Амбиций много, дела нет. Чем занимается Совет политических партий Кировской области?

На прошлой неделе комиссия по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества регионального Заксобрания заслушала доклад председателя Совета политических партий Сергея Рогожкина.

Несмотря на многословие докладчика (особенно при ответе на вопросы), вся процедура его общения с депутатами уложилась в 15 минут.

Как заметил глава комиссии Юрий Балыбердин, такой отчет совета - формальная процедура, которая проходит ежегодно. Да и сам этот совет - по существу, гражданское объединение, а потому ждать от него чего-то большего, чем то, о чем рассказал Сергей Рогожкин, было нельзя.

Скажи мне, кто твой друг…

Совет непарламентских партий (ныне, после присоединения к нему КПРФ, - Совет политических партий) был создан еще в 2013 году. Инициатором его создания выступило региональное отделение «Патриотов России». Первоначально в него вошли представители 14 политических объединений. Со временем их численность, как сообщил Сергей Рогожкин, увеличилась до 21 партии.

Все они на момент формирования совета не смогли «протолкнуть» своих представителей в региональный законодательный орган. Да и численность каждой из них в нашем регионе была невелика. Сегодня некоторые из этих партий вообще можно назвать реликтовыми.

Так, в совете оказались представлены «Патриоты России», Демократическая партия России (думается, многие помнят отца-основателя этой партии Андрея Богданова, который выдвигал свою кандидатуру на пост президента и имел очень специфическую внешность), партия «Зелёные», «Защитники Отечества», Социал-демократическая партия, «Новая Россия», Партия социальной справедливости, «Гражданская позиция», Народная партия России, «Совет горожан», «Автомобильная Россия», Аграрная партия и иже с ними.

Некоторые из них, как, например, Демпартия, создавались под конкретного человека, претендующего на высший государственный пост. Или, как социал-демократы, в качестве удовлетворения личных амбиций отдельных политиков (напомним, Социал-демократическая партия России была создана Президентом СССР Михаилом Горбачёвым).

Другие были административными проектами по оттягиванию электората от основного политического игрока. В качестве примера таковой можно назвать Аграрную партию, которая уже давно, с 1990-х годов, на выборах отнимает голоса избирателей с левыми убеждениями у эсеров и коммунистов.

Многие из партий, входящих в совет, уже давно не проявляют никакой активности. От слова «СОВСЕМ». Другие влачат жалкое существование - в их рядах в самом козырном случае насчитывается несколько десятков человек, и изредка, как, например, это случилось с «Патриотами» во время недавнего их объединения со «Справедливой Россией» и прилепинцами, мы о них слышим.

Таким образом, объединение всех этих сил в Совет политических партий было и остается союзом аутсайдеров (возможно, некоторые бы даже сказали - маргиналов). Поэтому и ждать какого-то большого и содержательного отчета от Сергея Рогожкина было нельзя. Да его и не было.

Китай, коллекторы. И всё?

По словам руководителя совета, весь прошлый год эта структура из-за эпидемической ситуации проводила свои заседания по скайпу. Сколько их было, Сергей Рогожкин не сказал. Но судя по количеству тем, которые он назвал в своем докладе, два-три, не больше.

Во-первых, совет подробно разбирал тему микрофинансовых организаций (МФО). Многие граждане, которые пользовались их услугами, в период пандемии оказались неплатежеспособными, а сейчас, по словам Рогожкина, их преследуют («при полном попустительстве полиции») представители служб безопасности МФО и коллекторы. Он напомнил, что в 2016 году на базе Законодательного собрания по инициативе совета проводился межведомственный круглый стол (с участием силовиков - прокуратуры, полиции) по этой проблеме и были приняты рекомендации. Вот и сегодня было бы неплохо, как сказал Сергей Рогожкин, «вернуться к этому вопросу».

Во-вторых, много внимания было уделено развитию связей с Китаем. Сам докладчик, по его собственным словам, является председателем регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и в этом своем качестве выступает за расширение обмена студентами между нашими странами, товарообмена и за более активное создание совместных предприятий.

На первую часть доклада депутаты никак не отреагировали. Наверное, не посчитали удобным напоминать 70-летнему лидеру Совета политических партий, что с 2016 года на федеральном уровне принято много законодательных актов, существенно ограничивших активность МФО и коллекторов. А потому в случае незаконных действий последних необходимо напрягать полицию, а если она не захочет, то прокуратуру. Таковы нынешние реалии, и иных, к сожалению, нет. А круглые столы никак эту картину не изменят.

Зато по второй отмеченной теме Юрий Балыбердин заметил, что и без Общества российско-китайской дружбы ВятГУ, например, ведет активный обмен студентами с КНР.

Партии вне политики

По словам руководителя комиссии по депутатской этике Юрия Балыбердина, с Советом политических партий депутаты работают уже много лет.

- Мне взаимодействие с советом досталось по наследству, - признался он. - Наша комиссия в том числе занимается взаимодействием с институтами гражданского общества. К таковому можно и этот совет отнести. Ведь партии, которые в него входят, малочисленны, однако они всё равно отражают интересы пусть небольшой, но части людей. Поэтому нам нужно с ними общаться, знать их точку зрения на те или иные вопросы.

По словам депутата Леонида Сандалова, доклад Сергея Рогожкина не ответил на главный вопрос, ради которого он был нужен, - о предстоящих выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание области.

- Я надеялся услышать, какую позицию будет занимать совет на выборах, какие шаги будет

предпринимать, - сказал он. - Ожидал ответ, что будут делать мелкие непарламентские партии, кого будут поддерживать, какие цели ставить. Но это не прозвучало.

У него вообще большие сомнения в необходимости такого «проекта», как Совет политических партий.

- Главный вопрос для любой партии - это вопрос о власти, иметь своего представителя в Думе, в Законодательном собрании. А в докладе я этого не услышал. Я вообще о некоторых партиях впервые узнал, что они у нас есть. Кто в них входит, какие задачи решают? Что вообще делают? Если в партии нет узнаваемых людей, которых она приведет во власть, то что это за партия?

Нечто подобное озвучил и руководитель регионального отделения «Справедливой России» Алексей Мальцев.

- Есть деятельность ради деятельности. Советы различные, совещания, симпозиумы, пленумы и так далее. Пусть этим занимаются люди, которым это нравится. Нам, если честно, это неинтересно, - сказал он, отвечая на вопрос: не собирается ли «Справедливая Россия» вслед за КПРФ войти в состав Совета политических партий?

Кто главный?

И мнение местного руководителя «Справедливой России» тем более интересно потому, что не так давно эта партия объединилась с «Патриотами России», которых в масштабе нашей области представляет Сергей Рогожкин. А ведь последний, отвечая депутатам на вопрос об объединении, сказал, что он не знает, как оно будет происходить на региональном уровне.

- Попросили резюме выслать - выслал, - сообщил он. - Там, в Москве, будет формально решаться вопрос, кто будет первым лицом. Здесь какой-то товарищ Мальцев. Я его не знаю. Миронов меня не знает, но Драпеко и другим я известен. Наверное, буду вторым. Если буду. Мне эта вся возня порядком поднадоела.

Однако сам Алексей Мальцев ситуацию обрисовал иначе.

- То, что Рогожкин будет вторым лицом в партии, как минимум не соответствует действительности, - подчеркнул справоросс. - Я его приглашал на встречу где-то с месяц назад. Он сказал, что заболел, в городе коронавирус и на встречу приехать не сможет. Договорились, что, как выздоровеет, он мне позвонит. До сих пор не звонил. Поэтому, каким он там лицом будет, я не берусь комментировать.

В общем, всё как по Виктору Черномырдину: «У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный».

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.