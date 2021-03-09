Авторский коллектив музея им. Васнецовых стал лауреатом премии Кировской области

Фото: kirovreg.ru

Недавно в региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения премии Кировской области. Как сказал губернатор Игорь Васильев, в прошлом году в комиссию по присуждению этой награды поступило 13 работ: «При рассмотрении представленных материалов принято решение отметить четыре из них. Сегодня мы вручаем премии авторам работ, чей труд, безусловно, повышает престиж нашего региона...»

Среди соискателей премии в области культуры и искусства (награда вручена за уникальный альбом) - авторский коллектив Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых (ВХМ). Руководитель проекта - кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Ирина ЛЮБИМОВА.

Накануне Международного женского дня 8 Марта корреспондент «ВК» встретился с ней и попросил, в частности, рассказать о научно-просветительском издании, так высоко отмеченном в регионе.

- Ирина Анатольевна, я ознакомился с изданием. Оно действительно редкое. Как родилась идея?

- Как вы поняли, листая альбом, над ним работал авторский коллектив. Это специалисты высокого уровня, искусствоведы, кандидаты искусствоведения, каждый работал над материалом по своей тематике. Авторы представили в своих статьях музейные коллекции, которые уже ими изучены, без которых музей не может существовать. Рассказали о том, что хранится в фондах, о чем на экскурсиях стараются поведать посетителям.

В этом и заключалась идея - собрать весь материал, так сказать, в комплексе и представить наше музейное собрание, а оно очень обширно и разнообразно и может быть любопытно тем, кто интересуется искусством. Для нас это уже второе издание. Мы считаем, что это по-настоящему важная работа, которая основана на научных изысканиях. В будущем планируем расширить наш проект, ведь коллекция музея насчитывает около 25 тысяч единиц хранения.

- Давайте представим авторский коллектив.

- Это Анна Владимировна Шакина, директор музея, Ирина Валентиновна Кувалдина, специалист по западноевропейской гравюре и русской живописи, Евгения Геннадьевна Сазанова, главный хранитель музейных фондов, Ольга Владимировна Крупина, заведующая отделом научной и выставочной деятельности.

- Как так получилось, что все авторы - женщины?

- Мужчины в музеях - большая редкость, разве что они работают в крупных музеях - в Москве, Санкт-Петербурге.

Хотя, как вы знаете из истории, создавали наш музей именно мужчины. Напомню, что он был открыт в Вятке 5 (18) декабря 1910 года усилиями Вятского художественного кружка по инициативе братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых. Первоначально музей имел художественно-историческую направленность.

Членами Вятского художественного кружка были историк искусства Николай Георгиевич Машковцев, художники Алексей Владимирович Исупов, Николай Николаевич Румянцев, Николай Николаевич Хохряков, художник-фотограф Сергей Александрович Лобовиков.

- Снова листаю альбом, смотрю: первый раздел - как раз об истории музея (в прошлом году ВХМ исполнилось 110 лет)...

- Здесь мы опубликовали текст старейшего музейного сотрудника Людмилы Сергеевны Двиняниновой, к сожалению, после ее ухода из жизни. Она много лет работала над этой темой.

- Напомним о других разделах.

- Вот один из них - «Древнерусское искусство» (над ним трудилась Ольга Владимировна Крупина (кстати, она тоже скоро станет кандидатом искусствоведения). Здесь представлены иллюстрации произведений XV - XVIII веков, которые хранятся в музейном собрании.

Интересными получились разделы русского и западного искусства. В публикациях отражена история комплектования музейных коллекций. В том числе авторами были раскрыты тайны экспонатов, уточнены даты и школы. Таким образом, у читателей появилась возможность ближе познакомиться с культурным наследием, которое хранит Вятский художественный музей.

- Давайте снова о женщинах. Я знаю, что вы пришли в Вятский художественный музей еще при Алле Анатольевне Носковой - легенде музейного дела.

- Да, она сформировала наш коллектив - мы же все были молодыми, неопытными. Она никогда не ограничивала нас в научных изысканиях, раскрывала личность, давала свободу в творчестве, никогда не мешала сотрудникам проявлять свою индивидуальность и поддерживала интересные проекты. Она была уникальной личностью.

- Ирина Анатольевна, вы же тоже не сразу стали, скажем так, истинным, настоящим музейщиком?

- Мое первое образование - филологическое: я окончила наш педагогический институт. Еще в школе часто ездила с родителями в Петербург, ходила по музеям. У меня и появилась мечта о работе в музее.

После учебы в вузе попробовала работать в школе, потом в библиотеке. Мои подруги как-то увидели объявление о том, что в музей требуется сотрудник. Я пришла и начала работать научным сотрудником, заведовала музейной библиотекой. Параллельно занималась экскурсионной и исследовательской деятельностью: изучала коллекцию русской кости, фарфора, стекла, художественной мебели.

В старом здании проводила много экскурсий, читала лекции. Потом уже пришла идея получить образование, и мы с коллегой поехали в Петербург. Сдали экзамены и поступили в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Там заочно учились пять лет (тогда была набрана целая группа музейщиков). Мы, разумеется, знали свою работу, поэтому к нам и преподаватели относились очень серьезно. Когда через пять лет окончили институт, в Кирове построили новое здание, назначили на должность заместителя директора по научной работе. Позже стала директором музея и в этой должности работала десять лет.

- Музейный работник - особый статус. Не каждый сможет трудиться в таком учреждении.

- Вы совершенно правы! Сюда люди приходят не за высокой зарплатой (тем более она и небольшая). Если человек приходит в музей, он становится музейщиком навсегда, и это во многом определяет его образ жизни. И, поверьте, музейная работа не отпускает даже в домашней обстановке. Здесь нет случайных людей!

- Еще раз вернемся к вашему изданию. Есть ли какие-то новые идеи, которые хотелось бы воплотить в жизнь?

- У нас есть прекрасная коллекция декоративно-прикладного и народного искусства, поэтому следующее издание могло бы быть связано именно с этой частью музейного собрания.

- Успехов вам и вашим коллегам!

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Награды за трудолюбие и талант

В правительстве состоялась торжественная церемония вручения Премии Кировской области

Награды лауреатам вручал губернатор Игорь Васильев. Как отметил глава региона, в 2020 году в комиссию по присуждению Премии Кировской области поступило 13 работ.

- В ходе рассмотрения представленных материалов принято решение отметить четыре из них. Сегодня мы вручаем премии авторам работ, чей труд, безусловно, повышает престиж нашего региона. Благодаря трудолюбию и таланту вам удалось добиться впечатляющих результатов, и сегодня ваши работы оценены по достоинству, - сказал губернатор. - Поздравляю всех вас с заслуженными наградами. Надеюсь, и в дальнейшем ваши трудовые достижения будут способствовать процветанию Вятского края. От всего сердца желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Как сказал Игорь Васильев, Премию Кировской области получили четыре коллектива, а всего ее лауреатами стали 17 человек. Участники авторских коллективов разработали, изготовили и испытали электротехнические агрегаты для российского перспективного авиационного турбовентиляторного авиадвигателя ПД-14, освоили производство импортозамещающей медной фольги, используемой для экранирования кабелей, издали сборник «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых», написали монографию «Образовательная и культурно-просветительская деятельность вятских властей и органов самоуправления в 1900 - 1914 гг.».

В указе губернатора Кировской области № 178 от 24.12.2020 «О присуждении Премии Кировской области» сказано, что в соответствии с Законом Кировской области «О Премии Кировской области» и на основании решения комиссии по присуждению Премии Кировской области Премией Кировской области за 2020 год с присвоением звания «Лауреат Премии Кировской области» награждены:

в области науки и техники:

за работу «Разработка, изготовление и испытания электротехнических агрегатов для российского перспективного авиационного турбовентиляторного авиадвигателя ПД-14» - авторский коллектив акционерного общества «Электропривод» в составе пяти человек:

ВЛАСОВ Андрей Иванович - генеральный директор - главный конструктор, кандидат технических наук;

МОСКВИН Евгений Владимирович - заместитель генерального директора - технический директор;

ЕРОХИН Денис Викторович - ведущий конструктор - руководитель проекта;

ОПАЛЕВ Юрий Геннадьевич - ведущий конструктор - руководитель проекта;

РУБЦОВА Людмила Александровна - ведущий конструктор - руководитель проекта;

за работу «Освоение производства импортозамещающей медной фольги, используемой для экранирования кабелей» - авторский коллектив в составе шести человек:

АГАФОНОВ Александр Алексеевич - заместитель главного инженера - начальник технического отдела ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», руководитель работы;

ТОЛСТОБРОВ Александр Константинович - главный металлург технического отдела ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;

МОТОВИЛОВА Алла Николаевна - ведущий инженер-технолог технического отдела ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;

ПЕТЕЛИН Сергей Анатольевич - главный инженер ИП Гордина И.А.;

РЫЖКОВ Антон Андреевич - оператор линии по обработке цветных металлов прокатно-прессового цеха ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;

ФИЛОНОВ Юрий Александрович - травильщик прокатно-прессового цеха ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;

в области литературы и искусства за издание «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» - авторский коллектив в составе пяти человек:

ЛЮБИМОВА Ирина Анатольевна - руководитель работы, директор некоммерческой организации Фонд поддержки искусства и культуры «Регион Арт-Культура», кандидат искусствоведения;

КРУПИНА Ольга Владимировна - заведующая отделом научной и выставочной деятельности КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»;

КУВАЛДИНА Ираида Валентиновна - кандидат искусствоведения;

САЗАНОВА Евгения Геннадьевна - главный хранитель музейных предметов КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»;

ШАКИНА Анна Владимировна - директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»;

в области краеведения за монографию «Образовательная и культурно-просветительская деятельность вятских властей и органов самоуправления в 1900 - 1914 гг.»:

ПЕРШИНА Юлия Валерьевна - доцент кафедры предметных областей Института развития образования Кировской области, кандидат исторических наук, доцент.

Напомним, Премия Кировской области ежегодно присуждается за научно-технические исследования, проектно-конструкторские разработки, образовательные программы, новые методы диагностики и лечения различных заболеваний, оригинальные и высокохудожественные произведения литературы и искусства и другие значимые достижения. В этом году её размер составил 25 тысяч рублей.

По информации пресс-центра правительства Кировской области.