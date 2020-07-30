Алкозамок ехать не дает! Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Минпромторг РФ планирует до конца года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков (блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе) и «простимулирует» автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера. Ранее установку приборов поддерживала ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами.
Эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тыс. рублей. К тому же, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Поможет ли установка алкозамков на машины победить пьяное вождение?
- Да, выпивший водитель не сможет завести автомобиль
- Нет, наши сограждане найдут способы обмануть алкозамок
- Поможет только ужесточение наказания для нарушителей
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги предыдущего опроса.
Депутаты Заксобрания Кировской области из фракции «Единой России» Титов, Киселев и Нургалеев предложили сократить число парламентариев.
Сейчас в ОЗС избирается 54 депутата. При этом, по информации Романа Титова, Нижегородской и Самарской областям хватает 50 депутатов, Саратовской – 45, Пензенской – 36. А каждый из этих регионов больше Кировской области по численности населения.
Инициаторы уверяют, что сокращение числа депутатов позволит снизить расходы на содержание Заксобрания и оптимизировать его аппарат.
Для принятия предложения требуется поддержка 2/3 депутатов, также необходимо корректировать Устав области.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
«Поддерживаете ли вы предложение сократить число депутатов Заксобрания?»
- Да, это сэкономит облбюджет
- Нет, это уловка «Единой России»
- Нет, нельзя менять Устав области
Заочную дискуссию по поводу инициативы единороссов читайте в субботнем номере «Вятского края».
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