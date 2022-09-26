А вы были в «Стране героев»? Как отдыхали и чему учились кировские школьники летом

Фото: vk.com/kanikuli43

Как жаль, что лето быстро пролетает! Не успеешь вдоволь накупаться, полежать на песчаном пляже под ласковым солнышком, как уже снова желтые листья падают с деревьев, нудный осенний дождь наводит грусть-тоску.

Однако детский отдых состоялся - полезный, познавательный, увлекательный. В Кировской области завершилась летняя оздоровительная кампания. В загородных детских лагерях Центра отдыха и оздоровления «Вят­ские каникулы», подведомственного министерству молодежной политики Кировской области, побывал 8631 ребёнок. 3990 детей съездили на отдых в рамках государственного задания.

Кто и где отдыхал?

Всего летом 2022 года работали семь детских лагерей центра «Вятские каникулы»: «Белочка», «Берёзка», «Весна», «Живая вода», «Мир», «Орлёнок», «Строитель». Состоялось 34 смены, прошли творческие, спортивные, интеллектуальные, развлекательные события, а также мероприятия, направленные на повышение экологической культуры, охрану безопасности жизнедеятельности, соблюдение правил пожарной безопасности и правил дорожного движения.

В каждой смене «Вятских каникул» прошли Дни профориентации в рамках сотрудничества со всероссийским проектом «Справочно-игровой сервис SkillCity».

Впервые в Кировской области в лагере «Белочка» состоялся Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». А в лагере «Берёзка» отдыхающие приняли участие в празд­ничных мероприятиях в честь 65-летия любимого лагеря.

Давайте совершим экскурсию, теперь уже ностальгическую, в детские оздоровительные лагеря. Как отдыхали дети, чем занимались? Как взрослые помогли сделать отдых незабываемым?

Тема одна - увлекательно!

Каждая смена имела свою тему. И это не случайно, ведь дети должны не только загорать и купаться, но и научиться чему-то нужному, хорошему, что пригодится им в жизни и в дальнейшей учёбе, - сказали в центре «Вятские каникулы».

Например, в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Живая вода» прошла смена «Спасатель». В течение ее ребята изучали основы военной, тактической и туристской подготовки. Для них организовали стрельбы, военно-тактические игры, спортивные соревнования и культурные мероприятия.

А как же «воевать», не зная при этом истории своей страны? А потому наряду с боевыми состязаниями ребята изучали историю России, познакомились с государственной символикой и с боевыми искусствами, а самое главное - получили массу впечатлений и заряд бодрости к новому учебному году.

В «Мире» рассказывали о «МИРовой культуре народов России». Цель весьма проста и прозрачна: сохранение и передача традиций и культуры народов России, накопление исторических знаний и духовного опыта, изучение истории, воспитание у детей и подростков чувства гордости за свой округ, за свою Родину, любви и уважения к ее истории, традициям на примере биографий известных людей.

В мире фантазий - со взрослыми

Каждая смена - это море фантазий и выдумок организаторов. В «Орлёнке» занялись очень серьезным направлением: 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Ребятам рассказывали о богатейшем культурном наследии, оставленном нашими предками. Для детей открылась возможность познакомиться с народно-прикладным творчеством, с особенностями проведения народных игр, с традициями и народными праздниками.

И обелиск поставили

В «Белочке» работал Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна героев». Организаторами проекта выступило Российское военно-историческое общество, лагерь проводился в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Всего на первой смене проекта «Страна героев» в «Белочке» отдохнули 334 ребёнка, смену сопровождал кадровый состав из 52 специалистов из Кировской области и других регионов. Лагерь разделился на несколько тематических направлений.

Так, участники одного из них - «Хранители истории» - создали в лагере обелиск, посвященный героям, погибшим при исполнении служебного долга, и выставку произведений искусства военного времени под открытым небом «Окна истории».

Ребята из направления «Защитники» развернули полевой город, а также прошли основы военной подготовки. Под эгидой «Волонтёров Победы» состоялись патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Голубь мира». Дети активно снимали видеорепортажи, вели новостной блог, освещали события смены.

Действовали тематические кружки по основам парашютной, огневой и туристской подготовки, по лазертагу, метанию ножей, воркауту, самбо. В рамках дополнительного курса по социальному проектированию команды ребят представили 48 социальных проектов, некоторые из них отобрали для дальнейшей работы.

Рядом психолог

Ежегодно в детских лагерях центра «Вятские каникулы» работают профессиональные психологи (нынче было 17 специалистов). Перед трудоустройством они проходили спецобучение, организованное центром совместно с Кировским госмедуниверситетом.

В лагерях проводились индивидуальные консультации для детей, отрядные занятия «Час с психологом», психологические квест-игры, тренинги и другие мероприятия. Отдельное направление работы психологических служб - консультирование педагогов и помощь при разрешении кризисных ситуаций.

По результатам диагностики удовлетворённость детей отдыхом составила 92 процента.

Готов к труду и обороне!

В рамках летней кампании 2022 года проводился и фестиваль ГТО. Спортивные испытания подбирались под возраст отдыхающих в лагере детей, сама гонка представляла собой командную эстафету по выполнению норм ГТО.

В рамках фестиваля участники прошли бег на 200-метровую дистанцию, выполнили прыжок с места, подтягивания и отжимания, упражнения на пресс и др. Победители и команды-участники получили памятные призы и дипломы.

О вирусном аналитике

Сотрудничество с проектом SkillCity началось в позапрошлом сезоне. Каждый год специально для детских лагерей организаторы проекта разрабатывают блок мероприятий для лагерных дней профориентации.

Во время летнего отдыха ребят ждали квизы, квесты, игры по станциям от SkillCity, во время которых участники смогли погрузиться в мир цифровых профессий, узнать, чем занимается тот или иной специалист, какие навыки нужны для трудоустройства, где можно пройти обучение по профессии.

Например, участники познакомились с профессиями вирусного аналитика, разработчика и тестировщика программ, UX-дизайнера, инженера-конструктора.

Дополнительная задача проекта - рассказ о кибербезопасности, о практике защиты компьютеров, гаджетов от злонамеренных атак, защиты личных данных.

Соседи из Удмуртии

Центр «Вятские каникулы» является методической базой для специали­стов учреждений сферы отдыха и оздоровления всего региона. С этого года он расширили сотрудничество и с соседними регионами.

Будущие студенты-педагоги из Удмуртии, приехавшие в Кировскую область на практику, освоили базовые знания по педагогике, возрастной психологии, работали вожатыми. Перед началом смен для них провели дополнительные обучающие занятия, знакомство с коллективами лагерей.

Ждём лето-2023!

А какие впечатления остались у ребят? Вот что они говорят.

Роман Понагушин:

- Отдыхать в лагерь «Берёзка» я приезжаю уже не первый год. Жизнь в лагере очень насыщенная, я всегда активно участвую во всех мероприятиях, дискотеках, из кружков выбираю творческие - изо и оригами. Отдельно хочется отметить добрых вожатых и весёлых ребят из моего отряда. Обязательно приеду в лагерь в следующем году.

Яна Ведерникова (отдыхала в пятой смене ДОЛ «Орлёнок»):

- Мне очень понравились мероприятия в лагере, в особенности те, в которых можно было показать себя, свои таланты. Очень понравилось питание: было вкусно. Запомнились занятия у психолога, с которой можно было обсудить многие волнующие нас вопросы и просто приятно поговорить.

Сергей Трапезников, участник всероссийского лагеря «Страна героев»:

- Это уникальный лагерь. При распределении я попал в направление «Хранители истории» и ни разу не пожалел об этом. Мы прошли непростой путь при изготовлении обелиска - от идеи на бумаге до его изготовления и открытия. А занятия от наших кураторов по поисковой деятельности - выше всяких похвал. Многие ребята загорелись идеей поехать на «Вахту памяти». Мне понравился лагерь, я бы хотел вернуться туда снова.

А. ВЯТКИН.

(При содействии пресс-службы центра «Вятские каникулы».)