Андрей Скальный: «Судьба моя - филармония»

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28 января 1958 года на базе концертно-эстрадного бюро была создана Кировская областная филармония (ныне – Вятская филармония им. П.И. Чайковского). Накануне ее 65-летия мы встретились с Андреем Скальным, возглавлявшим это областное учреждение культуры.

Он пришел работать в филармонию в 2005 году заместителем директора и через семь лет возглавил ее. С 2015 по 2017 год Андрей Борисович являлся министром культуры Кировской области, а затем вновь работал в филармонии до назначения в 2019 году директором драматического театра.

А начался наш разговор с воспоминаний событий пятилетней давности.

- Андрей Борисович, мы встречались с вами в год 60-летия филармонии. Вы как раз были её директором. В той беседе самое активное участие принимал ветеран кировской культуры Юрий Миславский. Его интереснейшие истории помнятся до сих пор. К сожалению, Юрия Моисеевича уже нет с нами…

- Многих нет. Но если говорить о филармонии, то в первую очередь нужно говорить о людях, которые её создавали, вкладывали в неё и душу, и сердце, и здоровье, и своё творчество. Надо помнить людей, благодаря которым наша филармония до сих пор пользуется большим авторитетом и уважением в Союзе концертных организаций России.

Это Аэлита Леонидовна Ткачук, Юрий Степанович Квятковский, упомянутый вами Юрий Миславский, ставший легендарным Соломон Борисович Сахар. Надо вспомнить художественного руководителя Владимира Ивановича Бирюкова и те знаменитые наши коллективы, в которых работали в своё время, например, Валерий Сюткин и многие другие звёзды сегодняшней российской эстрады.

- Вас можно назвать потомственным руководителем филармонии, ведь ваш отец, Борис Николаевич Скальный, тоже был там директором.

- Мне было 12 лет, когда папа стал директором. Я вырос в филармонии, знаю многих её работников, коллективы. Филармония - мой дом родной, поэтому я всегда говорю о ней с удоволь­ствием.

Когда я пришёл работать в 2005 году, в филармонии было много собственных коллективов, солистов. Мы радовались, когда в ней появились большие, крупные коллективы: симфонический оркестр Валерия Александровича Раевского, оркестр русских народных инструментов имени Фёдора Ивановича Шаляпина. Сегодня им руководит заслуженный артист России Александр Николаевич Чубаров.

Многие ветераны, кстати говоря, и сегодня работают в филармонии, например Галина Олимпиевна Савина. С удовольствием вспоминаю многолетнего директора Александра Ивановича Савина. Когда встречаюсь на улице с заслуженной артисткой России Анной Алексеевной Шабалиной, вместе вспоминаем прошлые времена. Было очень много талантливых исполнителей, много встреч, интересных проектов, в том числе всероссийского статуса.

Например, фестиваль «Вятская весна». Он создавался более 15 лет назад, и, надо отдать должное, большой вклад в это дело внёс художественный руководитель симфонического оркестра Константин Александрович Маслюк. Или «Джазовый абонемент», который мы сделали в своё время с народным артистом России Даниилом Борисовичем Крамером. Он много лет проходил на нашей площадке. По три концерта каждый год, и всегда были аншлаги. Крамер - сам творческий человек, и привозил очень интересных исполнителей. Не знаю почему, но в последние годы руководство филармонии отказалось от этого проекта.

Ещё один проект, который мы с Маслюком в своё время придумали, - это «Передвижная филармония», когда наши коллективы выезжали в районы области. Даже большие оркестры два раза в месяц выступали «на базе», а ещё два - как правило, по области. С помощью правительства области мы приобрели большой автобус - на 47 мест, и оркестры туда помещались.

Вообще, нам очень хорошо помогали и в областном правительстве, и губернаторы. Например, благодаря Никите Юрьевичу Белых мы на месте выехавшей спортивной школы практически с нуля построили камерный зал на 174 места с хорошей акустикой, со звуком, со светом, со всем необходимым инструментарием.

Ещё раньше благодаря Николаю Ивановичу Шаклеину мы приобрели шикарный рояль «Стейнвей», который и сегодня точно является лучшим инструментом в области.

Мы приобрели американское звуковое оборудование «Майер Саунд», переоснастили филармонический зал новыми креслами. Много было сделано, есть что вспомнить. И сегодня всё это работает.

- Техника, может быть, и работает, но вы уже сказали, что после вашего ухода из филармонии по каким-то причинам перестали проводить «Джазовый абонемент» с Даниилом Крамером. Я бы добавил ещё и увольнение художественного руководителя симфонического оркестра Константина Маслюка. При этом одной из претензий нового руководства было то, что он, являясь преподавателем Московской консерватории, живёт на два города.

- Что такое дирижёр симфонического оркестра? Я в своё время общался с Рос­троповичем. У меня до сих пор хранится визитная карточка этого выдающегося музыканта современности, и на ней написано: Ростропович Мстислав Леопольдович, руководитель Лондонского симфонического оркестра, Нью-Йоркского и так далее. Послушайте, Гергиев, Башмет, Спиваков дирижируют коллективами, которые не находятся даже в России. Это нормальная практика для творческого человека.

И когда после ухода Валерия Александровича Раевского весь коллектив выразил желание, чтобы руководителем стал Константин Александрович, я это, конечно, поддержал. Он был ещё и руководителем камерного филармонического оркестра. Он, собственно, его и создал.

- Вы считаете, что решение расстаться с Маслюком - это ошибка?

- Это большая ошибка. И я знаю, что Константин по этому поводу очень переживает. Столько сил и здоровья отдано. Он был художественным руководителем в полном объёме. И, находясь в Москве, он, не прерывая связи с коллективом, работал над партитурами, над программами, с солистами, которых он приглашал к оркестру. Это колоссальный труд.

- А вам известно, что новое руководство филармонии сняло имя Раевского с афиш симфонического оркестра? Региональное министерство культуры даже разъяснение дало. Мол, в архивах не обнаружено документов о присвоении оркестру его имени.

- Валерий Александрович умер в 2014 году. Во время репетиции у него случился инфаркт. И это было общее мнение коллектива оркестра - присвоить оркестру имя Раевского. Я в то время был директором филармонии и это решение, естественно, поддержал. Сейчас можно сослаться на то, что оно не было оформлено должным образом, но, наверно, нужно всё-таки прислушиваться к мнению коллектива и понимать, что это не формальное решение, а признание заслуг Валерия Александровича в создании профессионального оркестра.

На мой взгляд, сегодня мы как-то легко и просто перешагиваем через всё это. Ну не было бумаги, и что? Разве в этом дело? Нет, не в этом. Надо знать и хранить историю не только учреждения, но и коллективов, людей, понимать, что они сделали для области. Помнить, ценить и уважать.

- Недавно Вятская филармония стала носить имя Чайковского. Насколько, на ваш взгляд, это оправданно и что даёт учреждению?

- На мой взгляд, не даёт абсолютно ничего. Есть Московская консерватория имени Чайковского, есть Концертный зал Московской филармонии имени Чайковского. Но нам до их уровня недотянуть. Поэтому, хотя, может быть, со мной многие не согласятся, я, кроме пафоса, ничего не вижу. Не совсем это наша история. Тем более - непонятно, с кем советовались, принимая такое решение.

- А на ваш взгляд, чьё имя можно было бы присвоить нашей филармонии?

- Хороший вопрос. Есть достойные люди, о которых помнят до сих пор, организаторы, деятели культуры, в том числе те, о ком я сказал в начале нашей беседы. Есть из кого выбирать.

А я бы назвал Александра Ведерникова. Народный артист Советского Союза, многолетний солист Большого театра. Он много раз приезжал в кировскую филармонию, выступал на её сцене. В рамках фестиваля «Вятская весна» мы делали сценическую постановку по опере «Сорочинская ярмарка», в которой он исполнял главную партию. Александр Филиппович приезжал на открытие памятника Шаляпину на Театральной площади. Он вообще любил наш край. В Советском районе у него дом был. Поэтому я бы предложил это имя. Это звезда, это наш земляк, в широком смысле земляк, наш человек. Вы­дающийся музыкант, который действительно много делал для развития культуры в Кировской области и филармонии в том числе.

- Андрей Борисович, в конце нашей беседы хочу ещё раз вспомнить вашего отца - Бориса Николаевича, который, как и вы, был директором филармонии. Вы сказали, что, когда его назначили, вам было 12 лет. Вы смотрели, как работает отец. Когда сами стали директором, его опыт пригодился или вы свой путь искали?

- Я могу много о папе говорить, потому что для меня это и пример, и учитель, и друг, и коллега, если хотите. Я много ездил и сейчас продолжаю ездить по районам области. Мне всегда приятно, когда подходят люди и говорят: «Мы помним твоего отца».

Отец у меня был профессиональным и умным человеком, всегда со всеми находил общий язык. Он любил артистов. Он их уважал. И это основное, что я от него перенял. Я всегда говорил и буду говорить о том, что главный человек филармонии - это артист. Все остальные, я имею в виду администрацию, технические службы, гараж и прочие, работают во благо артиста. Ему должно быть комфортно, удобно, богато. Мы должны создавать условия в первую очередь творческим людям. Я всю жизнь живу по этому правилу. И всегда старался делать максимально комфортной жизнь артиста. Это те люди, на которых ходит зритель. Это всегда было моим основным правилом.

Беседовал Т. АНДРЕЕВ.