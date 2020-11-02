А нужны ли нам новогодние каникулы? Мнение кировчан

Каждый год законодатели пугают нас сокращением новогоднего отдыха. И зря. Как оказалось, многим эти праздники с обильным столом, возлияниями, головной болью на следующий день и прочими «прелестями» вовсе ни к чему. По результатам исследований агентства Superjob, длинные новогодние каникулы одобряет только 31 процент жителей России.

А что же кировчане? Я решила выяснить мнение о размере новогодних праздников у своих знакомых и друзей и вот что услышала. (При опросе часть респондентов пожелала сохранить инкогнито.)

Пётр, электрик:

- Молодым надо деньги зарабатывать, не до развлечений, а пожилым, которые уже «тянут лямку» через силу, конечно, лучше отдохнуть. Вот и весь принцип. Богатым, которые могут себе позволить за­граничные туры в теплые страны, им, безусловно, хочется, чтобы каникулы были подольше. Хотя в этом году, считаю, лучше не рисковать с поездками. Я предпочитаю пассивный отдых: просто от работы отдохнуть.

Марина, врач:

- К длинным новогодним каникулам отрицательно отношусь. Мы всё равно почти все каникулы работаем.

Наталия, учитель-пенсионер:

- Во время каникул можно навестить родных, пообщаться с внуками. Можно поехать к ним в гости в другой город, или они приедут в Киров. Большая радость для всех. Можно погулять по празднично украшенному городу, пообщаться с друзья­ми, покататься на лыжах в заснеженном лесу.

Правда, как всё это получится при ограничениях по коронавирусу? Будем надеяться, что никакой вирус нам праздники не испортит.

Тамара Ашихмина, профессор:

- Понятно, что Новый год встречаем, но вполне достаточно двух-трех дней. Вспомните, максимум пять дней новогодние праздники были в свое время. Длинные каникулы как-то расхолаживают. И в зимнее время правильно организовать досуг далеко не всем удается. Мне кажется, лучше на два-три дня удлинить майские праздники. У многих сейчас есть садовые участки, дачи. И не только для пенсионеров, но и для работающих это хорошее подспорье, помогает выживать в наше непростое время. Многие ведь сейчас без работы. Считаю, что для жизнеобеспечения было бы правильнее увеличить продолжительность майских праздников.

Ольга Потапова, куратор Службы милосердия:

- Новогодние праздники для нас некая проблема, потому что совпадают с постом. А на Рождество дополнительный выходной - очень хорошо. Можно побыть в храме, на ночной службе. Хорошо подготовиться к этому празднику, попоститься, на службы походить. Ну а после Рождества - разговеться, не спеша за праздничным столом всей семьей посидеть.

- Вы не против длинных новогодних каникул?

- Нет. У нас часто бывают паломнические поездки. За 10 дней каникул можно куда-то съездить, где-то побывать. Рождество, допустим, в каком-то монастыре встретить. Многие студенты, например, планируют на каникулах домой съездить, родных повидать. Мы организуем специальные выезды в храмы Кировской области для оказания помощи. К примеру, дрова попилить. Многие церкви в районах еще с печным отоплением.

Александр Чубаров, главный дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина, заслуженный артист России:

- Я за то, чтобы уже 8 января выходить на работу. Сразу после Рождества. Симфонический оркестр, например, раньше вообще все праздники работал.

Многие артисты в новогодних представлениях участвуют. Творческие люди часто бывают в праздниках задействованы. И всё же, несмотря на такую занятость, пауза необходима. Мы с семьей обычно в это время уезжаем в дом отдыха или санаторий. На неделю. Вполне хватает подзарядиться энергией на свежем воздухе.

- Что пожелаете кировчанам в канун новогодних праздников?

- Оптимизма. Не поддаваться панике из-за коронавируса. Конечно, элементарные меры предосторожности: маски, руки, дистанцию - надо обязательно соблюдать. И тогда долгожданные новогодние праздники ничем не омрачатся. Веселого Нового года всем и Рождества Христова!

Кстати, для новогоднего маскарада модельеры придумали в шутку костюм коронавируса и множество разнообразных масок. Итак, будьте бдительны, чтобы в новогоднюю ночь под видом Деда Мороза к вам не пришел COVID.

Подготовила В. Георгиева.