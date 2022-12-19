«Я хочу вернуть вам веру!» Губернатор Соколов выслушал жалобы жителей Кировской области

Фото: gtrk-vyatka.ru

14 декабря губернатор Кировской области Александр Соколов ответил на 19 во­просов, поступивших от кировчан в ходе прямой линии на телеканале ГТРК «Вятка». Всего за час в эфире было 48 звонков.

Накануне, 13 декабря, Соколов написал в своем телеграм-канале:

«Готовлюсь к прямой линии на ГТРК «Вятка». По­следний раз общались с вами в таком формате в начале сентября. Знаю, что за это время накопились новые во­просы, нам есть о чём поговорить. В этот раз предложил коллегам уйти от формата отчёта и подведения итогов года. Думаю, сухая статистика и бесконечные отчёты неинтересны. В прямом эфире буду ориентироваться на во­просы от жителей.

Настроен на прямой, открытый диалог по самым разным вопросам. Понимаю, что ответить на все обращения в прямом эфире времени физически не хватит, но обещаю, что без ответа не останется ни одно».

«С ремонтом можно подождать несколько лет»

Первой дозвонившейся в эфир стала глава Леснополянского сельского поселения, которая рассказала губернатору о бедственном положении с дорогой.

- Мы просим вас решить вопрос по дороге - ответвление от Омутнинска до Песковки. Есть два направления: если ехать через Киров на Кирс, эта дорога заасфальтирована, а короткий путь - от Омутнинска до Кирса, вот этот промежуток, там грунтовка. Каждый год осенью и весной в эту дорогу вбухиваются бешеные деньги, но никакого результата это не даёт. Нынче вообще ситуация сложилась так, что мы людей, больных людей, не могли перевезти в районный центр в больницу. Скорой помощи приходилось доезжать до асфальта, там перегружать людей и везти в больницу в Омутнинск. Страшно, очень страшно - люди просто не доживают, не доезжают до больницы. Мы просим решить вопрос с этой дорогой, сделать её асфальтированной, - сказала женщина.

Губернатор Соколов начал отвечать издалека, сообщив главе Леснополянского сель­ского поселения, какова протяженность всех дорог в Кировской области и что большинство из дорог - муниципальные и в основном именно грунтовые.

- Чтобы заасфальтировать все эти дороги, нужно порядка ста миллиардов рублей. Мы решили добавить значительную сумму средств именно на муниципальные дороги, потому что жители Кировской области пользуются именно муниципальными дорогами, - сообщил Соколов.

Губернатор добавил, что в регионе проводилось голосование, в ходе его жители сами голосовали за дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь, которые - во вторую, а с ремонтом которых можно подождать несколько лет.

- В первую очередь мы будем асфальтировать те дороги, за которые проголосовали кировчане. К сожалению, заасфальтировать все дороги за один год невозможно, - заметил губернатор.

Что касается дороги, о которой рассказала глава Леснополянского сельского поселения, то Александр Соколов не смог вспомнить, вошла ли она в перечень тех дорог, за ремонт которых проголосовали жители Омутнинского района.

Один из вопросов касался газификации Советска и Слободского.

- В Слободском сотни миллионов рублей были буквально закопаны в землю, а потом поняли, что этот проект приведёт не к снижению тарифа, а к увеличению. Важно не количество труб, а тарифы для людей. То, что стоило, допустим, пять тысяч, должно стоить три. Что касается города Советска, то мы на стадии подписания соглашения с Газпромом. После подписания газ от Уржума пойдёт в Лебяжье, в Советск и далее, - пояснил Александр Соколов.

«Заложники «Коммунэнерго»

Глава региона рассказал о ситуации с теплоснабжением в Котельниче, Нолинске, Яранске и Советске. Котельные в этих муниципалитетах находятся в ведении теплоснаб­жающей компании «Коммун­энерго», которая из-за финансовых сложностей испытывает трудности при приобретении топлива для бесперебойного прохождения отопительного сезона, а также имеет задолженность по заработной плате перед сотрудниками, из-за чего не может в полной мере обеспечить работу кочегаров, техники и аварийно-восстановительных бригад.

- Ситуация действительно вызывает беспокойство, и мы идём по пути принуждения компании к безоговорочному выполнению взятых на себя обязательств. Жители не должны быть заложниками действий одной конторы. Не скрою, я был готов объявить режим повышенной готов­ности в районах присутствия «Коммунэнерго». Понятен и следующий шаг - введение чрезвычайной ситуации в районах и переход инфраструктуры компании под управление регионом. И я вас уверяю, в этом случае и долгов бы не было перед работниками, и с топливом проблему мы решили бы оперативно. На вечер вчерашнего дня (13 декабря. - Ред.) мы получили гарантийные письма от «Коммунэнерго», что все обязательства они выполнят в срок. График погашения задолженности по заработной платы также прописан. Обращаю внимание, что «Коммунэнерго» в этом документе берёт на себя повышенные обязательства в случае просрочки указанных дат. В случае если наши договорённости будут нарушены, мы ни дня медлить не станем. Это вопрос жизнеобеспечения людей, - сказал Александр Соколов.

15 декабря стало известно, что топливо поступило в котельные.

«Все дома будут расселены»

Александру Соколову задали вопрос о расселении из аварийного жилья. Кировчанка, живущая в аварийном доме в Троллейбусном переулке, призналась, что уже не уверена в том, что когда-то переедет в новое жильё.

- Люди теряют веру, когда их обманывают. Я хочу вернуть вам веру и заверить, что все дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены. На эти цели выделено финансирование, - ответил Александр Соколов.

Расселение аварийного жилья в Кировской области ведётся в рамках федерального проекта «Сокращение непригодного для проживания жилья» нацпроекта «Жильё и городская среда». По этому проекту ведётся расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Всего по программе с 2019 года до конца 2023-го в Кировской области запланировано переселение 7156 человек из аварийного жилищного фонда площадью 119,28 тыс. кв. метров. На эти цели планируется потратить 7,6 млрд. рублей, в том числе 5,8 млрд. рублей - средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«За сезон все трубы поменять нереально»

На прямой линии Александр Соколов рассказал об очередном устранении прорыва на сетях холодного водоснабжения в поселке Ленин­ская Искра Котельничского района. К сожалению, в этом поселке сложилась системная проблема с водоснабжением: сети старые, часто возникают дефекты, ремонт практически не прекращается.

- Износ водопровода в посёлке - 90 процентов. Порывы на сетях происходят и зимой, и летом, поэтому настроение людей понятно и полностью оправданно. Договорились на совещании, что будем менять водопроводную сеть в Ленин­ской Искре полностью. Соответствующее финансирование заложено в региональном бюджете. Подчеркну, что процесс этот поэтапный, за сезон все трубы поменять нереально, но в течение ближайших лет мы этот вопрос решим, - сказал Александр Соколов.

В 2022 году из областного бюджета уже были выделены средства на замену маги­стрального водопровода и частичную замену водопровода от ввода в посёлок Ленинская Искра до Дома культуры. Все работы завершены, однако сети в самом поселке также требуют замены. В 2023 году начнется перекладка разводящих сетей водоснабжения. Средства будут направлены из областного бюджета.

Кроме того, Александр Соколов подчеркнул, что в следующем году реконструкция начнется и в других поселениях области, где имеются изношенные коммунальные сети.

«Мне, как губернатору, было бы отрадно»

Соколову был задан вопрос о дальнейшей судьбе пред­приятия ООО «ИКЕА Инда­стри Вятка», расположенного в поселке Красная Поляна Вятскополянского района.

Напомним, что в начале года из-за сложившейся геополитической обстановки, отсутствия импортных комплек­тующих и невозможности отгрузки готовой продукции на экспорт группа компаний «Интер ИKEA» приостановила производство на территории Российской Федерации, а летом собственником было принято решение о продаже предприятий.

В «ИКЕА Индастри Вятка» на конец сентября числилось 385 человек. Все они получили выплаты от собственника до марта 2023 года.

- ИКЕА ведёт переговоры с различными российскими фирмами по продаже четырёх заводов, расположенных в России, - сказал Александр Сколов. - Одна из этих фирм работает в Кировской области, хорошо зарекомендовала себя, и мне, как губернатору, было бы отрадно, если бы эта компания выиграла в тендере. Её флагманское предприятие - один из крупнейших налогоплательщиков - находится в Кирове и тоже связано с лесопереработкой. Знаю, что эта компания будет вести честный бизнес, вернёт людей, которые сейчас временно трудоустроены в других местах.

«Маленькие свалки будем свозить в большие»

Александр Соколов ответил на вопрос о переработке бытовых отходов. В регионе нет ни объекта переработки, ни объекта сортировки ТКО.

Губернатор пояснил, что сейчас идет выбор земельного участка для размещения завода по сортировке отходов.

- Вопрос с отходами всегда злободневный для людей и должен решаться деликатно. Вы помните, как жители Слободского района высказались против выбранного земельного участка, и я поддержал их, потому что сам проехал по маршруту, по которому должны были ехать мусоровозы, и этот маршрут проходил непо­средственно по узким улицам Слободского. У нас позиция в этом вопросе такая: сортировочный завод должен размещаться на одном из уже действующих полигонов, - сказал Александр Соколов.

Глава региона также отметил, что в Кировской области рекультивируют свалки, расположенные в границах городов. Уже убраны свалки в п. Вахруши Слободского района и в г. Слободском. В 2023 году начнется рекультивация свалки в Кирове (в п. Костино). Эта работа будет выполнена в рамках нацпроекта «Экология».

- Свалок станет меньше. Для этого маленькие свалки будем свозить в большие, а из них будем делать зелёные участ­ки, безопасные для окружающей среды, - сказал Александр Соколов.

«Давайте экономить на новогодних корпоративах»

Губернатору задали вопрос об организации уличного освещения. Из районов области продолжают поступать жалобы. Так, жители поселка Стрижи Оричевского района сообщают, что местные власти пять лет не могут решить проблему. Жительница Нолинска пожаловалась, что в пять часов утра, когда еще темно, но многие уже отправляются на работу, свет на улице не горит.

Александр Соколов отметил, что проблема организации уличного освещения есть во многих муниципалитетах.

- Вопрос надо решать по всей области. Световой день у нас короткий, потому задача освещения - важнейшая не только для комфорта, но и для безопасности людей. Я ещё раз прошу всех глав внимательно отнестись к этому вопросу и не допускать си­туаций, как в Зуевке: свет не могли включить две недели, затянули вопрос, в итоге по­сле моего вмешательства проблему решили за сутки, - сказал Соколов.

Отвечая на вопрос об освещении в Стрижах, глава ре­гиона поручил местной власти выстроить работу так, чтобы утром и вечером свет на улицах поселка был. В Нолинске ситуация сложнее: у муниципалитета сложилась задолженность за электричество - и власти пытаются экономить на освещении.

- Обращаюсь к главе Нолинского района: Николай Николаевич, давайте экономить на чём-нибудь другом - на новогодних корпоративах, на содержании районной администрации, но не на без­опасности жителей, - сказал губернатор.

«Увольняют только по подозрению в коррупции»

На прямой линии главе региона задали вопрос о том, как в Кировской области планируют бороться с коррупцией.

Губернатор подчеркнул, что коррупция - это та болезнь, которая изнутри разъедает и общество, и власть, и делает невозможным позитивное движение вперед.

- В Кировской области, к сожалению, сложная история по этим фактам, потому что заведено много уголовных дел, вынесено много приговоров чиновникам высокого ранга - и областного, и муниципального уровней. Прежде всего нужно создавать условия для того, чтобы не возникало коррупционных схем. Нам удалось пресечь попытку создания «Кировлеса» 2.0». Это огромная государственная организация, которая планировала выходить на крупные лоты по розыгрышу лесных ресурсов, выигрывать, а затем без конкурсов раздавать их по своему усмотрению. Пока я губернатор, таких схем не будет! Мы не будем создавать коррупционные условия, - заверил Александр Соколов.

Также глава региона отметил, что коррупционеров ждет безжалостное наказание и со стороны власти, и со стороны правоохранительных органов.

- Есть такое понятие - «коррупционное поведение». Например, когда по декларации кто-то из чиновников показывает, что он что-то приобрёл, а доход освоения предъявить не может. По этому поводу я выразил недоверие ряду чиновников из прошлой команды, изменил состав правительства. Многих министров именно по таким обстоятельствам я попросил уйти. Дальше - дело право­охранительных органов. Они по этому поводу активно работают и занимают принципиальную позицию. Там, где вопрос можно решить административно, человека увольняют только по подозрению в коррупции, а дальше в работу вступают правоохранители, - добавил Соколов.

«Все живы, всем обеспечены»

Глава региона рассказал о телефонном разговоре, состоявшемся утром 14 декабря с замполитом полка, в котором находятся мобилизованные из Кировской области.

- Все живы, всем обеспечены. Наш фонд «За Вятку» постоянно находится на связи с полком. В этом фонде работают в том числе жёны военнослужащих, которые защищают нашу Родину. Они созваниваются с мужьями и знают, насколько соответствует информация, которую дает командование, тому, что происходит, - пояснил Александр Соколов.

Фонд «За Вятку» регулярно поставляет в часть грузы, закупает оборудование, амуницию и одежд. По словам губернатора, запросы формируются по просьбам командиров и самих бойцов.

Александр Соколов поблагодарил предпринимателей и всех жителей области, которые помогают военнослужащим, добровольцам и мобилизованным из Кировской области. Жителям региона удалось собрать на счетах фонда «За Вятку» более ста миллионов рублей, большая часть этих средств уже направлена в полк.

- Люди приносят в пункты приёма то, что считают важным, необходимым. Например, бабушки вяжут носки. Искренние слова благодар­ности жёнам военнослужащих, которые объединились вокруг общего дела и своими руками пытаются помочь мужьям, шьют всё необходимое. Они даже создали общий проект «Золотые руки ангела», - добавил губернатор.

«Будем отправлять ребят и за пределы области»

Во время прямой линии поступил вопрос от жены мобилизованного из Котель­нича:

- Будет ли рассматриваться вариант бесплатных или льготных путёвок в летние лагеря для детей военнослужащих? Летом дети, можно сказать, сами себе предоставлены, хочется их чем-то занять и увлечь.

Александр Соколов подчеркнул: уже принято решение о том, что дети всех военнослужащих, участвующих в СВО, следующим летом получат бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря Кировской области.

По словам главы региона, реабилитация потребуется и для бойцов, которые вернутся домой.

- Мы будем давать этим ребятам семейные путёвки в санатории и профилактории Кировской области, чтобы наши воины вместе с жёнами и детьми могли отдохнуть, поправить своё здоровье и пройти реабилитацию, - сказал Александр Соколов.

Кроме того, губернатору поступило письмо от одного из общественных фондов, который готов выделить семьям военнослужащих на следующий год несколько десятков путевок в санатории за пределами нашего региона.

- Мы в том числе за счёт благотворительных организаций будем отправлять ребят и за пределы области. Позаботимся обо всех. Каждая семья будет обеспечена отдыхом следующим летом, - заверил Александр Соколов.

Также 13 декабря губернатор подписал указ об увековечении памяти защитников Отечества, предусматривающий в том числе создание и обустройство в муниципальных образованиях Аллей Славы и памятников. Затраты на эти цели будут предусмотрены в областном бюджете.

Александр Соколов обратился к жителям области, чтобы совместными усилиями определить проекты памятников и места их размещения.

Губернатор напомнил о том, что регион одним из первых ввел меры поддержки семей военнослужащих. Это бесплатное питание для их детей в школах, компенсация за детсады, бесплатное посещение культурных, спортивных учре­ждений, организаций допобразования, бесплатный проезд в общественном транспорте, отмена транспортного налога, внеочередной приём в медицинских учреждениях, в организациях социального обслуживания и другое.

«Не просто «поговорить и отчитаться»

В конце эфира ведущий передал Александру Соколову список вопросов, которые поступили в соцсети ГТРК «Вятка». Ответы на них будут даны в ближайшее время по­сле отработки в профильных министерствах.

В тот же день, 14 декабря, Александр Соколов написал в своем телеграм-канале:

«Благодарю зрителей, слушателей и тех, кто присылал мне и коллегам свои обращения. Как и говорил, формат общения я изменил - важно было не просто «поговорить и отчитаться», а сосредоточиться на «болевых» вопросах, которые вы мне адресовали. Некоторые - прямой сигнал главам районов.

За час эфирного времени, конечно, не успел ответить и на малую часть ваших вопросов, затронуть все обозначенные вами темы. Но еще раз хочу заверить, что ни одно сообщение не останется незамеченным. Коллег попросил оперативно включиться в работу и не затягивать с отве­тами».

Анастасия Четвергова.

(По материалам пресс-центра правительства Кировской области и СМИ)