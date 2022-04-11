Беби-бум отменяется? В Кирове все дошкольники получат места в детских садах

Когда в 2007 году российская власть вводила «материнский капитал», она, похоже, не ожидала, что население примется столь рьяно улучшать демографию. Ведь спустя каких-то четыре-пять лет обнаружилось, что на всех родившихся в период объявленного «бе­би-бума» не хватает детских садов. А по миновании десятилетия возникла проблема со школами.

Российская власть отреагировала на рост потребности в образовательных учреждениях по мере их появления. Сначала была запущена госпрограмма по строительству и реконструкции детсадов, потом - школ. Из федерального бюджета на эти цели выделялись деньги. Они уходили в регионы. А потом те отчитывались - удалось им решить проблему или нет.

Кировская область не осталась в стороне от этих процессов. Вот только быстро обнаружилось, что обеспечить детишек в возрасте от трёх до семи лет дошкольными учреждениями можно быстро в районах области, но гораздо сложнее сократить очереди в областном центре. Появление новых детсадов шло медленно, а частные на остроту ситуации влияли мало.

Отсутствие мест в киров­ских детских садах заставило активных родителей два года подряд (в августе 2018-го и в апреле 2019-го) выходить на массовые акции протеста. Требования рассерженных мам доходили до радикальных мер - отставки главы городского департамента образования Александра Петрицкого.

Всё это заставило не только муниципальную, но и региональную власть принять меры по снижению протестных настроений - была введена компенсация за оплату частных детсадов.

Сегодня очереди в детсады почти нет. Но появилась другая проблема - обеспечение местами в дошкольных учре­ждениях по месту проживания родителей.

Мест хватит всем

На пресс-конференцию по вопросам выдачи направлений в детские сады Кирова замглавы админи­страции города Лариса Копысова и начальник департамента образования Александр Петрицкий шли в хорошем настроении. Впервые за последние годы в планах горадминистрации - обеспечить местами в дет­ских садах всех детей в возрасте от полутора до семи лет.

Лариса Копысова дала старт кампании по выдаче направлений в детские дошкольные образовательные учре­ждения.

- В этом году для детей от трёх до семи лет создано восемь тысяч мест в детских садах. При этом в очереди на получение направлений находятся 7300 детей. Кроме того, создано четыре тысячи мест для детей от двух до трёх лет - это группы раннего возраста.

- Таким образом, мы можем смело заявить, что в текущем году все дети от двух до семи лет будут обеспечены местами в детских садах, - подчеркнула Лариса Анатольевна.

Правда, по ее словам, есть ряд вопросов по микрорайонам Зонального института и Чистые Пруды. Там не все дети могут получить направления по месту жительства. Но им предложат места в близлежащих детских садах. Для этого нужно обратиться в комиссию, которая осу­щест­вляет приём заявлений и выдачу направлений в дет­ские образовательные дошкольные организации.

Строго по графику

Начальник департамента образования администрации города Кирова Александр Петрицкий сообщил, что выдача направлений в детские сады началась с 4 апреля и продлится до конца июня, строго по графику. Родителей будут оповещать о выдаче направлений путем телефонных звонков или СМС.

- Выдача путевок будет осуществляться в детских садах. Сам заведующий детсадом, куда желают отдать ребёнка, будет звонить родителям и сообщать, что им нужно подойти и получить направление. На более позд­них этапах выдача будет проходить в специальных пунктах. Их в городе пять.

- Уточните, пожалуйста, где они находятся, - обратилась к Петрицкому корреспондент «ВК».

- В школах № 11 и 59, что на улицах Современная, 6 (район Зонального), и Некрасова, 57. Два пункта выдачи путевок расположены в межшкольном учебном комбинате № 4 на Азина, 55, и Дзержинского, 23, а также в Детско-юноше­ском центре Октябрьского района на Лепсе, 18. Работа по перераспределению мест будет вестись в департаменте образования, - добавил он.

Детей меньше не стало

- Лариса Анатольевна, а как вам удалось добиться того, чтобы появилась возможность обеспечить всех нуждающихся местами в детских садах? Ведь было время, когда мамочки выходили с колясками к департаменту образования, требуя устроить малышей в детсад?

- Мы шли к этому долго. Но вот уже второй год мест в детских садах достаточно для всех желающих. Дело в том, что в последние годы мы сдали много новых детских садов, сформировали большое число групп. Дети в них подрастают, и места освобождаются. Причём это никак не связано с демографической ситуацией. Во всяком случае, мы не заметили, чтобы детей стало меньше. На будущий год ситуация еще улучшится. Появится новый детский сад на Гайдара, 4-а. В наших планах - чтобы местами в детских садах были обеспечены все детки от полутора до семи лет.

Резерв для переселенцев

- А если потребуются места в детских садах для переселенцев с Украины?

- Мы к этому готовы. Резерв создан. Хотя пока от семей, прибывших с Украины, обращений по предоставлению мест в детских садах к нам не поступало.

Также журналистов интересовало, какова сейчас в Кирове плата за муниципальный дет­ский сад и сколько в городе частных детских садов.

- В Кирове только семь частных детских садов, которые имеют лицензии, - продолжила рассказ Лариса Анатольевна. - Остальные - это группы присмотра и ухода, они не имеют отношения к мэрии. В частных детских садах по федеральной программе у администрации зафиксированы 223 места. И туда мы тоже направляем деток раннего возраста. Эти места также предоставляются детям по направлениям, стоят они столько же, как и место в муниципальном детском саду. Родительская плата составляет сейчас 3212 рубля в месяц.

- То есть эти 223 места в частных детсадах входят в общую цифру - восемь тысяч? Частники выручают?

- Да. Надеюсь, что мы проблему с предоставлением мест в детских садах окончательно решим, тем более что не все родители хотят отдавать ребёнка в дошкольное учреждение с полутора лет.

В. Георгиева.