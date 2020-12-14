Я прививки не боюсь! В Кировской области началась вакцинация от коронавируса

На совещании по борьбе с коронавирусом президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голиковой с этой недели начать массовую вакцинацию российского населения.

Естественно, в первую очередь должны быть привиты врачи, учителя, социальные работники, а также те категории работающих граждан, риск заражения которых высок.

Не успели высохнуть чернила на президентском поручении, как уже 4 декабря социальный блок кировского областного правительства отрапортовал: регион готов к вакцинации. Корреспондент «Вятского края» решил сам убедиться, соответствует ли эта правительственная реляция действительности.

В пресс-релизе правительства указывается, что старт вакцинации - 7 декабря, то есть в этот понедельник. Для того чтобы записаться на нее, необходимо обратиться по единому телефонному номеру - 122 (бесплатный для всех операторов сотовой связи). После соединения дополнительно нужно набрать цифру 4.

Понедельник, 10-30. Звоню по указанному номеру. Автоответчик сообщает мне, что я попал именно туда, куда надо. Помимо этого, напоминает, что первоочередником я не являюсь, и указывает таковых. Далее следует перечисление противопоказаний к прививке, а затем идут гудки. На третьей минуте вежливый голос благодарит за терпение и предлагает не бросать трубку, а дождаться ответа оператора. Потом слушаю гудки еще минут двадцать. В итоге тот же автоответчик предлагает оставить сообщение. Кладу трубку.

С первого раза записаться не удалось. Что ж, бывает. В голову приходит объяснение неудачи: видимо, желающих много. Повторяю попытку спустя два часа - результат тот же.

«Что ж, - думаю, - сегодня, наверное, не судьба». Решаю повторить попытку на следующий день.

Вторник, 10-10. Вновь набираю номер 122. Прослушиваю по третьему разу всю предварительную информацию. И тут, чу… вместо гудков - знакомые звуки Бетховена, «К Элизе». Три раза прослушав произведение бессмертного немецкого композитора, решил уже прервать звонок, но случилось чудо - милый женский голос произнес: «Здравствуйте…» Далее у меня спросили мои личные данные, поинтересовались, не болен ли я диабетом, как давно у меня была ОРВИ, не ставил ли я в ближайший месяц прививок, имеется ли обострение хронических заболеваний, нет ли непереносимости лекарств. В результате сказали, что в течение месяца мне позвонят: ждут поступления вакцины.

Кстати, предполагается, что прививать граждан будут вакциной «Спутник V», разработанной в НИЦЭМ им. Гамалеи. По информации пресс-службы областного правительства, вакцинация будет производиться в поликлиниках Кировского клинико-диагностического центра: № 1 (ул. Циолковского, 18), № 5 (ул. Московская, 6) и № 7 (ул. К. Маркса, 47) - и на базе поликлиник межрайонных лечебно-диагностических центров в Яранске, Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче, Омутнинске.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, за первые сутки записи на антиковидную прививку сделать ее пожелало 500 жителей региона. 256 из них соответствуют критериям и записаны на вакцинацию.

Девушка, которая записывала меня на прививку, сказала, что в первый день записи действительно отмечалось большое количество звонков. Возможно, потому я и не смог тогда дозвониться. Кроме того, оператор пояснила, что в зале, где она принимает звонки, работают еще две сотрудницы. Сколько же человек в других залах и сколько вообще операторов, она не знает.

Делаю вывод: записаться на прививку можно. Но что будет дальше, посмотрим.

Сергей СМОЛИН.

P.S. В субботу, 12 декабря, в Кирове начали работу прививочные пункты.