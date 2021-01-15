«Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь!» Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: kirovreg.ru
13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V», созданным Центром имени Гамалеи, в скором времени также станет доступна вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский Центр «Вектор».
11 января в Кировскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19 в количестве 2200 доз. Партия распределена между медицинскими организациями и доставлена во все прививочные пункты. Это уже четвертая поставка вакцины в регион.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы готовы привиться от коронавируса?
- Я уже прошел вакцинацию
- Да, я готов привиться
- Нет, я не верю в прививки
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.