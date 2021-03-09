Авторский коллектив музея им. Васнецовых стал лауреатом премии Кировской области
КУЛЬТУРА
Фото: kirovreg.ru
Недавно в региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения премии Кировской области. Как сказал губернатор Игорь Васильев, в прошлом году в комиссию по присуждению этой награды поступило 13 работ: «При рассмотрении представленных материалов принято решение отметить четыре из них. Сегодня мы вручаем премии авторам работ, чей труд, безусловно, повышает престиж нашего региона...»
Среди соискателей премии в области культуры и искусства (награда вручена за уникальный альбом) - авторский коллектив Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых (ВХМ). Руководитель проекта - кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Ирина ЛЮБИМОВА.
Накануне Международного женского дня 8 Марта корреспондент «ВК» встретился с ней и попросил, в частности, рассказать о научно-просветительском издании, так высоко отмеченном в регионе.
- Ирина Анатольевна, я ознакомился с изданием. Оно действительно редкое. Как родилась идея?
- Как вы поняли, листая альбом, над ним работал авторский коллектив. Это специалисты высокого уровня, искусствоведы, кандидаты искусствоведения, каждый работал над материалом по своей тематике. Авторы представили в своих статьях музейные коллекции, которые уже ими изучены, без которых музей не может существовать. Рассказали о том, что хранится в фондах, о чем на экскурсиях стараются поведать посетителям.
В этом и заключалась идея - собрать весь материал, так сказать, в комплексе и представить наше музейное собрание, а оно очень обширно и разнообразно и может быть любопытно тем, кто интересуется искусством. Для нас это уже второе издание. Мы считаем, что это по-настоящему важная работа, которая основана на научных изысканиях. В будущем планируем расширить наш проект, ведь коллекция музея насчитывает около 25 тысяч единиц хранения.
- Давайте представим авторский коллектив.
- Это Анна Владимировна Шакина, директор музея, Ирина Валентиновна Кувалдина, специалист по западноевропейской гравюре и русской живописи, Евгения Геннадьевна Сазанова, главный хранитель музейных фондов, Ольга Владимировна Крупина, заведующая отделом научной и выставочной деятельности.
- Как так получилось, что все авторы - женщины?
- Мужчины в музеях - большая редкость, разве что они работают в крупных музеях - в Москве, Санкт-Петербурге.
Хотя, как вы знаете из истории, создавали наш музей именно мужчины. Напомню, что он был открыт в Вятке 5 (18) декабря 1910 года усилиями Вятского художественного кружка по инициативе братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых. Первоначально музей имел художественно-историческую направленность.
Членами Вятского художественного кружка были историк искусства Николай Георгиевич Машковцев, художники Алексей Владимирович Исупов, Николай Николаевич Румянцев, Николай Николаевич Хохряков, художник-фотограф Сергей Александрович Лобовиков.
- Снова листаю альбом, смотрю: первый раздел - как раз об истории музея (в прошлом году ВХМ исполнилось 110 лет)...
- Здесь мы опубликовали текст старейшего музейного сотрудника Людмилы Сергеевны Двиняниновой, к сожалению, после ее ухода из жизни. Она много лет работала над этой темой.
- Напомним о других разделах.
- Вот один из них - «Древнерусское искусство» (над ним трудилась Ольга Владимировна Крупина (кстати, она тоже скоро станет кандидатом искусствоведения). Здесь представлены иллюстрации произведений XV - XVIII веков, которые хранятся в музейном собрании.
Интересными получились разделы русского и западного искусства. В публикациях отражена история комплектования музейных коллекций. В том числе авторами были раскрыты тайны экспонатов, уточнены даты и школы. Таким образом, у читателей появилась возможность ближе познакомиться с культурным наследием, которое хранит Вятский художественный музей.
- Давайте снова о женщинах. Я знаю, что вы пришли в Вятский художественный музей еще при Алле Анатольевне Носковой - легенде музейного дела.
- Да, она сформировала наш коллектив - мы же все были молодыми, неопытными. Она никогда не ограничивала нас в научных изысканиях, раскрывала личность, давала свободу в творчестве, никогда не мешала сотрудникам проявлять свою индивидуальность и поддерживала интересные проекты. Она была уникальной личностью.
- Ирина Анатольевна, вы же тоже не сразу стали, скажем так, истинным, настоящим музейщиком?
- Мое первое образование - филологическое: я окончила наш педагогический институт. Еще в школе часто ездила с родителями в Петербург, ходила по музеям. У меня и появилась мечта о работе в музее.
После учебы в вузе попробовала работать в школе, потом в библиотеке. Мои подруги как-то увидели объявление о том, что в музей требуется сотрудник. Я пришла и начала работать научным сотрудником, заведовала музейной библиотекой. Параллельно занималась экскурсионной и исследовательской деятельностью: изучала коллекцию русской кости, фарфора, стекла, художественной мебели.
В старом здании проводила много экскурсий, читала лекции. Потом уже пришла идея получить образование, и мы с коллегой поехали в Петербург. Сдали экзамены и поступили в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.
Там заочно учились пять лет (тогда была набрана целая группа музейщиков). Мы, разумеется, знали свою работу, поэтому к нам и преподаватели относились очень серьезно. Когда через пять лет окончили институт, в Кирове построили новое здание, назначили на должность заместителя директора по научной работе. Позже стала директором музея и в этой должности работала десять лет.
- Музейный работник - особый статус. Не каждый сможет трудиться в таком учреждении.
- Вы совершенно правы! Сюда люди приходят не за высокой зарплатой (тем более она и небольшая). Если человек приходит в музей, он становится музейщиком навсегда, и это во многом определяет его образ жизни. И, поверьте, музейная работа не отпускает даже в домашней обстановке. Здесь нет случайных людей!
- Еще раз вернемся к вашему изданию. Есть ли какие-то новые идеи, которые хотелось бы воплотить в жизнь?
- У нас есть прекрасная коллекция декоративно-прикладного и народного искусства, поэтому следующее издание могло бы быть связано именно с этой частью музейного собрания.
- Успехов вам и вашим коллегам!
Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.
Награды за трудолюбие и талант
В правительстве состоялась торжественная церемония вручения Премии Кировской области
Награды лауреатам вручал губернатор Игорь Васильев. Как отметил глава региона, в 2020 году в комиссию по присуждению Премии Кировской области поступило 13 работ.
- В ходе рассмотрения представленных материалов принято решение отметить четыре из них. Сегодня мы вручаем премии авторам работ, чей труд, безусловно, повышает престиж нашего региона. Благодаря трудолюбию и таланту вам удалось добиться впечатляющих результатов, и сегодня ваши работы оценены по достоинству, - сказал губернатор. - Поздравляю всех вас с заслуженными наградами. Надеюсь, и в дальнейшем ваши трудовые достижения будут способствовать процветанию Вятского края. От всего сердца желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Как сказал Игорь Васильев, Премию Кировской области получили четыре коллектива, а всего ее лауреатами стали 17 человек. Участники авторских коллективов разработали, изготовили и испытали электротехнические агрегаты для российского перспективного авиационного турбовентиляторного авиадвигателя ПД-14, освоили производство импортозамещающей медной фольги, используемой для экранирования кабелей, издали сборник «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых», написали монографию «Образовательная и культурно-просветительская деятельность вятских властей и органов самоуправления в 1900 - 1914 гг.».
В указе губернатора Кировской области № 178 от 24.12.2020 «О присуждении Премии Кировской области» сказано, что в соответствии с Законом Кировской области «О Премии Кировской области» и на основании решения комиссии по присуждению Премии Кировской области Премией Кировской области за 2020 год с присвоением звания «Лауреат Премии Кировской области» награждены:
в области науки и техники:
за работу «Разработка, изготовление и испытания электротехнических агрегатов для российского перспективного авиационного турбовентиляторного авиадвигателя ПД-14» - авторский коллектив акционерного общества «Электропривод» в составе пяти человек:
ВЛАСОВ Андрей Иванович - генеральный директор - главный конструктор, кандидат технических наук;
МОСКВИН Евгений Владимирович - заместитель генерального директора - технический директор;
ЕРОХИН Денис Викторович - ведущий конструктор - руководитель проекта;
ОПАЛЕВ Юрий Геннадьевич - ведущий конструктор - руководитель проекта;
РУБЦОВА Людмила Александровна - ведущий конструктор - руководитель проекта;
за работу «Освоение производства импортозамещающей медной фольги, используемой для экранирования кабелей» - авторский коллектив в составе шести человек:
АГАФОНОВ Александр Алексеевич - заместитель главного инженера - начальник технического отдела ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», руководитель работы;
ТОЛСТОБРОВ Александр Константинович - главный металлург технического отдела ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;
МОТОВИЛОВА Алла Николаевна - ведущий инженер-технолог технического отдела ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;
ПЕТЕЛИН Сергей Анатольевич - главный инженер ИП Гордина И.А.;
РЫЖКОВ Антон Андреевич - оператор линии по обработке цветных металлов прокатно-прессового цеха ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;
ФИЛОНОВ Юрий Александрович - травильщик прокатно-прессового цеха ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»;
в области литературы и искусства за издание «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» - авторский коллектив в составе пяти человек:
ЛЮБИМОВА Ирина Анатольевна - руководитель работы, директор некоммерческой организации Фонд поддержки искусства и культуры «Регион Арт-Культура», кандидат искусствоведения;
КРУПИНА Ольга Владимировна - заведующая отделом научной и выставочной деятельности КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»;
КУВАЛДИНА Ираида Валентиновна - кандидат искусствоведения;
САЗАНОВА Евгения Геннадьевна - главный хранитель музейных предметов КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»;
ШАКИНА Анна Владимировна - директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»;
в области краеведения за монографию «Образовательная и культурно-просветительская деятельность вятских властей и органов самоуправления в 1900 - 1914 гг.»:
ПЕРШИНА Юлия Валерьевна - доцент кафедры предметных областей Института развития образования Кировской области, кандидат исторических наук, доцент.
Напомним, Премия Кировской области ежегодно присуждается за научно-технические исследования, проектно-конструкторские разработки, образовательные программы, новые методы диагностики и лечения различных заболеваний, оригинальные и высокохудожественные произведения литературы и искусства и другие значимые достижения. В этом году её размер составил 25 тысяч рублей.
По информации пресс-центра правительства Кировской области.
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