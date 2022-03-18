Белить или не белить? Ваше мнение!

Скоро стает снег, и в городах и селах Кировской области начнутся традиционные субботники. Непременным атрибутом «весенней приборки» уже много десятков лет является побелка стволов деревьев.

Говорят, деревья вдоль дорог начали красить во время Великой отечественной войны, для того, чтобы автоколонны могли передвигаться в тёмное время суток с выключенными фарами. А потом побелка стала элементом «красоты».

По мнению ученых, это недопустимо. Кора деревьев должна быть проницаемой, ведь через нее идет газообмен. Побелка снижает проницаемость коры, из-за этого вещества хуже перемещаются из кроны дерева в корни.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к весенней побелке деревьев в населенных пунктах?

- Положительно. Так они выглядят опрятнее и радуют глаз

- Отрицательно. Побелка вредит здоровью деревьев

- Отрицательно. Это напрасная трата бюджетных средств

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Подведем итоги прошлого опроса

В Кировской области хотят ввести денежное поощрение за добычу волков. Охотникам будут возмещать часть затрат на отстрел лесных хищников.

Субсидии планируется направить муниципальным образованиям области на условиях софинансирования. В Архангельской, Вологодской, Костромской областях и Пермском крае практикуется компенсация затрат охотников на добычу волка, так как этот вид охоты очень непростой и затратный, и необходимо стимулировать охотников на добычу хищников.

По данным экспертов, на территории нашего региона насчитывается 500-600 особей, а ежегодно местные охотники добывают порядка 250 волков.

На заседании Ассоциации совета муниципальных образований Кировской области было принято решение собрать предложения со всех муниципальных образований о величине и порядке выплаты охотникам. После того, как все данные будут проанализированы, правительство примет окончательное решение.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Помогут ли выплаты охотникам снизить численность волков в Кировской области?

- Да, и это подтверждается положительной практикой других регионов – 15 голосов (44,1%)

- Нет, нужно создавать бригады профессиональные волчатников – 10 голосов (29,4%)

- Нет, на место добытых волков придут стаи из других регионов – 4 голоса (11,8%)

- Убивать животных нельзя! – 5 голосов (14,7%)