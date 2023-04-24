Арбат, да не тот. Улицу Спасскую в Кирове хотят сделать пешеходной

Фото: navigator-kirov.ru

Недавно на очередном заседании оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова президент Вятской торгово-промышленной палаты (ВТПП) Андрей Усенко доложил, что проект «Пешеходная Спасская» вышел на финишную прямую. Запустить его можно уже 13 мая, в день открытия туристического сезона.

До указанной даты осталось меньше месяца. Но все ли вопросы, связанные с этим проектом, решены? Кто им доволен, а кто нет?

Туристско-кулинарный креатив

Идея сделать улицу Спасскую в Кирове свободной от движения автотранспорта витает уже не первый год. И вот к юбилею ее решили реализовать. Но не кардинально, а лишь частично.

Как сообщили в ВТПП, проект «Пешеходная Спасская» был представлен главе региона и получил предварительное одобрение еще в начале октября.

Идея предполагает установление пешеходного режима в выходные дни на участке от Володарского до Ленина, без перекрытия улицы Свободы. Пешеходная зона станет площадкой для местных производителей. В планах также проведение ряда мероприятий: от ярмарок до масштабных гастрономических фестивалей.

- Мы взяли эту идею в разработку и уже презентовали ее правительству, поскольку этот проект несет в себе не только культурный и инфраструктурный смысл, но и помогает развитию местного бизнеса, - прокомментировал свою инициативу Андрей Усенко. - В частности, в сфере общепита, ярмарочной торговли и других отраслей. С нашей точки зрения, идея хорошая, она целесообразна экономически, а связанные с ней вопросы решаемы. Кроме того, я лично прошагал от верстового столба до улицы Ленина - там ровно 650 шагов, что очень символично в контексте даты юбилея. В общем, знаковая история, реализация которой давно назрела и нужно просто принять решение.

По словам президента ВТПП, до запуска проекта осталось утрясти все вопросы с городским отделом ГИБДД и провести собрания с жильцами домов, расположенных на Спасской. В последнем случае Усенко надеется на активную помощь со стороны городской власти в целом и территориального управления Первомайского района в частности.

В пару с этим проектом идет другой, авторства того же Усенко, - фестиваль «Блюдо Вятки». Уже само название указывает на его гастрономическое содержание. Составление своеобразного «Вятского меню», как уточнили в ВТПП, - целая серия специализированных мероприятий.

Конкурс определит несколько блюд, которые станут визитными карточками региональной кухни. Также пройдет состязание десертов и гастрономических сувениров для гостей нашего города. А еще будет фестиваль Вятской кухни, где, по замыслу организаторов, история соединится с современными трендами общественного питания.

Оргкомитет конкурса будет собирать рецепты блюд от предприятий общепита, профессиональных поваров и кулинаров-любителей. А в финале экспертное жюри выберет победителей в пяти номинациях: «Блины с припёком», «Горячее блюдо», «Суп (похлебка)», «Десерт» и «Мясной гриль».

Блюда, одержавшие победу, войдут в «Вятское меню», которое будет представлять наш регион на гастрономических выставках, фестивалях, подаваться в кафе и ресторанах города.

Старт этого гастрономического проекта будет дан в ближайшее время, сообщили в ВТПП.

Голоса «против» услышат?

Это только кажется, что перекрыть движение на одной из городских улиц (тем более всего на двух кварталах и не на постоянной основе, а лишь в выходные дни) это, как щелкнуть пальцами. Раз, и готово. Так никогда не бывает. Достаточно вспомнить сколько «воплей» автомобилистов появляется в социальных сетях, когда из-за ремонта инженерных сетей останавливают движение по какой-то захолустной улице. А тут самый центр.

На участке Спасской от Володарского до Ленина находится куча официальных учреждений - Ленинский райсуд, Росгвардия, Центральный банк, прокуратура Октябрьского района. Многие сотрудники этих организаций добираются до работы на личных автомобилях. Но это во время рабочей недели. А есть еще и движение служебного транспорта, который ездит и в выходные дни.

Кроме того, на Спасской много частных предприятий. И не только из сферы общепита, для которого проведение на этой улице публичных мероприятий - прекрасный способ заработать. Например, есть авторемонтные мастерские и шиномонтаж, для которых ограничение движения даже в выходной день равно снижению выручки.

А ведь есть еще и многоквартирные дома. И люди, живущие в них, тоже на машинах ездят. Да и жизнь она такая штука, что порой необходимо «скорую» вызвать или другую экстренную службу. И не везде есть выезд на соседние улицы.

- Мы категорически против этой инициативы, - сказала жительница дома на Спасской, 16-а, Алевтина. - Уже коллективное письмо по этому поводу губернатору отправили. У нас единственный подъезд к дому через Спасскую. Других нет. Многие жильцы с детьми. Случись что-то, как к нам добраться?

Предприниматель Сергей, из авторемонтной мастерской, дорога к которой идет со Спасской, тоже совсем не в восторге от этой затеи. Хотя, как говорит он, их никогда ни о чем не спрашивают, их мнением не интересуются.

- Мы с коллегами уже двадцать пять лет здесь работаем, - сообщил он. - Любая помеха движению приведет к остановке работы. Люди потеряют зарплаты. А без работы в наши дни остаться - это очень тяжело. Поэтому мы против. И такого же мнения придерживаются мои коллеги. Да и жильцам окрестных домов, с которыми за много лет мы успели перезнакомиться, тоже всё это не нравится. У нас уже был губернатор, который хотел перекрыть Спасскую (Никита Белых. - Ред.), и мы помним, как он кончил.

Однако, несмотря на такую негативную реакцию местных жителей, инициаторы идеи не унывают. По словам начальника территориального управления по Первомайскому району Сергея Решетникова, и он сам, и Андрей Усенко уже переговорили с некоторыми организациями, которые расположены на Спасской, в частности, с Центробанком. Возражений от них не поступило. Были контакты и с бизнесом, представляющим общепит. Он также не против. А в ближайшее время, как сообщил городской чиновник, состоятся встречи с жильцами многоквартирных домов.

Ни о коллективном письме жителей на адрес губернатора Александра Соколова, ни о возражениях других представителей малого бизнеса в городской администрации, похоже, не знают. А может, не хотят знать.

«Вятский променад»

Кстати, выше уже упомянуто, что идея сделать Спасскую пешеходной появилась не вчера. И оно действительно так. В 2016 году (еще до «посадки» экс-губернатора Кировской области Никиты Белых), с подачи, как тогда писали СМИ, «предпринимателя и мецената» Валерия Крепостнова, разрабатывался проект «Вятский променад». Он подразумевал создание туристического маршрута, объединяющего участок Спасской от Карла Маркса до Казанской. По идее автора такой маршрут должен был «ненавязчиво» привести людей к музеям шоколада и мороженого, принадлежащим его семье.

Предлагалось выложить Спасскую брусчаткой, обустроить с помощью скамеек, высадки цветов и зелени. В планах инвесторов был даже фонтан, который должны были сделать на перекрестке Спасской и Володарского. Было придумано и название формируемой таким образом площади - «Почтовая» (так как рядом находится поч­тамт). Ну а где один фонтан, там и за вторым дело не стало. Его предлагалось разместить в сквере Борцов революции, за Спасским собором. Была даже идея сделать надземный пешеходный переход над улицей Ленина.

От этого проекта тогда многие городские активисты, например, координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов и подзабытый уже основатель движения «Ночной патруль» Сергей Косолапов, были в неописуемом восторге, хотя и преподносили его с оговорками «на отдельные трудности в реализации».

Да, любил Никита Белых красивые планы, много говорил о развитии туризма и «узнаваемости региона за пределами Кировской области». И «Вятский променад» при нем вполне мог бы воплотиться. Но случилось то, что случилось. Белых оказался за решеткой, и многие его «мечты» оказались нереализованными. В том числе и «Вятский променад».

Есть личный интерес?

Нынешний губернатор Кировской области Александр Соколов многим напоминает Никиту Белых. Вспомнить хотя бы его идею привлечь в 2024 году в Киров миллион туристов. Поэтому реинкарнация идеи «Вятского Арбата» нашла у него понимание и поддержку.

Вот только не закончится ли это начинание так же плачевно, как и «Вятский променад». Даже если проект «Пешеходная Спасская» будет реализован.

Как сообщили в социальных сетях некоторые вятские блогеры, президент ВТПП Андрей Усенко занялся этим проектом не случайно. И причиной тому стали его очень близкие отношения с предпринимательницей Юлией Долгоаршинных. Именно ей принадлежит кафе «Шоколадница» на Спасской, 18. Видимо, пишут блогеры, не выдерживает ее заведение конкуренции с соседними точками общепита, вот и был сделан такой нестандартный заход в дело спасения бизнеса.

Кое-кто из пишущих в соцсетях даже заметил, что Усенко «втемную подставил» Александра Соколова, и предрекает руководителю ВТПП скорую отставку из-за этого.

Многие ставят под сомнение и идею Усенко выставить вдоль Спасской сельхозпроизводителей и ремесленников, представляющих районы области. Во-первых, говорят они, для этого лучше подходит Театральная площадь, где пустуют завезенные некоторое время назад рубленые избушки. А, во-вторых, не всю сельхозпродукцию можно продавать под открытым небом. Мясо, например, в жару просто испортится. Или фермеры со своими холодильниками поедут? Но и в этом случае остается вопрос, где эти холодильники подключать? Да и вообще, уличная торговля слишком зависит от погоды: что делать, если дожди зарядят?

Одним словом, вопросов много, но пока никто не говорит, что проект «Пешеходная Спасская» отозван и не будет воплощаться в жизнь. Наоборот, его инициаторы активно работают над тем, чтобы он реализовался. Ждать, что у них получится, осталось недолго.

Иван ТРОФИМОВ.