома и установка оборудования.

Служба единого оператора получила название «Газпром газификация». Она существует в форме общества с ограниченной ответственностью и является структурным подразделением российского газового концерна. У нее есть официальный сайт в интернете, где каждый может узнать, подпадает ли его домовладение под действие новой программы, а также подать заявку на прокладку бесплатного трубопровода до своего участка.

Зарегистрирована она и в Кирове, хотя в нашей области догазафикацией занимается «Газпром газораспределение Киров».

В октябре в правительстве Кировской области были оглашены новые правила подведения газа к земельному участку. Согласно им, догазификация возможна лишь в тех населенных пунктах, где есть газорас­пределительная инфраструктура. И еще одно условие: она доступна лишь для жителей, которые пользуются газом для личных нужд. В региональном органе исполнительной власти уже подсчитали, что к газу может быть подключено порядка 19 тысяч домовладений.

С 18 октября начался сбор заявок на подключение домов к газу в рамках программы догазификации. А «Газпром газораспределение Киров» уже приступил к работам.

- В настоящее время начались работы по подключению потребителей, которым для догазификации не требуется строи­тельство газопровода до границ земельного участка, - сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин. - Всего к концу 2021 года планируется бесплатно подвести газ более чем к 130 домовладеням Кумёнского, Кирово-Чепецкого, Зуевского и Вятскополянского районов.

Как сообщили в региональном подразделении Газпрома, заявочная кампания продолжается. Подать документы на догазификацию жители Кировской области могут на сайте АО «Газпром газораспределение Киров», в центральных офисах, через портал госуслуг, в МФЦ, на портале Единого оператора газификации.

Правительство региона и Газпром уже составили сводный план-график реализации программы догазификации региона. В документ включены 19 тысяч 628 домовладений в 282 газифицированных населенных пунктах, которые всё ещё не подключены к сетям газоснабжения.

Платить всё равно придётся

Нужно сказать, что идея Владимира Путина облегчить финансовое бремя граждан по газификации своих жилищ за счет Газпрома возникла не случайно. Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) уже подсчитал, во сколько обходится россиянам такое удовольствие и пришел к выводу, что многим оно не по карману.

За время мониторинга активистами Народного фронта изучены десятки договоров из 25 субъектов РФ, где стоимость подключения частных домовладений для физлиц превышает 360 тысяч рублей, что в десять с лишним раз больше размера среднедушевого дохода, по данным Росстата за прошлый год. И это - средний показатель.

В Кировской области тариф на прокладку одного погонного метра трубы от газопровода к дому был установлен в размере 1294,93 рубля. Поэтому, как считало региональное отделение ОНФ, стоимость подключения к газу недоступна для бюджета среднестатистической семьи. Активисты ОНФ даже приводили в пример случай, когда семье из кировского микрорайона Лянгасово за подключение был выставлен счет в размере более чем 3,1 миллиона рублей.

Как до этого года работала программа газификации субъектов РФ? Газпром тянул газопроводы, за межпоселковые сети отвечали региональные газораспределительные организации (подразделения того же Газпрома), а прокладка труб внутри поселений возлагалась на региональную власть и муниципалитет, который составлял перечень домовладений, готовых к газификации. Отводы же до своих домов оплачивали сами жители.

Сегодня эта схема поменялась. Президент посчитал, что национальный газовый концерн - небедная организация и вполне может взять на себя часть расходов граждан. Однако он не учел, что и в правительстве, и в депутатском корпусе газпромовское лобби сильное, а потому вместо домов в принятом законе стали фигурировать земельные участки.

Учитывая размеры таковых в сельской местности, да и в некоторых городах с индивидуальной жилой застройкой, каждый погонный метр трубы, проложенной по участку, влетит хо­зяевам в копеечку, не считая стои­мости внутридомового газового оборудования (котла, плиты и пр.), которое изначально оплачивали и будут оплачивать сами граждане. В Кузбассе, например, уже подсчитали, что «цены на проектирование, оборудование могут достигать миллиона рублей». И надеяться, что они будут в разы меньше в Кировской области, не стоит.

Какая-то часть расходов, действительно, исчезнет, в том числе плата за технологическое присоединение. Но газификация дома всё же будет стоить каждой вятской семье немалых денег.

К тому же если домовладение находится дальше 200 метров от уличной газопроводной сети, то трубу к нему бесплатно не потянут.

В связи с этим хочется напомнить, что по уровню зар­плат своих жителей Кировская область находится в числе аутсайдеров в ПФО, а реальные доходы работающих уже не первый год снижаются. Кроме того, очень высока закредитованность домохозяйств.

Всё это дает основание полагать, что объявленная догазификация будет у нас продвигаться со скрипом.

Меньше пятидесяти процентов

Конечно, подведение газа к домам жителей Кировской области, где уже есть в наличии газопроводная сеть, - нужное меро­приятие. Но на фоне общей картины обеспечения региона голубым топливом это мероприятие вы­глядит, прямо скажем, убого.

Газификация Кировской области до сих пор недотягивает даже до 50 процентов, несмотря на то что в соседних регионах с газопроводами проблем почти нет. Например, уровень обеспеченности газом в Марий Эл - свыше 75 процентов, в Татарстане - 99, в Удмуртии - больше 70-ти, в Нижнем Новгороде - 77 с половиной, в Костроме - почти 70, в Вологде - свыше 60-ти. Таким образом, почти у всех наших соседей газифицированность населенных пунктов высока, и только в Кировской области, даже не в сельской местности, а в городах и посёлках городского типа, она крайне низкая.

И такое положение дел труднообъяснимо. По своим размерам Кировская область не меньше соседей, а каких-то - и больше. Финансовое положение региона и большинства предприятий устойчивое. Желающих пользоваться трубопроводным газом - хоть отбавляй. Но вот уже больше чем полвека дальше обещаний политиков исправить ситуацию дело не идет.

Вот и сейчас губернатором Кировской области Игорем Васильевым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером программа газификации Кировской области на 2021 - 2025 годы подписана. Все работы по строительству распределительных сетей (они создаются за счет бюджета Кировской области) и межпоселковых газопроводов (создаются за счет инвестиций Газпрома) синхронизированы.

- В 2021 году на проектирование и строительство объектов газификации в областном бюджете предусмотрено 240 мил­лионов рублей, - сообщил министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв. - На эти средства планируется по­строить 30 километров распределительных газопроводов в деревне Большой Перелаз, сёлах Верхобыстрица, Березник и Бельтюги Кумёнского района, а также завершить проектно-изыскательские работы по 169 километрам распределительных газопроводов в семи населённых пунктах. Благодаря этой работе появится возможность газифицировать более шести тысяч домовладений.

Но все эти цифры только вы­глядят внушительно. В реальности же большие территории так и останутся без газа. Например, весь юго-запад области - Яран­ский, Кикнурский, Санчурский, Лебяжский, Советский и Тужинский районы. И когда туда дотянутся трубы, еще неизвестно. Уже не одно поколение местных политиканов сделало себе карьеру на обещаниях по их газификации.

Помимо проблем с газификацией, у вятских жителей есть и другие претензии к Газпрому. В частности, к стоимости производства тепла на газовых котельных. Например, в п. Мурыгино при переводе отопления жилого сектора на газ цены в платёжках не стали ниже. Хотя бывший губернатор области Никита Белых обещал мурыгинцам обратное.

Неурегулированным также остается переход на газовое отопление отдельных квартир в многоквартирных домах. Проблемы с этим были в 2017 году в Нолинском, Зуевском, Котельничском районах.

Там пострадали сразу несколько семей, проживающих в многоэтажках. Они отключили свои квартиры от общей системы теплоснабжения и перевели их на индивидуальное отопление. Так, на территории Нолинского района таковых было 270, а в Зуевке - 159. Всего же по региону были отключены от централизованного теплоснабжения и переведены на индиви­дуальное отопление 544 жилых помещения. И хозяева таковых стали получать двойные квитанции за тепло. Решить вопрос в судах не удалось. Разные суды принимали разные решения. Проблема заглохла, но не решена.

Думается, что с учетом всего вышесказанного Газпрому для Кировской области нужно было бы разработать отдельную программу, которая сначала решила бы глобальный во­прос газификации, а уж потом финансировала бы частные проблемы обеспечения газом отдельных домохозяйств.

Иван ТРОФИМОВ.