Афганцы: 30 лет спустя. Юбилей Кировской областной ветеранской организации

Я хорошо помню, как парни, вернувшиеся из Афганистана в 1980-х, оставались практически никому не нужными. О них, как и об участниках многих вооруженных конфликтов, развязанных по воле того или иного политика, просто хотели забыть. Еще больнее было тем, кто получил инвалидность на войне: они обращались в различные официальные инстанции, но чиновники отмахивались от них, как от мух. Мол, в стране - перестройка, новые веяния, а вы - с просьбами о жилье, работе, льготах…

Однако война закалила парней, пропахших афганской пылью, потом, кровью и порохом. Они решили как в бою: не сдаваться! А значит, объединиться и все проблемы решать в едином порыве, с боевыми, выстраданными принципами - с чувством локтя, боевого братства.

Из Афгана еще приходили «грузы-200», у матерей не просыхали слезы, а вятские воины-интернационалисты решили создать свой союз - причем одними из первых в СССР! Так появился областной Совет воинов-интернационалистов и воинов запаса - прообраз нынешнего кировского отделения Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА).

С чего начинали кировские афганцы? Какой стала организация ветеранов сейчас? Какие задачи решают? Об этом и о многом другом журналисту «ВК» накануне 30-летия создания кировской структуры рассказал председатель правления КРОО РСВА и инвалидов войны Иван ЛИТВИНОВ (на фото).

- Иван Борисович, много лет сотрудничаю с вашими ребятами, они становились героями моих публикаций. Напомним о первых шагах организации?

- Время-то было непростое: закончилась война, распался СССР, новая Россия рухнула в пучину рыночной стихии. А нам надо было жить, воспитывать детей, просто обрести себя в новой реальности. Конечно же, хорошие дела начались и с энтузиастов - неугомонных, жизнестойких людей.

В том, что мы состоялись, огромная заслуга тех, кто стоял у истоков «афганского» движения на Вятке. Это Владимир Климов, Николай Поляков, Николай Ярков, Виктор Богданов, Сергей Зорин, Николай Колпащиков, Анатолий Кропанев, Андрей Саламатов, Владимир Огородников, Владимир Шишкин, Игорь Яговкин и многие другие.

- Действительно, теперь, спустя 30 лет, афганцы стоят в одном строю с ветеранами Великой Отечественной, с ребятами, воевавшими в Северо-Кавказском регионе (им-то поначалу тоже непросто пришлось, и помогли, конечно же, старшие - афганцы)…

- Сегодня в Кировской области живут почти две с половиной тысячи ветеранов Афганистана. Бывшие солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры запаса, на груди которых - государственные награды за отвагу в боях, воинское и гражданское мужество.

Сейчас уже все знают о Герое Советского Союза майоре Александре Опарине. Орденом Боевого Красного Знамени - самой значимой военной наградой - отмечены подвиги Юрия Тухаринова, Сергея Альчикова, Константина Колпащикова, Вадима Особенко.

Более полутора тысяч ребят за личное мужество награждены орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы», «За отличие в воинской службе», боевыми орденами и медалями Демократической Республики Афганистан.

- Взаимовыручка, сплоченность и войсковое товарищество помогали афганцам решать самые сложные задачи. У вас сложился, скажем так, по-настоящему боевой актив, в том числе и в районах области.

- В Кировской организации РСВА сейчас 24 районные и городские организации, в которых более 1200 ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других военных конфликтов.

Наши боевые братья заботятся о бойцах всех войн, активно работают в Арбажском, Верхошижемском, Вятскополянском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Кумёнском и других районах области.

Кроме того, мы не забываем о военно-патриотическом воспитании молодежи, взаимодействуем с местными органами власти в решении проблем ветеранов, оказываем помощь в трудоустройстве военнослужащим, уволившимся в запас, содействуем в медико-социальной реабилитации молодых инвалидов и ветеранов войны, пытаемся адаптировать их к мирной жизни.

А еще помогаем семьям погибших военнослужащих, ухаживаем за могилами павших товарищей. Дел много.

- Да-да, знаю, как, например, нововятские афганцы всегда приходят на могилу Александра Опарина, ранее приглашали на все мероприятия его маму, поздравляли с праздниками, дарили подарки. Одно из значимых событий прошедшего 30-летия - знаменитый «афганский» дом у областной филармонии.

- В жилом комплексе «Афганец» более 60 инвалидов и ветеранов получили собственное жилье или улучшили жилищные условия.

- Иван Борисович, скажу и об уникальном проекте - памятнике землякам, погибшим в Афганистане, в других локальных вооруженных конфликтах.

- Инициатива принадлежала нам и областному Комитету солдатских матерей.

- Проект будущего памятника еще в макетном исполнении я видел в творческой мастерской скульпторов. И даже не верил, что идея воплотится в жизнь.

- Напомню, что авторы проекта - заслуженные художники России супруги-скульпторы Людмила и Николай Леденцовы и архитектор Виктор Кропачев. Мы же решили тогда: на стелах должны быть запечатлены не только фамилии 80 афганцев, но и имена всех жертв войн и локальных военных конфликтов последних десятилетий. Сегодня скорбный список состоит из 287 фамилий воинов, павших при исполнении ратного долга.

Примерно по 900 тысяч рублей выделили на строительство памятника областной и городской бюджеты, более 400 тысяч перечислили физические и юридические лица. Остальные средства (до 600 тысяч) были заработаны и направлены на строительство памятника структурными подразделениями РСВА и инвалидов войны в Афганистане. Памятник открыли 29 июня 2002 года.

- Надо заметить, что и в других районах области тоже не забыли о памяти павших.

- По инициативе ветеранов-афганцев памятники погибшим землякам установили в Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Слободском, Омутнинске, Малмыже, Кильмези, Демьяново, Пижанке.

Открыты мемориальные доски на школах, домах, где учились и жили наши земляки, погибшие при исполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе. Сейчас их в области - более 100. Свыше 50 из них установлены на средства, собранные тоже нашими организациями.

- К такому списку добрых дел надо отнести и музей в Нововятске. Я в 90-е ходил по заброшенному помещению с Владимиром Огородниковым, Александром Вшивцевым, Владимиром Мышкиным. Они прямо горели идеей создания первого музея. А я, признаться, сомневался: получится ли?

- И ведь получилось! Вы же помните, какие мероприятия там проходили, как собирали экспонаты, сколько гостей побывало. А теперь есть еще один - Музей воинской славы, который возглавил Владимир Степанович Огородников. Это наш подарок землякам-кировчанам, возведенный на средства ветеранских организаций - Российского союза ветеранов Афганистана и инвалидов войны в Афганистане, фирмы «Баграм-345» (руководитель - ветеран-афганец П.М. Кислицин). По договоренности с правительством Кировской области в 2014 году мы безвозмездно передали помещение музея в собственность региона. Его статус не поменялся, другой стала только форма собственности.

- «ВК» регулярно пишет о выставках, которые организуют сотрудники Музея воинской славы.

- Вы же видите, в нем собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают о мужестве и героизме наших земляков во все годы военного лихолетья - от Великой Отечественной войны до событий в Грузии.

Естественно, значительная часть посвящена нашему участию в Афганской войне. Мы заслужили это право: вводил войска в Афганистан наш земляк - генерал-лейтенант Юрий Владимирович Тухаринов, Оперативную группу Министерства обороны СССР возглавлял другой вятский - Маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов.

В числе тех, кто первыми ступили на бетонку кабульского аэродрома в составе подразделений 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии, было более 70 десантников-кировчан.

- Там же и о парнях, выполнявших долг в Чечне. О них-то, пожалуй, особые стенды. Казалось бы, эта война еще совсем недавно закончилась, а ведь тоже прошло 25 лет.

- Согласитесь, разве забыть подвиг гвардейцев-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка ВДВ!

- В ее составе воевали наши земляки.

- Когда постановлением Госдумы, а позже - и президентским указом региональным органам власти рекомендовали назвать именами героев площади и улицы населенных пунктов, откуда юноши были призваны в армию, мы сделали всё, чтобы это одобрили кировчане. Так появились улицы Романа Ердякова (город Киров), Алексея Некрасова (Кирово-Чепецк), Дениса Белых (Котельнич), Василия Сокованова (Орлов). На домах установлены мемориальные доски.

- Безусловно, в приоритете организации всегда остается благотворительная помощь, прежде всего - инвалидам и семьям погибших.

- А как же иначе? Более 250 тысяч рублей из прибыли организации и добровольных пожертвований ежеквартально направляем на такие благородные цели.

Кроме того, регулярно оказываем благотворительную помощь поисковым отрядам, военно-патриотическим клубам, общественным организациям инвалидов, Кировскому областному госпиталю для ветеранов войн.

В санаториях проходят ежегодно курс реабилитации и лечения более 100 человек.

- В наше время, когда практически не осталось ветеранов Великой Отечественной войны, на переднем крае, безусловно, стоите вы и ребята, воевавшие на Северном Кавказе.

- Военно-патриотическое воспитание молодежи никто не отменял. Такая задача прописана и в уставе РСВА. В 80-е и в начале 90-х годов вместе с комсомолом под эгидой ветеранов-афганцев и воинов запаса - десантников, пограничников, моряков - в области успешно работали более 50 военно-патриотических клубов.

Не все такие объединения молодежи выдержали испытание временем. Но те, которые возглавляли настоящие энтузиасты-патриоты, по-прежнему успешно работают. Думаю, об успехах воспитанников «Эдельвейса», «Тигра», «Этапа», «Риска», «Каскада» и других известно не только в области, но и за ее пределами.

У нас ежегодно проводятся соревнования среди ветеранов и инвалидов боевых действий по волейболу, хоккею, легкоатлетическим дисциплинам. Под эгидой РСВА стали традиционными ежегодные спартакиады допризывной молодежи, посвященные памяти погибших земляков.

Сегодня наша организация - серьезная общественно-политическая сила. А еще - структура (не чиновничья!), защищающая права и интересы всех, кто опален войной.

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.