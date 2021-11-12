«Я вам служил, а что же дальше?» Ваше мнение!

На службе в органах внутренних дел России состоят более 13 тысяч собак. Ежегодно 200-250 обученных и ещё не совсем старых псов списывается по возрасту. Но ведь пёс – живое существо, и к нему не должно быть такого же отношения, как, например, к заезженному патрульному автомобилю.

Век собак в полиции недолог: начинают карьеру в два месяца, но уже к восьми годам не каждый пёс может в полной мере выполнять все служебные обязанности. По человеческим меркам этот возраст соответствует годам пятидесяти. Вот и возникает проблема: служба завершилась, и теперь куда собаку?

Большинство собак-пенсионеров забирают их наставники. Но это не всегда возможно. Тогда животным ищут новых хозяев.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы бы взяли к себе жить полицейского пса-пенсионера?

- Да, это очень умные и дисциплинированные собаки

- Нет, у этих собак выработаны специфические навыки

- Нет, мне не нужен старый больной пёс

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