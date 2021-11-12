«Я вам служил, а что же дальше?» Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
На службе в органах внутренних дел России состоят более 13 тысяч собак. Ежегодно 200-250 обученных и ещё не совсем старых псов списывается по возрасту. Но ведь пёс – живое существо, и к нему не должно быть такого же отношения, как, например, к заезженному патрульному автомобилю.
Век собак в полиции недолог: начинают карьеру в два месяца, но уже к восьми годам не каждый пёс может в полной мере выполнять все служебные обязанности. По человеческим меркам этот возраст соответствует годам пятидесяти. Вот и возникает проблема: служба завершилась, и теперь куда собаку?
Большинство собак-пенсионеров забирают их наставники. Но это не всегда возможно. Тогда животным ищут новых хозяев.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы бы взяли к себе жить полицейского пса-пенсионера?
- Да, это очень умные и дисциплинированные собаки
- Нет, у этих собак выработаны специфические навыки
- Нет, мне не нужен старый больной пёс
Голосуйте на сайте «ВК»!
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.