Алкозамок ехать не дает! Ваше мнение!

Минпромторг РФ планирует до конца года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков (блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе) и «простимулирует» автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера. Ранее установку приборов поддерживала ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами.

Эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тыс. рублей. К тому же, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли установка алкозамков на машины победить пьяное вождение?

- Да, выпивший водитель не сможет завести автомобиль

- Нет, наши сограждане найдут способы обмануть алкозамок

- Поможет только ужесточение наказания для нарушителей

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Депутаты Заксобрания Кировской области из фракции «Единой России» Титов, Киселев и Нургалеев предложили сократить число парламентариев.

Сейчас в ОЗС избирается 54 депутата. При этом, по информации Романа Титова, Нижегородской и Самарской областям хватает 50 депутатов, Саратовской – 45, Пензенской – 36. А каждый из этих регионов больше Кировской области по численности населения.

Инициаторы уверяют, что сокращение числа депутатов позволит снизить расходы на содержание Заксобрания и оптимизировать его аппарат.

Для принятия предложения требуется поддержка 2/3 депутатов, также необходимо корректировать Устав области.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

«Поддерживаете ли вы предложение сократить число депутатов Заксобрания?»

- Да, это сэкономит облбюджет

- Нет, это уловка «Единой России»

- Нет, нельзя менять Устав области

Заочную дискуссию по поводу инициативы единороссов читайте в субботнем номере «Вятского края».