Аттракцион неслыханной щедрости, или Кто «рулит» юбилейными «хотелками» кировчан

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В помещении Вятской торгово-промышленной палаты состоялось заседание комиссии Общественной палаты Кировской области (ОПКО) по подготовке к 650-летнетию города Кирова. Заседание было в основном организационным, но на нем предполагалось обсудить первые предложения кировчан, которые уже поступили в ОПКО.

Однако по ряду причин планы собравшихся резко поменялись. На заседание были приглашены (но не пришли) зам­пред областного правительства Андрей Маури, председатель экспертного совета оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея (он же ректор ВятГУ) Валентин Пугач, председатель совета предпринимателей оргкомитета (по совместительству, председатель ВТПП) Андрей Усенко, председатель молодежного совета оргкомитета (гендиректор холдинга «Система Глобус») Андрей Березин.

В силу низкой явки первых лиц обсуждение предложений было отложено. Зато общественности было представлено руководство вновь сформированного органа, также отвечающего за юбилей, - автономной некоммерческой организации «Дирекция по организации 650-летия города Кирова». И… «вечер перестал быть томным», появились вопросы - зачем такой орган нужен и чем он будет заниматься? Вот только честных ответов на эти вопросы дано не было. Впрочем, обо всем по порядку.

Руки загребущие

Об этом мероприятии можно было бы совсем не писать. Кому интересны бюрократические игры в заседания, организационные комитеты, комиссии и советы? Никому.

Во времена губернаторства Игоря Васильева весь бюджет юбилея составлял несколько жалких миллионов рублей, а потому не было никаких общественных обсуждений, никаких обширных планов. Не было повода создавать какие-либо структуры, чтобы следить, куда эти «жалкие» (по российским меркам) миллионы уйдут. По их поводу даже оргкомитет, список которого был утвержден постановлением премьер-министра России, ни разу не собирался.

А сменивший Васильева новый губернатор области Александр Соколов сделал подготовку к празднованию юбилея областного центра одним из пунктов своей предвыборной кампании. И не просто сделал, а стал толсто намекать (особенно во время визитов в нашу область федеральных министров), что Москва готова раскошелиться, расщедриться и выделить «офигилиарды», чтобы праздник в Кирове стал ярким, красочным, незабываемым и принес пользу всем, кто в нем живет.

Вот тут-то сразу и «нарисовалась» толпа желающих поучаствовать в этом аттракционе неслыханной щедрости. И начали плодиться, как кролики в Австралии, разные органы. Посыпались, как из рога изобилия, различные «хотелки», которые продвигали и кировчане, и всевозможные учреждения.

Например, только за неделю до упомянутого заседания в Общественную палату поступило свыше 20 предложений. И каждый, кто таковые выдвигал, хотел продемонстрировать, что они важнее прочих, а потому заслуживают приоритетного финансирования.

Центр развития туризма, промыслов и ремесел (областная организация, о малой пользе которой не раз писал «Вятский край»), например, предлагает вкладывать юбилейные деньги в конгресс Дедов Морозов, в проецирование на кировские здания картин Васнецовых, в проведение всероссийского фестиваля народных промыслов и ремесел и прочее. Кировчанка Светлана Микрюкова предлагает на эти деньги провести в Нововятске «Ярмарку мастеров», Елена Конышева - посадить в исторической части Кирова яблоневый сад, Татьяна Соколова - организовать выставку видов Кирова, Фаат Хайруллин - привести в порядок фасад здания ГУ МЧС Кировской области.

И это - далеко не полный перечень всех предложений. А с учетом того, что губернатор области Александр Соколов пока не озвучил предельную сумму федеральной поддержки, то они продолжают поступать, и их количество растет как снежный ком.

Тут-то и возникает необходимость сделать поток таких предложений управляемым, тут-то и нужен орган, который будет принимать заявки, фильтровать их, отсеивать, одобрять и отправлять на реализацию. Но, как у нас водится, на фоне этого огромного финансового миража сформировался не один орган, а целая их сеть.

У семи нянек…

Сегодня структура по подготовке к кировскому юбилею выглядит следующим образом. Во главе стоит организационный комитет, которым руководит губернатор Александр Соколов. В его состав входят зампреды областного правительства Андрей Маури и Андрей Лучинин, руководитель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий национального университата «Высшая школа экономики» Сергей Зверев, министр областной молодежной политики Георгий Барминов, министр культуры Даниил Дворцов, руководитель управления массовых коммуникаций Елена Черных, от города - Елена Ковалева и Вячеслав Симаков. Представлен в нем и депутатский корпус во главе с председателем областного Заксобрания Романом Бересневым. Есть крупные бизнесмены, в частности, Андрей Березин («Система Глобус») и Константин Гозман (холдинг «Дороничи»). В общем, как в Ноевом ковчеге…

При организационном комитете создано четыре совета: общественный (возглавляет председатель ОПКО Сергей Улитин), молодежный (Андрей Березин), экспертный (Валентин Пугач) и предпринимательский (Андрей Усенко).

Каналом, который будет собирать предложения от населения и организаций, решено сделать Общественную палату, в которой специально создана соответствующая комиссия.

Координировать деятельность всех этих структур должен советник губернатора Михаил Курашин.

Но вот появилось и еще одно звено этом клубке якобы общественных, но забюрократизированных органов - Дирекция по организации 650-летия города Кирова. Она учреждена кировским Центром по развитию туризма, но на том его роль организатора и влияние на работу этой организации заканчиваются, так как подчиняться, во всяком случае формально, дирекция будет оргкомитету.

Официально заявляется, что дирекция будет заниматься вопросами пиара предъюбилейной кампании (в частности, разработкой фирменного стиля, брендбука, связанного с юбилеем, и предоставлением прав на его использование, создание и ведение сайта и т. п.), организационными вопросами, а также разработкой, подготовкой и проведением отдельных мероприятий в рамках юбилея, не требующих, как было пояснено, бюджетных расходов.

Отдельно среди компетенций дирекции хотелось бы выделить организацию сбора средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий, а также разработку и реализацию партнерской программы для бизнеса. Фактически она будет своеобразным «рэкетиром», какие были в «лихие 90-е». Только те, вымогали деньги у «барыг» за якобы защиту, а эта будет «убеждать» наших предпринимателей жертвовать на юбилей.

Но и это еще не всё. Дирекцию возглавил москвич Леонид Бурмистров. Он известен тем, что, работая замдиректора в «РИА Новости», принимал участие в организации крупных международных форумов, таких, как Международный дискуссионный клуб «Валдай», Международный арктический форум, Саммит G8 в Санкт-Петербурге в 2006 и 2013 годах, Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году и др. А из этого следует несколько выводов.

Во-первых, специалисты такого уровня за копейки не работают. Поэтому можно предположить, что на содержание дирекции выделены немалые деньги. Так что часть выделяемого на юбилей финансирования уйдет на это. А почему бы и нет? У нас ведь аттракцион невиданной щедрости, или как?

Во-вторых, вполне можно предположить, что Бурмистров - «засланный казачок», то есть Москва через него будет следить за тем, чтобы выделяемые ею «офигилиарды» пошли туда, куда следует, а не прилипли к чьим-то рукам. А то у нас уже перед юбилеем появляются проекты, рядом с которыми Новые Васюки, как их расписывал Остап Бендер, «отдыхают». И один такой недавно был одобрен Общественной палатой.

Лечу и… плАчу

Недели две назад на совете Общественной палаты заслушали проект Владимира Булатова о создании нового для Кирова аттракциона - зиплайна через Вятку.

Зиплайн, как пишет Википедия, «спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки».

Если проще, то предлагается с одного берега реки, от ротонды Александровского сада, до другого, в район «Титаника», протянуть трос, по которому люди смогут «перелететь», с помощью специальных блоков, это расстояние. А оно немалое - 500 метров. Не случайно та же Вики пишет, что такой спуск «используют в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений».

«Подобных объектов по России достаточно мало, - сообщил автор проекта. - Но они пользуются интересом у жителей и туристов. Ближайший к нашему городу зиплайн установлен в Самаре».

Булатов пояснил, что свой проект он разрабатывал с 2013 года и хочет преподнести его в качестве подарка городу на юбилей. Вот только такой подарок все равно потребует вложений. Строительство устройства обойдется в 11 млн. рублей.

Член Общественной палаты и председатель областной ветеранской организации Александр Галицких пытался в интеллигентной форме отговорить своих коллег-общественников от поддержки этой сомнительной инициативы. Он указал на то, что вышка рядом с ротондой испортит вид на Александров­ский сад, что не продуманы меры безопасности, что не проработан вопрос возвращения граждан с того берега Вятки. Но нет, не вняли его доводам члены ОПКО. Одобрили проект. И даже пообещали представить его на Гражданском форуме.

Как после этого не ставить вопрос о контроле за расходованием денег, выделяемых на юбилей города Кирова?

Впрочем, можно предположить, не станут у нас делать этот зиплайн. Уж слишком экзотичен этот аттракцион для нашей провинции. Да и жизнь у многих кировчан куда экстремальнее таких аттракционов. Например, как прожить на минимальную зарплату и при этом оплатить все коммунальные расходы, да чтобы на еду осталось и на одежду для ребенка? Такой квест круче любых полетов через Вятку.

Сергей СМОЛИН