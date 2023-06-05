Афера на виду у всех. В Кирове расследуют финансовую пирамиду «Инвест Центра»

Фото: bnkirov.ru

Многие кировчане, проезжая по Октябрьскому проспекту, видели ярко-зеленую вывеску на доме с обшарпанными стенами под номером 84: «Инвест Центр». Согласитесь, цвет выбран не случайно: с точки зрения психологов, такой колор привлекает внимание и даже вызывает доверие. В офис хочется заглянуть: что там?

Кроме того, постоянно била в глаза и уши реклама из всех источников: мол, не бойтесь, вкладывайте деньги, и вам всё окупится сторицей! И многие заглянули, да только впоследствии прослезились: там их снова круто обманули.

Кто пострадал?

Как гром среди ясного неба для вкладчиков этой раскрученной фирмы прозвучала новость из уст официального представителя МВД России Ирины Волк.

Она сообщила о задержании руководителя кредитно-потребительского кооператива (КПК):

- Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что в период с июля 2010 года по май 2023-го председатель правления КПК (фамилия при этом не называлась, но во всех местных СМИ она прозвучала: Ирина Макарова (Сибирякова). - Авт.) привлекала вкладчиков, обещая высокие проценты, но их деньгами в итоге распорядилась по собственному усмотрению.

С заявлениями о мошеннических действиях обратились в полицию 70 человек. По предварительным подсчетам, общий ущерб может превышать более 300 миллионов рублей. Следователи СЧ СУ УМВД России возбудили уголовное дело по признакам преступления, преду­смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Проведены обыски, изъяты документы, оргтехника и т.д., наложен арест на недвижимое имущество руководителя кооператива. Сотрудники линейного отдела МВД России задержали руководителя КПК в аэропорту Внуково. Для проведения следственных действий она заключена под стражу и доставлена в Киров.

Версии, слухи…

Кстати, ранее на некоторых информсайтах появились сообщения о том, что подозреваемая сбежала из России, оставив ребёнка и мужа, участника известной в городе музыкальной группы «Парк им. Кирова». Некоторые писали, что он тоже пытался скрыться.

По одной из версий от источника, знакомого с ситуа­цией, владелица КПК «Инвест Центр» Ирина Макарова (Сибирякова) уже могла находиться в Европе. Туда она, вероятно, могла попасть через Узбекистан, как и ее супруг. Павел Сибиряков не выступил на концерте группы в филармонии 24 мая.

По информации кировских СМИ, 17 мая всех сотрудников компании уволили. А директор «Инвест Центра» удалила страницы в соцсетях. Офис компании закрыли. На двери разместили объявление, что он не будет работать до устранения неких неисправностей, а на телефон, указанный на сайте «Инвест Центра», никто не отвечал.

Честность – лишь звук

Вспомним, с чего всё начиналось. «Инвест Центр» выдавал займы и принимал сбережения под процент. Офисы организации располагались в Кирове, Белой Холунице и Севастополе. КПК предлагал кировчанам вкладывать свои деньги под более высокие проценты, нежели в банках, а также выдавал займы, в том числе под залог.

«Самое главное в работе с клиентами - это честность» - таким был зазывный девиз мошенников, который ярко светился на многочисленных рекламных щитах. На снимке, опубликованном в одном из местных СМИ, я увидел: в офисе сидели в основном пожилые граждане, но среди них было и немало молодых. Они слушали кого-то очень внимательно (вероятно, Макарову). Что же обещали в КПК?

Начав свою деятельность с офиса в 15 квадратных метров, команда «Инвест Центра» через год открыла отделения в разных районах Кирова и в соседних регионах. Мошенники представили и механизм получения дохода: жители города размещали свои средства в КПК и становились пайщиками-сберегателями, им возвращали средства вместе с процентами за их использование. Служба безопасности якобы тщательно изучала платежеспособность каждого заемщика, благодаря чему риски невозврата сбережений сводились к минимуму.

Тут же и на закон ссылались: мол, кредитные кооперативы - легитимные организации, они работают на основании Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Как тут не поверишь?!

Дом в деревне

Когда задержали Макарову (Сибирякову), выяснились и другие подробности. Например, информационный портал «Источник Онлайн» сообщил о судьбе ЖК «Прудный» (дом в д. Шихово на 55 квартир). Ранее Макаровой (Сибиряковой) принадлежала фирма «Стройград», которая и занималась его строительством.

По сведению информсайта, продано 28 квартир. Дом построен на 95 процентов, остались работы по внешнему благоустройству и части внутренней отделки. Сейчас многие задаются вопросом: достроят ли дом, ведь 28 человек ждут своё жилье? А дом должны были сдать 28 июня.

В этом же информисточнике сообщили, что появился инвестор, который заинтересован достроить ЖК «Прудный». По их сведениям, это кировская компания, находящаяся на рынке уже 20 лет. Её сотрудники изучают документацию, готовы активно включиться в строительство.

Яблоко от яблони?..

И еще открылся один факт - правда, лишь отчасти имею­щий отношение к бывшей владелице «Инвест Центра», но, как говорится, с неприятным душком: её отец оказался фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Кировской области, три жителя Кирова с августа 2019 года по май 2020-го являлись членами межрегионального объединения «СССР» (Союз славянских сил Руси).

В июле 2019 года Верховный суд Республики Коми признал организацию «СССР» (Союз славянских сил Руси) экстремистской и ее деятельность на территории РФ была запрещена.

Несмотря на это, трое кировчан совместно вели организацию деятельности запрещенного объединения на территории региона: проводили собрания, вовлекали новых членов, выдавали за деньги вкладыши, подтвер­ждающие принадлежность к гражданству СССР. Один из фигурантов собрал деньги, предназначенные для осуществления деятельности организации.

Расследование дела вел следственный комитет регио­на. Гособвинение по делу было поддержано прокуратурой Кировской области. Суд шел с 1 сентября 2021 года. 24 мая 2023-го Первомайским судом города Кирова был вынесен приговор.

Трое участников получили различные сроки: от трёх до семи с половиной лет колонии строгого режима. Самый большой срок дали как раз отцу основательницы КПК «Инвест Центр» Ирины Макаровой. Он же был признан организатором объединения на территории Кировской области.

Кстати, Ирину Макарову задержали 25 мая, то есть на следующий день после вынесения приговора ее отцу. Как видно, яблоко от яблоньки...

Два варианта

На недавнем оперативном совещании у губернатора Кировской области Александра Соколова обсудили вопрос об «Инвест Центре».

Зампредседателя правительства области Михаил Сандалов, курирующий экономический блок, доложил, что правительство направило запросы в саморегулируемую организацию (СРО) «Кооперативные финансы», территориальное отделение Банка России, прокуратуру и УМВД России по Кировской области.

Что интересно: по сведениям надзорных органов, кооператив регулярно сдавал всю отчетность, признаки финансовой пирамиды саморегулируемой организацией при этом не выявляли.

Михаил Сандалов отметил, что есть два пути развития ситуации: продолжение деятельности кооператива, если члены его правления инициируют проведение общего собрания пайщиков для принятия решения о дальнейшей деятельности кредитного кооператива; прекращение деятельности кооператива через процедуру банкротства. Второй путь, в понимании Сандалова, более реальный.

Если КПК признают банкротом, то арбитражный управляющий может обратиться в «Кооперативные финансы» с требованием о выплате компенсационного фонда. Максимально допустимая выплата в отношении одного кредитного кооператива составляет 15 млн. 700 тыс. рублей (или пять процентов от объёма компенсационного фонда, который на сегодня составляет 314 млн. рублей).

- Считаем возможным поручить Отделению по Кировской области Волго-Вятского ГУ Центрального Банка России совместно с СРО «Кооперативные финансы» обеспечить консультативную, информационную и правовую помощь данного КПК, а также помощь в организации общего собрания пайщиков КПК «Инвест Центр», - сказал Сандалов и предложил оставить контроль за разрешением ситуа­ции за собой.

Зампред также предложил, во-первых, обратиться в ЦБР с предложением провести анализ эффективных надзорных, контрольных механизмов за деятельностью КПК. По результатам анализа сформировать предложения по его усовершенствованию, в том числе рассмотреть вопрос о наделении территориальных отделений Центробанка функциями контроля и надзора за КПК.

Во-вторых, депутатам Заксобрания проработать возможность изменений федерального законодательства, а именно - усилить контрольные меры ответственности в отношении данных организаций по защите граждан, потребителей услуг, кредитов и потребительских кооперативов.

На «оперативке» глава региона обратился к председателю Заксобрания Роману Бересневу с предложением сформулировать законодательную инициативу от Кировской области - о регулировании деятельности таких кооперативов.

Куда податься?

А пока, как сказали в УМВД, идет следствие и никакие иные подробности следователи, разумеется, сообщить не могут.

По указанию прокурора Кировской области Андрея Оборока ход расследования уголовного дела находится на особом контроле.

Лицам, которым причинён материальный ущерб от действий (бездействия) руководства КПК «Инвест Центр», следует обращаться в Управление МВД России по Кировской области для признания их по уголовному делу в качестве потерпевших, дальнейшего участия при уголовном преследовании фигурантов уголовного дела.

Снова остается загадкой: а что же делали все правоохранительные и надзорные структуры в городе? Снова прошляпили? Как говорят в народе, людей в форме различных ведомств на улицах и в офисах стало больше, чем обычных, в гражданском. А очередная афера с сотнями пострадавших снова произошла у всех на виду.

И как быть с другими подобными сомнительными фирмами, которых в городе немало и о которых соответствующие структуры тоже знают?

А. ВЯТКИН.