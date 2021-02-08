Александр Растегаев: «В преобразовании в Богородский муниципальный округ есть свои плюсы»

Богородский район, я уверен, знают все, кто покупает продукты в магазинах. Бренд «Богородское село» уже стал символом качества. А многие успели по достоинству оценить вкус богородского масла. Но, боюсь, известность этого вятского местечка тем и исчерпывается.

Что там реально происходит, чем живут люди, жители других городов и весей знают мало. А ведь этот район был в числе первых муниципальных образований, объединивших все свои обособленные подразделения местного самоуправления в единый округ. И сегодня, спустя год после этого, там уже смело могут говорить о плюсах и минусах такого шага.

Нужно сказать, что одновременно со сменой организационной формы в районе произошла и смена руководства. Василия Ситникова, который возглавлял муниципальное образование с 2011 года, в декабре 2019 года на посту районного руководителя сменил Александр Растегаев. Именно ему после реформирования пришлось заново настраивать систему местного самоуправления. Именно к нему мы обратились, чтобы узнать о жизни Богородского района.

Под знаком «Красного знамени»

- Александр Викторович, что можно рассказать про ваш район?

- Все наши нынешние основные достижения связаны с работой у нас колхоза «Красное знамя», который возглавляет Владимир Шулаев. Там, куда он пришел, территория ожила. Не только профильное производство получило импульс, но и, например, строительство. В Ошлани, есть у нас такое село, колхоз помогает реставрировать церковь. В конце прошлого года там уже колокола освятили и на колокольню подняли. Практически полностью храм восстановлен. Но главное всё же - что люди работают и получают заработную плату. Причем хорошие деньги получают.

«Красное знамя» у нас сначала пришло в Ошлань (колхоз «Родина»), потом - в Рождественское (колхоз «Аврора») и Хороши (колхоз «Хорошевский»), и наконец, в сам районный центр - Богородское. И сейчас получается - где «Красное Знамя» есть, там и село живёт, развивается.

- Про первые три хозяйства, которые вы назвали, я давно слышал. А что Шулаев взял под свое крыло в Богородском?

- «Красное Знамя» организовало у нас здесь свое седьмое подразделение на базе бывшего одноименного пригородного совхоза. Еще колхоз стал собственником Богородского молочного завода. На сегодня последний перерабатывает в сутки около 45 тонн молока. А еще интересный факт: на площадке Богородского молочного завода компания «Дом сыра» производит «вятский пармезан». Варит его самый настоящий итальянский сыровар Джулиано Роверси.

- А давно ли завод сменил собственника?

- Около двух лет назад.

- Богородский район всегда был аграрным. И в нем было не одно хозяйство. Неужели «Красное знамя» осталось единственным аграрным предприятием, которое у вас работает?

- В целом оно, конечно, так. Кроме «Красного Знамени», есть ещё крестьянское (фермерское), хозяйство Павла Кутявина. Его специализация - разведение КРС мясной породы, бычков-герефордов. Ну и еще растениеводство.

Свою фермерскую деятельность Павел Кутявин начал более 25 лет назад. Имея за плечами два высших образования - педагогическое и сельскохозяйственное, 15 гектаров земли и огромное желание работать, на месте бывшей деревни Сухано, где прошло его детство, начинающий фермер организовал КФХ. Сейчас у него всё «по-серьёзному», по нашим меркам, конечно, - и техника есть, и земли в достатке, и семья помогает.

- Ваш район в основном аграрный, но ведь у вас есть и промышленные предприятия? Одно вы уже упомянули - молочный завод. Неужели всё?

- Нет. У нас есть еще хлебозавод. Он входит в структуру райпо. Предприятие достаточно сильное, построенное еще при социализме. Но сегодня из всех мощностей работает только одна печь (хотя при необходимости объем выпечки можно увеличить значительно). Продукция идет в основном в наши магазины. Я имею в виду - районного потребительского общества. Но не так давно райпо взяло несколько торговых точек в Немском районе. Так что наш хлеб идет и туда.

- И это весь экономический потенциал района?

- Почти. Есть ещё одно предприятие лесной отрасли - ИП Ситников Д.А. Занимается заготовкой, переработкой древесины. Сушит, упаковывает и реализует евровагонку.

- Тогда хотелось бы задать нестандартный вопрос: а вы, в своей семье, какую молочную продукцию употребляете, какого производителя предпочитаете? «Богородское масло» едите по утрам?

- Да. Очень вкусное масло. И если уж о нем зашла речь, то я беру либо наше, богородское, либо кировское.

- Потребительский патриотизм исповедуете?

- А как же иначе? Я родился здесь, в Ошлани. Как мне не быть патриотом малой родины?

- Ну хорошо, масло вы берете местное. А молоко?

- Также. Либо богородское, либо кировское.

- Но ведь в Кирове несколько производителей?

- Предпочитаю продукцию Кировского молочного комбината. А хлеб стараюсь покупать богородский.

Население стареет

- Сегодня на территории области реализуется несколько значимых федеральных программ - по дорогам, по благоустройству и так далее. В каких из них участвует район?

- В этом году примем участие в проекте «Комфортная городская среда». У нас запланировано строительство тротуаров - 875 метров по улице Коммуны.

По автодорогам в прошлом году были ремонты. Две улицы в центре посёлка Богородское закатали в асфальт. Чему мы очень рады и благодарны всем, кто, так или иначе, причастен к этому. У нас ремонта дорог в таком масштабе лет 25 не было. В федеральную программу Богородский округ попал благодаря правительству Кировской области.

- А проект поддержки местных инициатив у вас работает?

- В связи с реорганизацией мы из него на время «выпали». Не стали участвовать, не было возможности. Но уже в этом году планируем вернуться к вопросу участия в ППМИ - это хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее.

- Я понимаю, что с приходом в район «Красного Знамени» обстановка в социальной сфере улучшилась. Но можно ли говорить, что демографические показатели также пошли вверх?

- Я бы так не сказал. Да, люди стали задерживаться на местах. Меньше уезжают из района. Но смертность как была, так и остается. Население возрастное, а потому и численность его сокращается.

Молодежь, конечно, уедет учиться. Хотелось бы, чтобы возвращались. Но таких, к сожалению, мало.

- Раз уж речь зашла о «социалке», то хотел бы спросить: а как район переживает эпидемию COVID-19? Как больница работает?

- С 2014 года Богородская ЦРБ стала филиалом Кировской клинической больницы № 7. И поликлиника, и стационар работают в привычном режиме с самого начала эпидемии. Стоит отметить, что наш округ, благодаря правильно организованной разъяснительной и профилактической работе, дольше всех в области «держался» в плане отсутствия заболевших коронавирусной инфекцией: первый заболевший появился только в августе. Система забора анализов на COVID-19 и маршрутизация больных коронавирусной инфекцией в Богородском филиале отработаны. Сейчас в поликлинике стартовала вакцинация населения: врачи и медсёстры прошли обучение, вакцина поступила.

Трудно ли быть первопроходцем?

- Вы стали первым руководителем, который возглавил новое муниципальное образование - округ. Год прошел. Что вы можете сказать об итогах этого эксперимента (напомним, что в Богородском районе объединение структур местного самоуправления проходило в рамках пилотного проекта)? Легче стало работать или сложнее?

- Мне сравнивать непросто. До этого я возглавлял потребкооперацию района и опыта руководства муниципальным образованием не имел. А тут сразу попал на округ.

Конечно, начинать было очень сложно, особенно трудным оказалось начало года. Тут нелегко бы пришлось, наверное, даже опытному главе: три муниципальных образования объединились в одно, шло формирование абсолютно новой администрации, нам приходилось постоянно учиться на своих же ошибках. Была проведена просто гигантская работа по созданию всей нормативно-правовой базы нового муниципального образования, причём сначала «нормативку» делали на городской, а потом на муниципальный округ.

Сейчас уже можно сказать, что в преобразовании в округ есть свои плюсы. Прежде всего это одноуровневость организации местного самоуправления.

Еще один плюс - сокращение аппарата на местах. В результате удалось сэкономить средства на заработной плате. Они были направлены на решение других задач.

Были устранены дублирующие полномочия работников разного уровня.

Произошло сокращение расходов на выборы. Сейчас только одна дума - Богородского муниципального округа, а раньше их было три. Стала проще процедура обращения в местные органы власти.

При этом нельзя сказать, что муниципальная власть отдалилась от населенных пунктов. Специалисты там продолжают работать, налажена «обратная связь».

- Что такая трансформация поменяла в отношениях с региональной властью?

- Прежде всего удобней стало решать разные вопросы. Сейчас это делает один человек, тогда как раньше на территории было три руководителя.

- А в финансовом плане?

- Надеюсь, что станет лучше. Привлекать средства в один муниципальный округ проще, чем в три разных муниципалитета. Полагаю, что и асфальт на улицах районного центра появился благодаря тому, что мы стали «пилотами» в реформе местного самоуправления. А ведь, повторюсь, до этого подобного дорожного строительства в районе не было почти 25 лет.

Так что пока я вижу только плюсы от того, что у нас создан единый муниципальный округ, но самое главное - нужно, чтобы их видело также население нашего муниципального округа. Это главная задача объединения.

Беседовал Сергей СМОЛИН.