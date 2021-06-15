Ячмень Боярин, горох Вятич. Кировские селекционеры получили федеральный грант

«Остановка «Зональный институт», - по старинке объявил водитель автобуса. И я направилась к знакомому саду с золотыми колосьями на ограде. На подступах к Федеральному аграрному научному центру (ФАНЦ) Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, как он сейчас называется, несколько камней - своего рода вех его истории. Кстати, в этом году на базе ФАНЦ был создан селекционно-семеноводческий центр по зерновым и зернобобовым культурам в рамках реализации проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации».

Вот что рассказала об этом приятном событии Галина Баталова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, заместитель директора по селекционной работе ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого.

Ради продовольственной безопасности

- История достаточно длинная. На селекционный центр (руководитель - Ирина Щенникова, член-корреспондент РАН) мы начали готовить документы с осени 2019 года. Прошли два этапа. И совершенно неожиданно наш центр возглавил список конкурсантов. Среди 41 претендента на господдержку он набрал наивысший балл оценочной комиссии. Мы обошли даже маститые научные институты.

- Чем это объясняется, на ваш взгляд?

- Наверное, добросовестным отношением к подготовке проекта и желанием ученых поучаствовать в нем.

- А цена вопроса?

- Общий объем субсидии может составить около 140 миллионов рублей.

Грант распределяется на четыре года. В первый год выделят 15 миллионов рублей, на второй и третий годы - можно получить до 50-ти, на четвёртый год - до 25 миллионов. Уже в ближайшее время центр обновит парк крупногабаритной сельхозтехники и научное оборудование.

- Но и требования, наверно, серьёзные?

- Большая роль отводится привлечению молодых исследователей. Это очень важный показатель. Кроме того, на будущий год мы должны увеличить показатели по производству оригинальных и элитных семян для сельхозпроизводителей, по количеству молодых ученых в группе исследователей, а также улучшить их качественный состав. Кто-то должен защитить диссертацию, получить более высокое ученое звание.

- Галина Аркадьевна, а какова цель гранта?

- Он выделяется на создание и развитие селекционно-семеноводческого центра по зерновым и зернобобовым культурам. Всего в России создано по итогам конкурсного отбора 38 селекционно-семеноводческих центров.

Основная их цель - создание и внедрение в агропромышленный комплекс России современных технологий на основе собственных разработок в рамках реализации указа президента

«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» на основе модернизации селекционно-семеноводческого процесса. Предпосылками получения гранта стали высокая квалификация научных сотрудников центра и перспектива развития кадрового потенциала, освоение и использование в селекционном процессе новых молекулярно-генетических технологий, востребованность наших сортов, таких, как озимая рожь Фаленская 4, овес пленчатый Кречет и Медведь, голозерный Вятский, ячмень Родник Прикамья, горох Фаленский усатый и Фаленский юбилейный. А также - возможность наращивания объема производства семян высоких репродукций.

- Какие результаты ожидаются от реализации гранта?

- Прежде всего - это создание базы данных генисточников по комплексу и отдельным хозяйственно ценным признакам для использования в селекции;

- разработка комплексной технологии получения стрессоустойчивых селекционных форм зерновых и зернобобовых культур;

- создание новых конкурентоспособных сортов зерновых и зернобобовых культур для обеспечения импортозамещения и повышения качества жизни населения страны;

- обновление научной и производственной инфраструктуры селекционно-семеноводческого центра;

- модернизация материально-технической базы производства семян сельскохозяйственных культур;

- обеспечение развития как внутренней продовольственной безопасности региона и России в целом, так и увеличение экспортного потенциала.

В реестре - новые сорта

- Слышала, что ежегодно на государственное сортоиспытание передаются новые конкурентоспособные сорта.

- В 2019 году, к примеру, нами был передан сорт озимой ржи Батист. Он отличается высокой зимостойкостью и отрастанием после поражения снежной плесенью при средней урожайности свыше пяти тонн с гектара, устойчивостью к полеганию и толерантностью к низкоплодородным кислым почвам. А также - яровая мягкая пшеница Награда с урожайностью от трёх до пяти тонн с гектара, овес пленчатый Фаленец со стабильно высокой урожайностью (6,8 - 7,3 тонны с гектара) для производства кормового и продовольственного зерна, зеленого корма в чистом виде и в смесях. Сорт устойчив к полеганию.

В 2020 году на испытание переданы адаптивные урожайные сорта: ячмень Боярин и горох Вятич. В этом году - сорт озимой ржи Лика с потенциалом урожайности свыше семи тонн с гектара, с высокой устойчивостью к полеганию и листостебельным болезням, и овес пленчатый Кировский 2, способный формировать высокую урожайность (8,3 тонны с гектара) в условиях нестабильности агроклиматических ресурсов и крупное, ценное по качеству зерно, характеризующийся устойчивостью к пыльной головне и корончатой ржавчине. Сорт пригоден для производства кормового и продовольственного зерна, кормовой массы в чистом виде и в смесях, устойчив к полеганию.

Наряду с зерновыми и зернобобовыми культурами в научном центре Северо-Востока ведут селекцию картофеля, плодовых, ягодных и овощных культур, клевера, льна-долгунца, сои, хмеля, гречихи.

Так, в прошлом году на испытание переданы сорт смородины черной Ариэль, сочетающий урожайность с хорошими вкусовыми качествами, устойчивостью (иммунитетом) к почковому клещу и высокой степенью устойчивости к мучнистой росе, и лук-шалот Надежный. А также - сорт смородины черной Шаганэ - высокоурожайный, крупноплодный, среднего срока созревания, отличается высокими вкусовыми качествами, районирован по Кировской области.

В этом году совместно с центром имени Вавилова на испытание передается сорт жимолости синей Союз - урожайный, крупноплодный, с хорошими вкусовыми качествами и слабой осыпаемостью ягод. Создан новый сорт клевера лугового Малахит, сочетающий раннеспелость и высокую зимостойкость с урожайностью сухого вещества (11,38 тонны с гектара) и семян (3,6 центнера с гектара), устойчивый к корневым гнилям.

- Вероятно, создание новых сортов способствовало выделению федерального гранта?

- Грант дали не за новые сорта (горох Вятич, ячмень Боярин, смородина Ариэль, лук-шалот Надежный), а за ранее созданные сорта и технологии зерновых (рожь, ячмень, овес, пшеница) и зернобобовых (горох) культур, а также за разработанную конкурентоспособную программу развития селекционно-семеноводческого центра на период с 2021 по 2024 год по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур, разработку современных технологий их селекции и выращивания.

«Северность» - не помеха

- Галина Аркадьевна, а каковы особенности нашей северной селекции, садоводства?

- В российской академии наук говорят: «Если мы сажаем плодово-ягодные культуры вашей северной селекции, то уверены, что у нас будут ягоды и плоды и никогда ничего не вымерзнет». Несмотря на нашу «северность», мы способны выдавать и тут хорошие результаты.

- А вятские садоводы пользуются плодами вашего труда?

- Очень интенсивно. Садоводы-любители закупают наши сорта и через наш магазин, и напрямую в экспериментальном саду (напротив филиала опорного университета). Очень много приезжает оптовиков, делает у нас закупки и союз садоводов России. А потом используют саженцы плодовых культур (яблонь, слив, других культур) для высадки в школах, детских домах. Они более выносливы и хорошо зимуют в наших условиях. Наряду с собственными разработками в садоводстве у нас много адаптивного генофонда, привезенного из других регионов. Но в процессе выращивания выделились формы, которые у нас хорошо зимуют и растут. Кроме того, наши садоводы проехали по области и собрали большую коллекцию лещины. У нас появились культуры, которые, наподобие фундука, могут формировать плоды - такие же орехи.

- Галина Аркадьевна, с кем вы сотрудничаете в плане селекции?

- С федеральным исследовательским центром имени Николая Ивановича Вавилова, который находится в Санкт-Петербурге и в котором сохраняются основные генетические ресурсы. Там одна из богатейших мировых коллекций растений. Причем хранятся не только семена в сухом виде, там есть и хранение в живом виде при заморозке. А в Бурятии, например, у нас есть аналог скандинавского хранилища в вечной мерзлоте. Кстати, в России создали такое хранилище раньше, чем в Скандинавии. Большое хранилище семенного генофонда есть и на Кубанской опытной станции.

- Это для продовольственной безопасности?

- Да. Сейчас идет очень интенсивный селекционный процесс и в стране, и в мире. Накапливается очень много материала. Мы ведем браковку генофонда.

Наперегонки с… вредителем

- Предположим, мы выбраковали какой-то семенной материал, а для будущих поколений, он, наоборот, может оказаться очень ценным. Поэтому мы стараемся и его тоже сохранить. У нас по каждой культуре есть значительные коллекции. И это не только то, что мы получили от наших коллег из-за рубежа или из России, но и собственные селекционные формы, которые по тем или иным причинам нас не удовлетворяют. Бывает, например, что на фоне устойчивости к болезням растения становятся низкоурожайными или с низкими вкусовыми свойствами. Однако это в процессе селекции всегда можно устранить.

- Потребуется, наверно, для этого очень много времени?

- Неслучайно история нашего центра очень большая. Это практически старейшее научное учреждение наряду с Шатиловской опытной станцией в России. Министерство земледелия из Санкт-Петербурга еще в 1895 году выделило Вятской губернии 2916 золотых рублей.

- На селекцию?

- Это было связано с тем, что в то время урожайность зерновых на Вятке составляла около пяти центнеров с гектара и хлеба не хватало до следующего урожая. Основными культурами были рожь, овес да ячмень. И селекцию начинали с этих культур. Уже позднее селекционную станцию по овощным и ягодным культурам в Кирове создал Николай Васильевич Рудницкий, в 1933 году. На сегодня же в научном центре Северо-Востока насчитывается 89 сортов различных культур, начиная от ржи и пшеницы и заканчивая клеверами, льном и картофелем. А недавно в государственный реестр сортов вошли четыре наших новых сорта. Нельзя селекции стоять на одном месте.

Мы создаем сорта более урожайные, устойчивые к почвенной кислотности, засухе, болезням и вредителям. Если почву можно улучшить, то вредителей мы не можем изолировать. И у нас с ними идет гонка на опережение: вредитель приспосабливается, чтобы выжить, а мы стараемся уйти от него: создать сорта, которые хотя бы пять лет были для него недоступны.

- Успехов!

Интервью взяла Вера Ануфриева.

Фото автора.