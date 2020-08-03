А гармошка тоже книга? В Кирове открылась выставка рукописных изданий

Здесь удивляться можно с первого шага: на стендах - авторские рукописные книги, выполненные в форме… гармошек, на морских раковинах, изящные, необычные, и даже в форме яиц Фаберже.

В Доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина открылась выставка, где представлены уникальные экспонаты - рукописные издания известных авторов из Европы, Северной Америки, Австралии, среди которых Сара Бодман и Джеки Бэйти (Великобритания), Торбен Себорг (Дания), Анджело Копорасо (Италия), а также книги российских и кировских художников Галины Балобановой, Ольги Ивановой, букартиста Валерия Бурова и других.

К сожалению, из-за непредвиденных обстоятельств (пандемия) многие авторы не смогли представить свои работы лично, а тем более - приехать на открытие экспозиции. А ведь еще несколько лет назад кировчане могли видеть творения «рукописцев» из Санкт-Петербурга, Москвы и даже Анкары...

Несмотря на то что история рукотворных книг насчитывает несколько столетий, в начале ХХI века этот вид искусства вновь стал популярным. Напомним, что еще в марте 2014 г. в Кирове появился «Клуб авторской рукописной книги в Вятке», учредителями которого стали Евгений Мусохранов и Валерий Буров. Его участники создали множество уникальных экземпляров, причем разного формата - микрокниги, издания большого размера. Они разнообразны и по тематике - от средневековой до современной поэзии и прозы. Авторы показали умение и фантазию, создали миниатюрные произведения искусства: книга на бересте, книга-рояль, гармонь, пуговица...

Как зарождалось искусство авторской рукотворной книги? О том расскажут экспонаты из фондов краеведческого музея. Вот, к примеру, рукописные журналы начала ХХ века: «Пробуждение», «Хулиган», альбомы вятских барышень начала ХХ века для стихов, первые книги рассказов известного кировского писателя-фронтовика Бориса Порфирьева, созданные в военные годы.

- Рукотворные книги выделены в особую форму искусства - это так называемая книга художника. Такая книга создается автором как единое целое от начала до конца, является своеобразным инструментом самовыражения, - говорили организаторы на открытии новой экспозиции.

Сразу же задаешься вопросом: а сохраняются ли традиции рукописания в наше время? В этом посетители убедятся, познакомившись с творениями художника, реставратора, члена Национального союза каллиграфов Андрея Драченкова и сотрудника Кировского краеведческого музея, каллиграфа Григория Маркова (он, кстати, и демонстрировал перед телекамерами, как надо писать правильно и красиво).

Я поневоле вспомнил, как в первом классе еще той, советской школы нас учила аккуратно выводить буковки первая учительница. Она клала свою опытную руку на наши, дрожащие от волнения и усердия, и мы выводили почти каллиграфически: «А»…

Так, наверно, учились писать и наши предки. Посмотришь альбомы (они были такими модными на Руси) и удивишься: насколько красиво, искусным каллиграфическим почерком, выведены послания, пожелания близким, записаны стихотворения любимых авторов и т. д. Понимаешь: в то время ценили почерк, слово, а стало быть, уважали культуру, язык! И всевозможные альбомы - те самые рукописные книги, какие теперь молодое поколение променяло на «компы» и мобильники. Кажется, всё уходит безвозвратно...

Как тут не согласиться с Андреем Драченковым (был героем одной из публикаций «ВК». - Ред.), сказавшим:

- Мы живем во время, возможно, последнего поколения, которое будет иметь почерк. Возможно, скоро уже не понадобится что-то писать от руки: есть компьютеры. Но как изюминка, как искусство для избранных, для тех, кто любит каллиграфию, любит писать, эта культура письма должна сохраниться. Так сохранилась и рукописная книга. Просто уже перешла в область искусства…

Кстати, в этом году один из проектов Андрея Павловича был удостоен высокой оценки московских экспертов и получил диплом лауреата первой степени в номинации «Народное прикладное творчество». На конкурс высылались фотографии букв проекта «Вятская азбука» с авторским описанием - создание букв славянской азбуки (кириллицы) размером 1,5 на 1,3 м. Каждая из них - отдельная композиция. Своим рисунком, конструкцией, материалом она отражает тот или иной аспект вятской истории и культуры, а также раскрывает свое значение в русской письменной традиции.

Еще один участник выставки букартист Валерий Буров:

- Самое сложное в создании таких книг - найти интересную идею. Некоторые книги создаю за два-три вечера. А двухтомную книгу о селе Рябово, над которой я работал вместе с кировским художником Александром Веприковым, переписывал три раза, потому что мне не нравился шрифт. Когда я изменил написание всего десяти букв, всё стало на свои места, и книга получилась чудесной...

Валерий Буров - человек увлеченный, ищущий. Как он сам говорит в своих многочисленных интервью кировским средствам массовой информации, всё, чем он занимается, не пересчитать - не хватит пальцев на руках. А вот, по его словам, к рукописной книге пришел случайно. На одной из тренировок по теннису узнал, что их писал его тренер Евгений Мусохранов. Однажды после тренировки Евгений пригласил Валерия посмотреть его работы, научил делать рукотворные книги.

Первую книгу Валерий Буров сделал в память о фотохудожнике Алексее Перевощикове. Он увлекался тем, что записывал свои мысли об искусстве и фотоискусстве, о творчестве и живописи в виде афоризмов. В дальнейшем они были объединены в сборник «Осколки мысли». В книге около двух тысяч листов. Там собраны не только мысли Алексея Перевощикова, но и высказывания выдающихся поэтов, писателей, драматургов.

Дальше - больше! Художника осенила мысль: сделать книгу в форме рояля с клавишами из слоновой кости. Чтобы она получилась интересней, подобрал забавные случаи из жизни композиторов, певцов и музыкантов. Так появился «Веселый камертон». После этого он решил создать книгу в форме шотландской гармошки.

В музее М.Е. Салтыкова-Щедрина представлена другая «чудовинка» Бурова - книжка в форме гармони с вятскими частушками.

Вот еще откровение букартиста, опубликованное на одном из кировских информационных сайтов: «Процесс создания книги - творческий и занимает много времени, стараюсь не торопиться. Что касается авторской книги, хотел бы написать биографии наших кировских художников, писателей, возможно, журналистов, причем не только наших земляков. Взять, к примеру, Валерия Барынина - выдающегося певца, который объездил более 60 стран мира. Его сравнивают с Шаляпиным. Плюс ко всему он профессиональный художник, член Союза художников Москвы, авангардист, поэт, музыкант, коллекционер. И таких людей очень много. Серию книг о таких людях я хочу оставить в память потомкам...»

Конечно, своей мечтой не делятся, дабы, тьфу-тьфу, не сглазили. Однако у каждого автора - участника выставки она, бесспорно, есть! Не случайно же «книга художника» (авторское рукописное издание) порой получается уж совсем необычной, как, к примеру, у одного румынского автора (его работа тоже представлена в экспозиции). Здесь мы видим портреты его близких и родственников, всей многоликой семьи.

А уж милые, изящные книги - да-да! - на морских раковинах автора Галины Балобановой непременно навеют романтическое настроение и вызовут почти юношеский приключенческий азарт - их-то, увы, и не хватает в наше непростое время…

И еще раз воспоминание из детства: та самая добрая рука первой учительницы, с которой и начиналась для нас азбука, а впоследствии - и призвание. Оно, знаете ли, именно с первой буквы и начинается. И, думается, многие авторы рукописных чудес с этим согласятся!

А. ВЯТКИН.

Фото автора.