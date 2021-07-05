А жизнь как река. Семья речников Плаксиных отработала на Вятке почти 50 лет

В нашей редакционной почте появилось такое письмо: «Здравствуйте! 4 июля отмечается День речного флота. В недалеком прошлом река Вятка была судоходной. Ходили не только пассажирские суда, но еще и теплоходы - буксиры-толкачи (водили баржи, баркасы и плоты). Навигация начиналась в апреле-мае, сразу после ледохода, и заканчивалась в октябре-ноябре - после того как на реке вставал лед.

Мой папа, Евгений Григорьевич Плаксин (77 лет), проработал около 50 лет на реке Вятке на теплоходе «Киров». Его жена, Любовь Алексеевна (74 года), трудилась с ним в команде матросом-мотористом. Я очень горжусь своими родителями и хочу, чтобы о них не забывал город… С уважением, Марина Евгеньевна Лапина».

Аркуль - начало пути

В селе Цепочкино Уржумского района, где родился Евгений, похоже, все были влюблены в реку. А как же? В округе - самые что ни на есть живописные места: крутые угоры, безграничные леса, а река Уржумка, полноводная и горделивая, манила крупной рыбой, без страха плескавшейся на глазах детворы. Увидев теплоход, величаво идущий по реке, местные мальчишки мечтали, что вырастут и непременно вернутся сюда, и скорее не на том, а на другом судне-красавце!

А от судьбы, как говорится, не уйдешь. После семилетки Евгений поступил в Аркульское речное училище (его только открыли). Там обучали на рулевых-мотористов, машинистов, кочегаров для судов Вятского речного пароходства.

- Специалисты для реки тогда были очень востребованы, - вспоминает Евгений Григорьевич. - Учились три года, к тому же курсантов государство обеспечивало форменной одеждой, трехразовым питанием. Что еще надо для мальчишек послевоенной поры? Отец - участник финской войны, а всю Великую Отечественную прошагал пехотинцем, дошел до Берлина. Он очень хотел, чтобы я остался в родных местах...

После каждого курса будущие речники проходили практику на действующих теплоходах. Правда, их не зачисляли в штат и, соответственно, не платили зарплату. Трудились бесплатно, но не жаловались: понимали, главное - получить достойную профессию, стать самостоятельным.

...С ветераном-речником мы сидели в его кировской квартире, рассматривали старые снимки, на которых - вся его жизнь.

После окончания училища Евгений получил специальность рулевого-моториста речных и озерных теплоходов. Я тоже помню, насколько полноводными и судоходными некогда были вятские реки. Каких только пароходов - с грузом и с пассажирами - не ходило по ним! «Энгельс», «Плеханов», «Бебель»… На речных пристанях - множество народа, встречали, провожали. На берегу шла оживленная торговля, гремела веселая музыка…

В водолазных костюмах

После распределения начинающему рулевому поработать пришлось недолго: пришла повестка в армию.

- Перед службой нас, речников, определили по линии ДОСААФ в команду военно-морского флота. В Вятском пароходстве на тот момент имелось специальное учебное судно (в годы Великой Отечественной войны - бронекатер). На нем сохранилась система для накачки воздуха водолазам. Для занятий на курсах водолазной подготовки привезли две шлюпки-вельбота. Обучались, ходили на них так, что руки в кровь истирали…

Подготовленных для службы новобранцев с областного сборного пункта в Котельниче направили в город Балтийск, в бригаду торпедных катеров. Как известно, над ними в свое время шефствовал кировский комсомол. И ребятам повезло: всех по путевкам ВЛКСМ определили в одну, вятскую, команду, везде - свои земляки.

Четыре интересных и напряженных года в ВМФ пролетели незаметно. По возвращении на родину перед бравым моряком встал вопрос: где работать?

От Вятки до Камы

- Меня приняли на теплоход штурманом, - продолжает мой собеседник. - Ходили до Камы, на баржах везли гравий, удобрения. Позже стал капитаном-механиком на судне «Ураган», где трудился до 80-го года… В то время работы у речников было немерено: котельничские суда (там был порт. - Ред.) ходили по реке Моломе, переправляли до ста плотов с лесом. Время - незабываемое, интересное!

Еще один пункт в биографии Евгения Григорьевича - должность капитана-наставника.

- Таковых в штате Вятского речного пароходства имелось семь человек. Мы оказывали помощь и начинающим речникам, и опытным: следили за дисциплиной, передавали навыки в прохождении того или иного труднопроходимого участка на реках. Но я вскоре понял: это не моя работа - и снова попросился в «свободное плавание», на речные просторы.

«В ленточках запуталась!»

Во время разговора с Евгением Григорьевичем к нашей беседе подключалась и его супруга, Любовь Алексеевна. Наверно, их счастливой семейной жизни тоже можно по-доброму позавидовать. Познакомились в 1968 году и с тех пор не расставались: более 50 лет вместе!

- Она в ленточках запуталась! - шутит супруг, имея в виду морскую бескозырку с ее знаменитыми атрибутами.

На бравом, статном, заводном парне, вернувшемся со службы, многие девушки глаз останавливали: завидный жених! А он остановил взгляд на Любашке.

- Представляете, на первом же свидании меня так назвал, - говорит Любовь Алексеевна. - Долго ухаживал, дарил цветы. Я к тому времени окончила лесотехническую школу, работала маркировщицей леса. Сыграли скромную свадьбу... А как же оставаться на берегу, когда муж в плавании? Устроилась вместе с ним на теплоход матросом-поваром.

Борщ и котлеты для команды

- В то время на питание команды давали определенную сумму, - рассказывает Любовь Алексеевна. - Варила разные супы, на второе - что-то посытнее: котлетки, гуляш например, обязательно чай. Когда приставали к берегу, у местных жителей покупали творог, молочко, яйца (все члены команды сбрасывались). Хотелось же еще чего-то повкуснее, да и сладенького тоже…

Повар-женщина на теплоходе - случай в практике речников нередкий. Некоторые в экипажах работали семьями. Команда на теплоходе была дружная.

- Ребята иногда ловили рыбку (хотя это запрещалось), из нее делала котлетки. А по праздникам - так уж повелось - обязательно лепила пельмени, пекла пирожки с картошкой, капустой. Хотелось же мужиков побаловать домашним кушаньем, ведь порой дома не находились по несколько суток.

Любовь Алексеевна вздохнула и улыбнулась:

- Когда все дела переделаешь, сядешь на палубе и от мимо проплывающей красоты глаз не можешь оторвать: по берегам - деревья-великаны, поют птички, цветов - как на коврах расписных. Любила я эти времена.

Жил Затон…

Супруги Плаксины и не заметили, как пролетели чудесные молодые и зрелые годы. В поселке Затон, где они обосновались, окончили школу две их дочери. Речники вышли на заслуженный отдых.

Снова смотрю на старые снимки: младшая, Марина (она и написала в редакцию «ВК»), практически

всю навигацию проводила с родителями на судах. Маленькая, юркая, как могла помогала маме. Родители думали - станет продолжателем династии. Однако Марина Евгеньевна получила специальность педагога. Уехала в Ямало-Ненецкий автономный округ, где теперь трудится. Полюбила тот суровый край и уезжать оттуда не собирается.

«А что Затон?» - спросил я супругов Плаксиных. Они-то оттуда уехали год назад (дети настояли на переезде в город).

- Там же некогда была крупная ремонтно-эксплуатационная база Вятского речного пароходства, по существу - основополагающее предприятие заречного поселка. Большая школа, детский сад, строили дома для речников… Сейчас всё «разбомбили», разрушили. Правда, ходит электричка, привозят два раза в неделю продукты. Молодые и те, у кого есть возможность, уезжают из некогда красивого и большого поселка, где дружно жили около тысячи человек. А жаль - там же наша молодость осталась…

Как гладь речная

За свой многолетний добросовестный труд у моих героев - множество медалей. Евгению Григорьевичу присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР» (есть и удостоверение за подписью президента России Бориса Ельцина). Любовь Алексеевна - ветеран труда.

Они показывали награды и грустно говорили:

- Сейчас это только одни воспоминания.

Действительно, о заслуженных речниках забыли и в совете ветеранов. Их не поздравляют с профессиональным праздником, не приглашают на встречи речников Вятки. Печально, не правда ли?

Однако ветераны не отчаиваются и говорят: они вместе прожили яркую, красивую, счастливую жизнь. Искренне хотят, чтобы и у дочерей, внуков судьба тоже сложилась удачно - без отмелей и порогов, как сверкающая на солнце широкая речная гладь...

Александр ШИРОКОВ.

Фото и из семейного архива семьи Плаксиных.