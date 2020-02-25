«Я всегда любил вызовы!» Интервью с полуфиналистом «Лидеров России» Егором Поспеловым

Фото: vk.com

Кировский полуфиналист Всероссийского конкурса «Лидеры России» поделился своими впечатлениями от участия в нём

Конкурс «Лидеры России» стал часто мелькать в информационных сообщениях. По сути, это программа по выявлению и обучению управленцев. Некоторые говорят о ней как о «социальном лифте», что, собственно, не противоречит целям программы. И действительно, уже сейчас первые победители конкурса заняли солидные должности в системе органов государственной власти. В частности, победитель самого первого конкурса Юлия Аблец была назначена главой комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города Санкт-Петербурга.

Многие давно уже говорят, что России нужен новый корпус управленцев, соответствующий современным требованиям. Также есть немало сетований на то, что в стране слабо работают социальные лифты. «Лидеры России» - ответ на такие озабоченности.

Проводить конкурс начали не так давно. Первый заход прошел в октябре 2017-го - феврале 2018-го. В этом году «Лидеры России» отметили свою трехлетнюю годовщину.

«Отцом-основателем» конкурса называют руководителя Администрации Президента РФ (АП РФ) Антона Вайно. Его проведение возложено на некоммерческую организацию «Россия - страна возможностей», учредителем которой как раз и выступает АП РФ.

«Лидеры России» проводятся в четыре этапа - от подачи заявок на региональном этапе до выявления победителей в общероссийском финале. В этом году кировская команда дошла до полуфинала, который проводился на уровне ПФО.

«Вятский край» решил посмотреть, как этот конкурс выглядит «изнутри». Для этого мы встретились с его участником Егором Поспеловым (на фото).

- Егор, не могли бы вы рассказать немного о себе?

- Я родился в 1986 году в Свердловске. Но когда я был еще подростком, наша семья перебралась в Киров. Уже здесь в 2009 году я окончил ВятГГУ. Первая моя профессия - учитель физики и информатики. Потом были магистратура РАНХиГС, президентская программа подготовки управленческих кадров в Москве и защита магистерской диссертации.

Хочу заметить, что обучение в рамках президентской программы далось мне нелегко и морально, и материально. Приходилось ездить на сессии в столицу, отрываться от семьи, брать перерыв в работе. Это было тяжело, но интересно и полезно.

- Я слышал, как на недавней встрече с новым составом Молодежного правительства Кировской области вы говорили, что занимаетесь предпринимательством. И давно это у вас?

- Я всегда этим занимался. Только один год я работал наемным сотрудником, после окончания университета. Потом друзья позвали меня заняться бизнесом. Поначалу это было несколько интернет-проектов, а сейчас у нас группа компаний в транспортной и страховой сферах. Параллельно этому я являюсь исполнительным директором общественной организации по поддержке и защите бизнеса «Опора России».

- Вы упомянули о друзьях, партнерах по бизнесу. Они такие же социально активные, как вы?

- Нет. В нашей группе компаний только я занимаюсь связями с общественностью.

- Получается, что вы один такой активист?

- Я бы так не сказал. Они тоже активные люди, но в другом. В том, что касается бизнеса.

- В этом году вы вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России». Это ваш первый опыт участия в нем?

- Нет. Я все три года, что он проводится, участвовал в нем. В первый год я не был готов к вопросам и завалился на первых же тестах. Но уже в прошлом году до полуфинала мне не хватило всего трех баллов. Это было очень сильно обидно. Не так задевало бы, если б недотянул до одиннадцати, набрав восемь. Но когда 611 и 608, то это здорово огорчает.

В этом году у меня получилось пройти в полуфинал. С третьей попытки. Хотя, я бы даже сказал, со второй, так как первая была неосознанной, я сдавал тесты без какой-либо подготовки вообще. Просто на работе открыл один тест, «потыкал», потом второй и так далее.

- Как вы вообще узнали о «Лидерах России»?

- Было достаточно широкое освещение этого конкурса в СМИ на федеральном уровне. Оттуда и узнал. Сейчас у меня много знакомых, политически и экономически активных людей, половина из которых принимала участие в этом конкурсе.

- А чего же вам не хватило, чтобы выйти в финал?

- На конкурсе очень сложная система отбора. А участники, которые прибывают на полуфинал, не знают ее критериев. Да и эксперты, которые оценивают, не проявляют эмоций, своих симпатий или антипатий. Это психологически тяжело и отрицательно влияет на людей. А потому получается, что выход в финал - дело случая. Нельзя за два-три дня «оттестировать» человека, увидеть объективно имеющуюся у него базу. Да и человек, если у него плохое настроение или он неуверенно себя чувствует, не может проявить себя в полной мере. Хотя последнее также показатель: в сложной ситуации нужно уметь концентрироваться, проявить свои знания, навыки, лидерские качества и тому подобное.

- С вами произошло то же, что вы сейчас описали: упадок духа и настроения?

- Наоборот. Когда я ехал туда, я очень хорошо «зарядился». И не я один. Вся наша команда показала себя достойно. Я еще до этого нашел почти всех в соцсетях, списался, познакомился. Все двенадцать наших полуфиналистов успешно сдали повторный тест. Но в условиях, когда критерии оценки твоих качеств неизвестны, приходилось вести себя так, как обычно (а не так, как нужно экспертам). И этих обычных качеств оказалось недостаточно, чтобы пройти в финал. Поэтому нужно больше проявлять настойчивости, развиваться дальше в разных сферах. Ведь для решения «кейсов» (конкурсных заданий. - Авт.) нужны различные знания: туристические, технические, управленческие, психологические и другие. Надо быть более эрудированным.

Я понимаю, что сегодня у меня управленческий опыт небольшой. Но лет через пять у меня его будет больше, так же как других знаний. Тогда будет проще, чем сейчас.

Но на «Лидерах России» вообще много молодых. Да и наша кировская команда в целом была достаточно молода.

- Я понимаю, когда на этот конкурс едут руководители достаточно крупных компаний, организаций, учреждений. В этом году в кировскую команду вошли генеральный директор «Куприта», руководитель филиала Россельхозбанка, начальник отдела муниципальной собственности кировской горадминистрации. Но вас, предпринимателя, если можно так выразиться, «средней руки», что подвигло принять в нем участие? Какие мотивы?

- Я всегда любил вызовы. А это такая возможность проверить себя, проявить знания и умения.

Я считаю себя управленцем. Не скажу, что очень успешным, но и не самым плохим. Оцениваю себя адекватно. Понимаю, что есть у меня какие-то слабые стороны, какие-то сильные. Но я - управленец. И конкурс - возможность проверить эти мои навыки, именно как управленца. Есть они или нет. Как показал результат, они всё же есть.

Но, помимо управленческих навыков, там проверяется и наличие многих других. Есть тест общих знаний. В первый год я набрал, например, совсем мало баллов по отечественной истории. Хотя, когда был членом молодежного парламента, нечто подобное мы и сами проводили. И это было так стыдно, что я об этом долго никому не рассказывал. И я стал читать историю. И за несколько лет подтянул свои знания. Сейчас у меня выше среднего балл.

Тесты и тренинги конкурса помогают понять себя, свои сильные и слабые стороны.

- Стремление узнать себя, конечно, может служить мотивом, но, наверное, это не единственная побудительная причина? Ведь самопознание в конечном счете должно привести к каким-то более осязаемым результатам? Лидерство, карьера, деньги?

- Для меня точно не подходит фраза: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». Может быть, допускаю, для кого-то это и так. Но не для меня.

Я люблю преодолевать трудности. Я всегда развивался разносторонне. Мне нравятся и спорт, и экономика, и другие занятия. Если я пойму, что буду необходим, например, на работе в госструктурах, то мне также интересно будет этим позаниматься. При условии, что другие пазлы сложатся. Я имею в виду, что мне дадут делать что-то самостоятельно, а не посадят выполнять чьи-то указания. В последнем случае на такую работу я не соглашусь никогда.

Я патриот своего города и своего региона. Я хотел бы что-то сделать для них. Иначе я не занимался бы общественной деятельностью, не работал бы в «Опоре России». Мне нравится делать мир вокруг себя лучше. Хотя бы чуть-чуть. Например, прошел по улице, увидел дырку в асфальте, написал об этом бумажку - на место приехали и отремонтировали. Это ведь не значит, что дорожники ничего не делают. Может, они просто не знали, что здесь дырка. И общественно активные люди, я считаю, должны такие мостики выстраивать. Потому что чаще бывает, что люди идут, видят дырку и говорят: «Дорожники у нас не работают», но ничего не делают, чтобы этой дырки не было.

- То есть вы хотите сказать, что вы идеалист и приняли участие в конкурсе, чтобы доказать полезность социальной активности?

- Отчасти да. Для меня главное - возможность реализовать себя, те знания, умения и опыт, которые получил.

- А какие качества, на ваш взгляд, должны быть у идеального победителя «Лидеров России»?

- Однозначно это должен быть очень эрудированный и воспитанный человек. Его образованность должна проявляться во всём, за что бы он ни брался. Он не должен быть эгоистом. Его должна отличать социальная активность. Он должен думать не только о себе и своей семье, но и о других людях. Он должен обладать отличными лидерскими и управленческими навыками. Он должен понимать психологию лидерства, понимать людей, чтобы их вести за собой.

Вот тот необходимый набор навыков, который характеризует идеал, на мой взгляд.

- Среди тех кандидатов, с которыми вам пришлось встречаться на конкурсе, много таких, которые соответствуют этому идеалу?

- Тех, с кем пришлось сидеть за одним столом или просто общаться, я не могу оценить, так как наше с ними знакомство было всего пару часов. Но двоих знаю хорошо. И они - достойны. Оба молодые, примерно мои ровесники. Сейчас они вышли в финал. Станут ли победителями? Посмотрим. Но они, повторюсь, достойны.

- Нужно ли проводить этот конкурс ежегодно, штамповать управленцев, как на конвейере?

- По роду своей деятельности я сталкиваюсь с разными людьми, в том числе и работающими в госструктурах, и вижу, что по-настоящему грамотных управленцев у нас немного. У нас из регионов «мозги» утекают. Это касается не только Кировской области, но и страны в целом. А районы скудеют еще сильнее. Это проблема, и конкурс, хотя бы частично, ее решает.

Беседовал Сергей СМОЛИН.