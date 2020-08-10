Алкозамок для нарушителя. Мнения и сомнения

Я никогда не садился за руль с нетрезвым водителем, пусть даже он был моим хорошим знакомым и имел большой стаж управ­ления автомобилем. А вдруг человек уснет или вовремя не от­реагирует на возникшую опасность: реакция-то у «водилы» под хмельком далеко не та, что у трезвого? И боялся даже не за себя: не хотел, чтобы у него впоследствии были большие проблемы, пусть и не по моей вине…

Так я подумал, когда на днях прочитал об инициативе одного из депутатов Государственной думы России Ярослава Нилова о внедрении алкозамков для транспортных средств. По его словам, это разумная идея, так как ограничительные меры в виде административной и уголовной ответственности не дают желаемого результата, однако следует продумать вопрос предотвращения обхода системы блокировки.

Он упомянул и о другом моменте: мол, знает случаи, когда инспекторы ГИБДД пугают водителя, говоря ему, что он находится за рулём якобы в нетрезвом виде, начинают оказывать на него психологическое давление и даже используют приборы, которые определяют наличие паров алкоголя, хотя водитель при этом может быть абсолютно трезв. Это делается намеренно, для того чтобы побудить человека «решить вопрос на месте». Поэтому эти же алкозамки будут защищать водителей от нечистых на руку инспекторов.

Что было?

Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки замка зажигания автомобиля при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины.

Однако в России уже имеется опыт применения алкогольных замков. В 2010 году их ставили на некоторые школьные автобусы в Татарстане и в Ивановской области. Пилотный проект был признан неудачным, и дело за­стопорилось.

Слишком капризными оказались эти приборы. При установке их на автобусы любой пассажир мог подышать на замок, и двигатель не заводился. Приходилось ждать около получаса, пока электроника вновь не включит зажигание. Помимо алкоголя, оборудование могло реагировать на резкие запахи табака и одеколона.

А сколько стоит?

Подобные приборы производятся в США, Швеции, Германии и Армении, стоят от 40 тысяч до 120 тысяч рублей, еще в 5 - 10 тысяч может обойтись их установка.

При этом российские эксперты автомобильного рынка считают, что установить алкозамки на транспортные средства нарушителей будет не так просто, поскольку современные машины напичканы электроникой. Придется договариваться с автопроизводителями, чтобы не потерять гарантию.

Оснащенный таким техническим средством контроля автомобиль, в случае если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе окажется выше нормы, просто не заведется. Причем через неравные промежутки времени требуются повторные проверки, прямо во время движения. Это альтернатива лишению прав водителя, которого поймали пьяным за рулем: он обязан оплатить установку алкозамка и пользоваться им в течение срока, назначенного судом. Конечно же, столь продвинутые приборы и их установка увеличат стоимость автомобиля на 150 - 200 тысяч рублей.

К тому же сами производители указывают на риски ошибки алкозамка: например, он может среагировать на духи или пары омывателя стекла. Водителям использование устройства ставит определенные ограничения, им не рекомендуется есть, пить и курить перед тем, как сесть за руль.

Сейчас диагностирующее алкоголь оборудование производят несколько компаний. Его стоимость колеблется в районе 20 тысяч - 120 тысяч рублей. Возможно, разрабатываемые Минпромторгом стандарты и требования к измерительному оборудованию помогут скорректировать чувствительность алкозамков для их более надежного функционирования.

Мнения, сомнения…

Василий, бывший сотрудник кировской госавтоинспекции:

- Мне кажется, эта тема не актуальна. Теперь и водителей, которые садятся за руль нетрезвыми, стало меньше. Ведь они головой стали думать: зачем автомобиль купили, если его могут отобрать? А потому берегут себя, близких и свое приобретение. Вопрос в другом - в организации безопасности дорожного движения. Хотя у нас везде понатыкали камер видеофиксации, но они скорее не на пользу тому самому движению, а просто для того, чтобы «слупить» деньги.

Нет, разумеется, инициатива по внедрению алкозамков имеет право на существование. Ну а как быть, если человеку надо после вечеринки развезти по домам близких, родственников, любимую спутницу? Они «подшофе», дыхнули - прибор сработал! Или другая ситуация: прежде чем сесть в салон машины, водитель, будучи в подпитии, просто попросил трезвого друга «обмануть» устройство. И что? Он же все равно сел за руль и едет по трассе…

В общем, всяких инициатив, особенно «сверху», у нас, в России, всегда немало. Только насколько они обдуманны, реальны для воплощения, экономичны?

Николай Петряев, бизнесмен в сфере автоуслуг:

- Посмотрел тут статистику: согласно ей, только один процент всех водителей в нашей стране употребляют алкоголь перед тем, как сесть за руль, однако стоимость приборов придется оплачивать всем.

Кроме того, есть много вопросов к функционированию алкозамков. Если не соблюдается методика измерения, то и появятся разные результаты - чаще противоречивые. Химические соединения, которые их исказят, находятся, к примеру, в парах незамерзайки. При обязательной массовой установке таких приборов на автомобили столкнемся с тем, что водители будут их просто отключать.

С другой стороны, не стоит забывать, что в России любое внедрение чего-либо однозначно приведет к удорожанию товара или услуги. Я не исключаю, что установка алкозамков в прокатных авто потянет за собой рост стоимости минуты аренды. И страдать от этого будут водители, которые не пьют за рулем и ничего не нарушают.

Думаю, начинать надо с тех, кто уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также с тех, кто попался на этом и в скором времени будет получать обратно свое водительское удостоверение...

Сергей, таксист:

- По опыту знаю: если человек один раз позволил себе сесть выпившим за руль, то он и потом так же легко позволит себе это. На моей памяти был случай, когда человека несколько раз ловили за такое правонарушение. Понимаете, есть такие (и среди моих знакомых), которые в трезвом состоянии понимают, что нельзя садиться за руль пьяным, но у них совершенно меняется восприятие мира, как только они «замахнут».

К тому же не стоит забывать и о житейской изобретательности. Ведь в новинку - в алкозамок - может подышать совершенно посторонний человек! Допустим, человек за рулем попросит об этом прохожего: мол, выпил кефира, а устройство распознает его как алкоголь, блокируя двигатель. И всё, водитель поедет дальше...

Елена Викторовна Изместье­ва, бухгалтер, водитель со стажем:

- Думается, вариант - установка алкозамков - сильно переоценен. Если бы это было совершенно бесплатно - установка, обслуживание, диагностика... Но даже если все производители станут устанавливать замки на свои автомобили, то на старые машины их владельцам придется монтировать алкозамки уже за свой счет.

Не стоит забывать и про наших народных умельцев, которые сразу же предложат услуги по взлому подобных устройств. Знаете, даже «супер-пупер» автомобильные сигнализации, за которыми стоят концерны с мировыми брендами, вскрывают. А тут взломать какой-то алкозамок, да еще когда этого хочет сам автовладелец! Фу, ерунда! Боюсь, у нас, в России, эта услуга быстро станет востребованной…

Подготовил А. ВЯТКИН.

В общем, наших ре­спондентов новая инициатива очередного «слуги народа» никак не убедила. И в смысле трат на алкозамки, и в смысле их целесообразности (в том числе - моральной). Прав оказался Василий (фамилию не захотел назвать), мой первый опрошенный, которого я знаю давно как добропорядочного инспектора ГАИ, профессионала, наиопытнейшего водителя, сказавший:

- Раньше в общественном транспорте всегда висела табличка для пассажиров: «Совесть - лучший контролёр». Так и на дороге. Если у человека, севшего за руль, имеется понятие ответственности за себя, близких, других участников дорожного движения, то он просто не позволит себе даже подходить к автомобилю, будучи под хмельком. А уж если гражданин «без тормозов», ему ничто уже не поможет.

Садишься за руль - будь и совестливым, и ответственным, и требовательным! Правда, такие качества воспитывать с детства надо. А потому инспектор на дороге - тоже давно проверенный контролер, не все же у нас «на лапу» берут. Много и порядочных, кому безопасность на трассе - главное в их работе!

Справка «ВК»

По статистике управления ГИБДД по Кировской области, с начала 2020 года на территории региона произошло 109 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 23 человека и 164 были травмированы.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Важно знать, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.