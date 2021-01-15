«Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь!» Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

15 января 2021 27 0
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Фото: kirovreg.ru

 

13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

 

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V», созданным Центром имени Гамалеи, в скором времени также станет доступна вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский Центр «Вектор».

 

11 января в Кировскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19 в количестве 2200 доз. Партия распределена между медицинскими организациями и доставлена во все прививочные пункты. Это уже четвертая поставка вакцины в регион.

 

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Вы готовы привиться от коронавируса?

 

- Я уже прошел вакцинацию

 

- Да, я готов привиться

 

- Нет, я не верю в прививки

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

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