А где-то ярмарка шумела… Кировская администрация не может определиться с ярмарочной торговлей

Фото: kirovnet.ru

На недавнем совещании по ситуации в агропромышленном комплексе во время пандемии Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов оказывать помощь сельхозпроизводителям:

- Я обращаюсь к руководителям регионов! «Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. Ярмарок, других торговых пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше. Не где-то на отшибе при этом, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца».

В то же самое время в Кирове последние два года можно наблюдать обратный процесс - свертывание этого формата торговли. Ушли в прошлое «ярмарки выходного дня» на Театральной площади, сейчас они проводятся на отдаленных от центра города площадках. Изменит ли ситуацию обращение президента?

Попали под «оптимизацию»

Еще на так давно, гуляя по Кирову, можно было набрести на ту или иную ярмарку. Мне, например, чаще попадались медовые. Но, говорят, в других местах выставляли свои изделия и кустари-ремесленники, и дымковские мастерицы, и фермеры. Однако в последнее время в центре города обнаружить выносную торговлю невозможно. Нет ее. Исчезла, как буржуазия при социализме. И сегодня найти что-либо из того, что продавалось на этих ярмарочках, можно, пожалуй, только на рынках.

Президент, конечно, может говорить о ярмарках как точках для продажи фермерских продуктов. Может быть, где-то в нашей большой стране так и оно и есть. Но по опыту Кировской области я знаю, что для настоящего фермера, фермера-бизнесмена, это не просто устаревший формат, а нечто ненужное. Те, кто строит фермерское хозяйство, имея в голове бизнес-план, мечтают попасть не на прилавок ярмарочной палатки, а на полки супермаркетов региональных и федеральных торговых сетей. Да и дорог фермерский продукт. Ведь партии небольшие, а сама продукция натуральная, без сторонних добавок. Такое не каждому по карману.

А вот кировские рынки вятские фермеры уже облюбовали. И на Центральном рынке их можно найти, и на Октябрьском - не один прилавок.

Но ведь это не значит, что людям (как продавцам, так и покупателям) неинтересна ярмарочная торговля. Зачастую только там можно найти вещи, которых нет ни в магазинах, ни на рынках.

Вот только кировские чиновники считают иначе. В прошлом году на заседании одной из комиссий Кировской городской думы начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка Александр Седельников сказал, что горадминистрацией принято решение перенести ярмарочную торговлю из центра города на окраины. Он обосновал это тем, что в центральной части и без того хватает торговых точек, а вот на городской периферии такой формат торговли востребован.

Спорное утверждение. Ведь ранее, в 2015 году, городская администрация хлопала в ладоши и восхищалась популярностью ярмарок выходного дня.

- Ярмарка выходного дня - одно из эффективных средств поддержки местных товаропроизводителей. В Кирове работу по организации ярмарок муниципалитет взял на себя с 2009 года, регулярно по выходным предоставляя предпринимателям бесплатные торговые места для реализации собственной продукции. Опыт Кирова заинтересовал и представителей соседних регионов, которые также планируют возобновлять торговые ярмарки для поддержки местных предпринимателей, - утверждало тогда то же управление развития предпринимательства и потребительского рынка. И приводило в пример в качестве наиболее посещаемой ярмарку выходного дня на Театральной площади.

Сегодня же основной ярмарочной площадкой стал Центральный рынок. Во всяком случае в плане организации ярмарок на территории Кировской области на 2020 год значится только он. Да и в администрации г. Кирова подтвердили, что курс на сворачивание такой торговли не отменён.

Трудно сказать, удовлетворяет ли такое положение дел кировских чиновников. Видимо, да. Вот только Владимиру Путину всё видится иначе. Да и статистика говорит иное.

Говорит Кировстат

Региональная статистическая служба, несмотря на всю свою загруженность иными подсчетами, не прошла мимо ярмарочной торговли.

«Доступные цены и широкий ассортимент позволяют любому человеку делать покупки в рамках своих возможностей, а индивидуальность, штучность и ручная обработка ярмарочных изделий не оставят равнодушными ценителей авторского стиля», - пишут статистики.

По данным Кировстата, оборот розничной торговли на рынках и ярмарках Кировской области за 2019 год сложился в размере 4,2 млрд. рублей, что составило 2% в общем объеме оборота розничной торговли региона. Каждый житель области в среднем на покупку товаров на рынках и ярмарках в месяц тратил 274 рубля.

На 1 января 2020 года в Кировской области действовало восемь универсальных рынков на 895 торговых мест. Из них почти четверть (23%) отведена для торговли мясом и птицей, 12% - швейным изделиям, 9% - под торговлю плодами, ягодами, виноградом.

В муниципальных образованиях Кировской области в 2019 году было проведено 448 ярмарок, количество торговых мест на них составило почти 10 тысяч.

При этом по сравнению с 2018 годом количество ярмарок уменьшилось на 12%, а число торговых мест - на 23%.

Среди общего количества универсальные ярмарки составили 42%, специализированные по продаже непродовольственных товаров - 39%, ярмарки выходного дня - 16%, специализированные по продаже продовольственных товаров - 3%.

Рынки и ярмарки по-прежнему обеспечивают население необходимыми продуктами и товарами, делают вывод статистики. Мяса животных на них покупается 16% от оборота розничной торговли данным товаром, свежих фруктов, овощей и картофеля - по 5% каждого вида товара. Здесь приобретена пятая часть мужской, женской и детской одежды, шестая часть нательного белья, седьмая часть одежды из меха.

Таким образом, цифры Кировстата свидетельствуют о том, что ярмарочная торговля на Вятке востребована.

Курс на развитие ярмарок

На российском уровне развитием ярмарочной торговли озаботилось Агентство стратегических инициатив. Им был разработан проект «Русские ярмарки». Непосредственной его реализацией занимается одноименная компания.

«Русские ярмарки» хотят создать 170 круглогодичных ярмарок во всех 85 регионах страны. Это будут многофункциональные площадки культурного притяжения для местных жителей и туристов. В то же время они помогут обеспечить население качественными товарами отечественного производства. У компании есть и уникальный продукт - IT-платформа, позволяющая осуществить онлайн-сопровождение бизнес-процессов каждого предпринимателя, работающего на площадке «Русских ярмарок». До конца 2020 года проект планируют реализовать в 71 регионе России.

Этот проект получил самую высокую поддержку. В октябре прошлого года Владимир Путин поручил регионам оказать содействие в его реализации.

В опубликованном поручении президента говорится: «Оказать содействие в реализации проекта «Русские ярмарки», направленного в качестве пилотного проекта на возрождение ярмарочной торговли в регионах страны. Срок - 15 декабря».

Вслед за президентом аналогичное поручение профильным министерствам дал первый вице-премьер России Антон Силуанов.

И вот тема ярмарочной торговли прозвучала вновь. На этот раз - на майском совещании у Владимира Путина. С него мы и начали эту статью. И вновь обозначен курс на развитие ярмарочной торговли.

Так почему же в Кирове идет обратный процесс? Не слышат чиновники президента?

Иван ТРОФИМОВ.