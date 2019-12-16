Александр Чурин: «У Кировской области богатейшая история и крепкие традиции»

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин - нечастый гость на страницах местных печатных изданий. Это и понятно. После того как в октябре 2017 года Александр Анатольевич стал первым заместителем председателя регионального правительства, а девять месяцев назад возглавил его, объем задач, стоящих перед ним, возрос колоссально. Соответственно значительно сократилось количество свободного времени, в том числе и для общения с прессой. Однако, несмотря на до предела загруженный и напряженный рабочий график, Александр Анатольевич откликнулся на просьбу «ВК» об интервью. И сегодня председатель правительства Кировской области Александр Чурин - гость «Вятского края».

Что такое «НЭП» по-вятски?

- Александр Анатольевич, это Ваша первая встреча с читателями нашей газеты. Поэтому сегодня хотелось бы узнать Ваше мнение о социально-экономической ситуации в регионе и об основных задачах, стоящих перед правительством.

Давайте начнем с того, что Вас с самого начала воспринимали как члена команды, назначенного в июле 2016 года исполняющим обязанности губернатора области Игоря Васильева. Начав работу, Игорь Владимирович провозгласил «НЭП» - поставил задачу по наведению элементарного порядка в хозяйстве региона. Как Вы лично восприняли этот лозунг и что понимаете под этим?

- Под наведением элементарного порядка прежде всего подразумевалась необходимость разобраться, что же происходит с экономикой области, провести своего рода инвентаризацию того, что у нас есть, чем мы владеем, какие у Кировской области есть конкурентные преимущества перед другими регионами. Вообще на что можно опереться в построении региональной экономики.

Я думаю, что за то время, которое Игорь Владимирович руководит областью, нам удалось стабилизировать ситуацию в экономике области и выйти на определенный ее уверенный рост.

Мы сформировали бюджет, который составляет более 60 миллиардов рублей. У нас растут собственные доходы бюджета, активно развиваются различные отрасли народного хозяйства. Конечно, большую роль играют в этом национальные проекты, которые сейчас реализуются в стране и в Кировской области в частности. Сегодня мы ставим перед собой задачу, чтобы к 2023 - 2024 году выйти на среднероссийский темп роста, а в каких-то отраслях и превысить его. Прежде всего я имею в виду лесопромышленный, строительный комплексы, транспортную отрасль. Очень большую надежду мы возлагаем на создание так называемого биотехнологического кластера - на развитие биотехнологий в регионе. И я думаю, что вот этот кластер как раз может служить определенным драйвером роста всей экономики области.

- Вы сказали, что одной из первых задач была стабилизация ситуации в области. А в чем эта нестабильность выражалась, какие моменты вызывали наибольшую тревогу?

- На мой взгляд, были определенные проблемы с управляемостью территорией, с управляемостью областью в целом. Это последствия всем известных событий во власти. Кроме того, необходимо было стабилизировать ситуацию в лесопромышленном комплексе, в дорожной отрасли. Помните, какие именно по этим вопросам были скандалы, публикации в местной прессе и так далее? В настоящее время ничего этого практически нет. Наши предприятия работают, они утвердились как бизнес-единицы и сейчас в силах выполнить любые поставленные перед ними задачи.

Если говорить про областной центр, то в этом году мы завершили строительство путепровода в микрорайон Чистые Пруды, идет активное жилищное строительство в Урванцево, в тех же Чистых Прудах. Очень неплохо завершили сезон в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За последние два года в областном центре заметно изменилось состояние дорог. Сделаны не только основные магистрали, но и второстепенные улицы. Эта работа будет продолжена.

Но это касается не только города Кирова. В этом году мы начали очень амбициозный проект по приведению в порядок улиц в районных центрах. На эти цели в 2019 году выделено более 180 миллионов рублей. При этом мы выделяем деньги тем райцентрам, которые не вошли в перечень моногородов. То есть это областной проект: за счет средств областного бюджета мы благоустраиваем улицы наших районных центров. Мы общались с руководством и жителями таких населенных пунктов, например Опарино и Яранска, смотрели, как шла работа и чего они достигли в этом вопросе. Отзывы достаточно положительные. Данную работу мы продолжим и в дальнейшем.

Если вернуться к областному центру, то уже в ближайшее время мы приступим к проектированию путепровода под нововятским переездом. Это тоже такая стройка, которую давно ждет не только город, но и все жители области, проезжающие в сторону Вятских Полян или Фалёнок и обратно.

Кстати, строительство этого путепровода было бы невозможно без договоренностей с РЖД, Министерством транспорта РФ. То есть это вопрос взаимодействия с федеральными органами власти, с которыми мы сейчас наладили сотрудничество и активно претворяем совместные планы в жизнь. Например, строительство объездной автодороги вокруг города Кирова. Этот проект у нас тоже уже на выходе - восточный обход, западный. Всё это достаточно амбициозные проекты, которые, я думаю, или к юбилею города Кирова мы должны завершить, или иметь высокую степень готовности к этому времени. А ведь эти планы не могли перевести в практическую плоскость десятилетиями.

- Тогда давайте поговорим еще об одной «застарелой» проблеме, решение которой, как известно, Вы курируете лично. Речь об аэропорте Победилово.

- Могу сказать, что на сегодняшний день мы качественно изменили его работу. Буквально еще год-два назад нам говорили, что аэропорт умирает, его надо закрыть и так далее. Такие мнения высказывались. Сейчас мы видим, что Победилово развивается. Да, пока, может быть, у нас не так много направлений, куда можно улететь из нашего аэропорта, но опять же здесь проблема не только в нас, это касается состояния всей российской гражданской авиации. И так как у нас нет своей авиакомпании, мы должны заинтересовать другие авиакомпании, чтобы они начали летать из нашего аэропорта. Основные рейсы на сегодняшний день, те, которые востребованы жителями нашей области, выполняются.

Мы начали приводить сам аэропорт в порядок. Сделана подъездная дорога, меняется парковочное пространство вокруг, и это только первые шаги. На самом деле все парковочное пространство на будущий год будет полностью перестроено. Там будут организованы парковки и для транспорта, который оставляют надолго. Будет изменена схема въезда на территорию аэропорта. Всё это буквально в ближайшее время, в начале следующего года мы уже увидим.

Однако развитие авиасообщения - это только одна часть решения большой проблемы. Нам нужно обеспечить транспортную доступность региона в целом. Я думаю, что мы на сегодняшний день достаточно успешно с этой задачей справляемся. Многое сделано по приведению в порядок областных автомобильных дорог. Если взять трассу Нижний Новгород - Советск - Киров, то, по крайней мере, та часть этой дороги, которая проходит по территории Кировской области сегодня почти в «премиум»-состоянии. В неплохом состоянии сейчас дорога на Вятские Поляны. Ремонтируем трассы на Ижевск, на Кирс. То есть сегодня не только федеральные, но и областные дороги приведены в нормальное состояние, чего не было еще несколько лет назад.

В этом году за счет средств областного бюджета начали строительство дороги Опарино - Альмеж. О ней много говорили, ее строительство было заморожено несколько лет назад, но мы полностью нашли средства в областном дорожном фонде и начали строительство этой трассы. Наша задача - к 2025 году соединить Лузу и Подосиновец прямым автомобильным сообщением с областным центром. Я думаю, в принципе, все это нам под силу.

Стратегия развития

- Александр Анатольевич, насколько я понимаю, всё это - не отдельные «усилия по направлениям»? Можно ли говорить, что сегодня в правительстве есть определенное видение комплексного развития региона на перспективу?

- Вы совершенно правы. В этом году мы завершили разработку «Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года». Сейчас этот документ уже начали обсуждать в формате общественных слушаний, потому что нам нужна обратная связь.

В стратегии предусмотрено несколько принципиальных моментов. В частности, это зонирование области на 8 макроэкономических районов, которые объединяются по принципу территориального разделения труда на основе экономической кооперации. Наша главная цель - ликвидировать неравенство в социально-экономическом развитии, а в конечном итоге - в уровне жизни людей в разных районах области.

Еще на стадии подготовки нами были организованы выездные совещания в каждом макрорайоне. Исходя из той информации, которую мы получили, были предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на их развитие. Например, мы понимаем, что в таком-то макрорайоне находятся преимущественно лесные районы, значит, там нужно не только практиковать вырубку леса, но и развивать деревообработку, деревопереработку. В другом макрорайоне развивается молочное животноводство - определили, что нужно сделать в этом направлении, и так далее. То есть понимание, развитие каких отраслей способно стимулировать деловую активность в каждом макрорайоне, в каждом муниципальном образовании региона, мы положили в основу этой стратегии. И, как я уже сказал, хочется, чтобы в обсуждении этой стратегии приняли очень серьезное участие все.

- Не могли бы Вы пояснить, для чего в принципе нужна такая стратегия, ведь уже есть прогноз социально-экономического развития, в котором написано, какие возможности у региона, каких перспектив он в состоянии достичь?

- В этом-то и состоит принципиальное отличие нашего нынешнего подхода от традиционного. Что такое прогноз? Вот мы недавно в правительстве обсуждали прогноз бюджета на 2023 год. Честно говоря, если смотреть на этот прогноз, то содержащиеся в нем показатели верные, но они не прорывные. Да, есть рост, есть какое-то развитие, но прорыва-то нет. А нам сегодня нужно ставить перед правительством и областью прежде всего амбициозные, может, в чем-то и пока недостижимые задачи. Ведь только если мы высоко поднимаем планку, то в результате сможем к ней приблизиться. Конечно, стратегия разрабатывается исходя из прогноза, но прогноз может не соответствовать стратегии. Создавая «Стратегию социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года», мы решили не просто записать там, чего область МОЖЕТ достичь за 15 лет. Нет, мы захотели представить, каким регион мы ХОТИМ видеть к 2035 году.

- Сегодня уже можно сказать, по каким именно направлениям возможен прорыв?

- Об одном я уже сказал - это биотехнологии. Их развитие может стать для нашей области тем самым прорывом, который позволит очень серьезно продвинуть нашу экономику.

Вы, например, знаете, что родина отечественного антибиотика - Кировская область, город Киров. На самом деле наш регион - родина еще много чего. В советское время у нас была создана очень серьезная научная и производственная база по разработке и производству новых лекарств, по внедрению различных технологий (тогда они еще не назывались биотехнологическими). Нужно вспомнить, кстати, Биохимзавод, уникальнейшее производство на самом деле. Подобные производства после развала СССР на территории РФ практически исчезли, а у нас оно сохранилось, и надо отдать должное его руководству. Кроме того, было сохранено производство в поселке Восточном. А это не только уникальное предприятие, вокруг него целый городок в Омутнинском районе. Кроме того, не забывайте, что у нас еще есть институт микробиологии Министерства обороны.

И вот сейчас появилось новое предприятие «Нанолек». Оно активно развивается. Там уже начато производство новейших медицинских препаратов, и планируется открытие новых производств. Имея все это на территории нашей области, мы можем серьезно продвинуться в производстве вакцин, в разработке новых отечественных лекарств. Создание биохимического кластера как раз об этом - связать все воедино. Губернатор сейчас и проводит эту работу по созданию на территории области национального научно-образовательного центра, который вберет в себя как производственные мощности, так и научные.

- В самом начале нашего разговора в качестве одного из примеров позитивного развития региона Вы назвали то, что размер областного бюджета составляет 60 миллиардов рублей. А что это означает на практике?

- Действительно, областной бюджет раньше никогда не пересекал планку в 60 миллиардов. Никогда. С одной стороны, это некая психологическая отметка, а с другой, такой бюджет позволяет нам говорить о еще больших «вливаниях» в социальную сферу. Вы же видите, в последние годы строятся новые школы, детские сады, и это уже не единичные случаи, это системная работа. Детские сады строятся десятками на территории всей области. Притом они современные, с бассейнами, с хорошими групповыми комнатами, с соответствующим оснащением. Мы строим кванториумы, они уже есть в Кирово-Чепецке и Омутнинске, в Кирове сейчас строится. В будущем году мы будем строить образовательный центр «Сириус».

Есть очень хорошая задумка по созданию своеобразного лицейского центра на территории бывшего военно-технического училища. Это решение уже практически принято. На территории бывшего КВАТУ мы хотим разместить существующие лицеи: экономико-правовой, химико-биологический, физико-математический, лицей естественных наук, Вятскую гуманитарную гимназию. Построить для них современные учебные корпуса, спортивные сооружения, большой концертный зал. Всё это необходимо сделать, если мы думаем о будущем наших детей, нашей области.

Плюс, я думаю, там необходимо будет построить хорошее общежитие для одаренных детей из районов области. Мы же не должны зацикливаться на городе Кирове, правильно? Я понимаю, что у нас есть отличные гимназии и в районах, но есть дети, которым надо учиться, к примеру, в физико-математическом лицее. Там, помимо прочего, с ними смогут заниматься даже преподаватели университета. Когда такие учебные заведения будут сконцентрированы в одном месте, можно будет проводить между ними различные соревновательные мероприятия. Могу добавить, что для реализации этого, также достаточно амбициозного проекта мы уже видим источники средств, в том числе и в областном бюджете.

- Это не значит, что какие-то другие расходы будут сокращаться?

- Мы не говорим о сокращении. Если мы говорим о развитии, мы не должны сокращаться! Я говорю о том, что у нас есть дополнительные источники, есть финансовые инструменты, которые позволят нам реализовать этот проект, чтобы город Киров получил красивый, современный образовательный центр.

О госдолге и инвестициях

- Давайте вернемся к бюджетным делам. Одна из самых больших проблем, с которой пришлось столкнуться новому губернатору и правительству, - большой госдолг, который прежнее руководство оставило в наследство. В свое время некоторые местные политики предлагали даже объявить область банкротом и ввести «внешнее управление».

- На самом деле мы работаем в условиях очень жесткой экономии. Мы не имеем права увеличивать штат государственных служащих. Мы не имеем права наращивать наши бюджетные обязательства, в том числе кредитные. С того момента, как я пришел в правительство, мы работаем в этом графике, и, мне кажется, работаем достаточно успешно. Потому что за последние два года мы уже сократили госдолг почти на 2 миллиарда рублей. Кроме того, мы сократили расходы бюджета на обслуживание госдолга. Провели работу по замещению дорогих кредитов коммерческих банков на недорогие бюджетные. И те плановые показатели по сокращению госдолга, которые мы взялись исполнять, они исполняются нами досрочно.

Считаю, что даже если привлекать какие-то финансовые ресурсы, то это должно вылиться во что-то конкретное. То есть не просто взять и раздать деньги, а потом остаться с долгами. Нет, мы должны что-то создать, чтоб это заработало и дало свой эффект.

Вот сейчас мы работаем над созданием единой транспортной компании, которая должна обслуживать и город Киров, и другие муниципальные образования области. Понятно, почему и для чего мы это делаем: мы хотим прежде всего предоставить жителям области качественные и безопасные услуги, а затем, и это самое главное, обеспечить транспортную доступность районов области. Не секрет, что до некоторых муниципальных образований сегодня невозможно доехать регулярным транспортом. Надо ситуацию менять, и менять в корне. Над решением мы работаем совместно с Внешэкономбанком. У нас создана рабочая группа, которая просчитывает экономическую модель. Давайте так, основа основ - это экономика. Мы можем многое говорить, но, как известно, политика - это концентрированное выражение экономики. Надо плясать от экономики. Если у нас нет денег, значит, нам нужно их заработать. Вот наша задача, задача правительства - как раз и зарабатывать эти деньги.

- А как же «инвестиционная активность»? Или нет желающих вкладывать в нашу область?

- «Инвестиционная активность» - это комплексное понятие. Я в конце 90-х годов работал в областном департаменте экономики, как раз в отделе инвестиционной политики. Честно говоря, не было инвесторов. Все, кто приходил, хотели лишь пользоваться нашими ресурсами, и, по большому счету, инвесторами оказывались мы сами - жители области. Как ни парадоксально звучит, но наша дотационная область - это самый большой инвестор. И здесь нет катастрофы. Я всегда говорю, что нужно надеяться только на себя. Мы сами, наш бизнес, наш кировский бизнес способен решить самый серьезный вопрос, стоящий перед ним. И он их решает. Вы посмотрите, развиваются предприятия, открываются новые, и гордость берет, что это кировские предприятия.

- Вы говорили, что в самом начале Вашей работы необходимо было провести своеобразную инвентаризацию: что у нас есть, насколько эффективно используется. Эта работа уже завершена?

- Действительно, для нас одной из первоочередных задач было навести порядок в управлении государственным имуществом. Под этим я подразумеваю управление долями, акциями тех предприятий, собственником которых является область, и здесь же работа всех подведомственных предприятий. Надо было «расшить» и принять решение по многим больным вопросам. Одним из таких был КРИК (Кировская региональная ипотечная корпорация. - Т.А.). Там сейчас начата процедура банкротства. Мы сегодня «расшиваем» ту нездоровую ситуацию вокруг этого предприятия, которая была создана ранее.

В зоне личной ответственности

- Еще один проект, если в данном случае применимо это слово, над реализацией которого в свое время губернатор области поручил работать Вам лично, - возрождение хоккейной команды «Родина». Получилось?

- Не секрет, что клуб и команда практически прекратили свое существование в прошлом-позапрошлом году. «Родина» два сезона подряд занимала последнее место в турнирной таблице. Была очень тяжелая ситуация (ваша газета о ней тоже писала). Действительно, Игорь Владимирович поручил мне решение этого вопроса. В прошлом году мы ситуацию стабилизировали. Начали с малого: выплатили зарплату игрокам и сотрудникам, «расшивали» другие долги. А в этом году уже перешли к развитию клуба. Бюджет команды полностью сформирован, и положение, как мне кажется, достаточно стабильно. Депутаты Заксобрания поддержали нашу инициативу о выделении «Родине» части необходимых средств из областного бюджета. Кроме того, у команды есть и спонсоры, которые помогают ей уже на протяжении нескольких лет.

К сожалению, хоккеисты «Родины» пока не всегда радуют своих болельщиков. Поэтому правление хоккейного клуба приняло решение о смене тренера.

В любом случае мы в диалоге с «Родиной» и ставим ей задачу играть «на результат», потому что все понимают, что смысла содержать команду, которая не показывает результата, наверное, нет. Ни для болельщиков, ни для самой команды.

Кстати, мы в этом году и «Олимпии» - кирово-чепецкой команде по хоккею с шайбой - помогли. Благодаря поддержке областного правительства она начала играть в молодежном чемпионате страны.

Я как-то побывал на игре «Олимпии». Представляете, ледовый дворец «Олимп-Арена» - 1200 человек - был полный. Люди вечером в пятницу, после работы пришли. Там еще и место такое отдаленное, что многие шли пешком. Но пришли! А сколько людей бывает на играх «Родины»? Тысячи! Разве можно лишить их праздника? Уверен, что нельзя.

- Александр Анатольевич, понимаю, что работа председателя правительства сама по себе занимает много времени, так еще есть много различных протокольных мероприятий на которых приходится присутствовать, и так далее. Отдыхать успеваете?

- Работа на самом деле занимает очень много времени, и общественная в том числе. Здесь дело не в том, чтобы просто присутствовать. Тут самое главное для меня - оказать уважение людям различных профессий, различных организаций, которые что-то создали, построили. Каждый из них внес свой вклад в какое-то очень важное общее дело, и не оценить этого, не поблагодарить человека за его труд было бы неправильно. К сожалению, пока не получается уделять поездкам в районы так много времени, как надо бы. Вот за это себя порой ругаю.

А если остается свободное время, я стараюсь сменить обстановку, заняться какими-то более активными видами отдыха. На багги поездить, зимой - на снегоходе. Занимаюсь спортом, играю в хоккей с шайбой. Сейчас как раз сезон начался, пытаемся раскататься, по вечерам, после работы, естественно.

- А в целом как можете охарактеризовать свою команду, имею в виду команду правительства Кировской области?

- Если честно, слово «команда», если только она не спортивная, мне вообще не нравится. Никогда в жизни его не употреблял. Я всегда говорю о коллективе. Я всегда был настроен на коллективную работу. И когда работал на заводах, всегда для меня коллектив - это сила. Если что-то не получается, обопрись на коллектив - и всё получится. Мне кажется, что сейчас в правительстве области есть коллектив. Коллектив, которому под силу выполнение любых поставленных задач. По моему мнению, здесь сложилась достаточно сбалансированная, что ли, атмосфера. Я считаю обязательным, чтобы были созданы условия для самореализации людей. Чтобы люди сюда приходили и пытались что-то сделать. И чтобы у них это получалось. Пожалуйста, творите, предлагайте, делайте. Это коллектив возможностей. И правительство области - это сегодня коллектив возможностей.

- «Коллектив возможностей» - это звучит красиво! Вот еще бы возможности эти были неограниченными…

- Ну, они, конечно, ограничены. Мы всё же исходим из наших возможностей, но главное, чтобы эти возможности расширялись. Здесь всё зависит от нас самих. Просто надо любить свою родину.

- А Вы, Александр Анатольевич, за что любите Кировскую область?

- Для меня нет такого вопроса - «за что?». Как можно сказать, за что ты любишь маму или за что любишь папу? Я наш край просто люблю! У меня есть любимые места, очень нравится север области, может, потому, что я там практически все детство провел, на станции Великая Юрьянского района. Когда я в ту сторону еду, у меня всегда улучшается настроение. Лузу люблю, Подосиновец. Хотя моему папе больше нравится Уржум и вообще южные районы. Я и с ним согласен, там тоже здорово!

Вообще, у нашей области богатейшая история и крепкие традиции.

Беседовал Т. АНДРЕЕВ.

Фото пресс-службы правительства Кировской области.