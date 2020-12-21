«А Баба-яга против!» Оппозиционеры из Кировской гордумы пожалели денег на праздник

Праздничное оформление городов и посёлков к Новому году стало традицией. И каждый раз мы ждем праздника, который можно почувствовать, глядя на новогоднее убранство. В этом году предвкушение торжества стало еще более насущным, ведь из-за пандемии многие граждане лишились привычных развлечений типа походов в кино и театры, посещения выставок и прочего.

Впрочем, далеко не все приветствуют подготовку города к новогодним торжествам. Вот и в нашем областном центре нашлись люди, которым стало жалко бюджетных денег, потраченных на украшение, например, Театральной площади.

Космические пейзажи на Театралке

О стоимости новогоднего украшения города заговорили еще в середине ноября, когда городская администрация разместила на сайте госзакупок предложение по проведению таких работ.

Общая сумма муниципального контракта составила более 23 млн. рублей. Как пояснили в горадминистрации, в нее включено не только оформ­ление Театралки, но и оборудование и содержание город­ских катков и последующая ликвидация (по истечении необходимости) новогоднего убранства.

- Так что в этом году мы даже сэкономили, - пояснил пресс-секретарь мэрии Михаил Кирилловых. - В прошлом на всё это было потрачено 24 миллио­на, да еще шесть ушло на демонтаж.

Как же за эти деньги должна преобразиться главная областная площадка? По замыслу городских чиновников (которые ежегодно стремятся разнообразить оформление) главным трендом ледового городка станет космическая тема, а потому арт-объект получил название «Сказочная планета». Появление именно такого варианта оформления приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.

Самым дорогим украшением Театралки станет каток «Взлёт». Его заливка и оформление обойдутся бюджету в сумму более четырёх миллионов рублей. Планируется, что его размеры составят 50 х 16 метров. По периметру установят ограждения - металлокаркас, обшитый деревянными щитами, декорированными баннерами, а также ледовые блоки. К стойкам «Ракета» с опорных фундаментов из бетонных блоков вмонтируют натянутое на тросы «звездное небо».

Самая большая «взрослая» горка (высотой более трёх метров) будет называться «Поехали!». На нее уйдет свыше 850 тыс. рублей. Там будет два ската, а место выката оградят блоками из природного прозрачного льда со скругленными ребрами. Горка для детей среднего возраста, названная «Юпитер», обойдется почти в полмиллиона рублей. Горка для самых маленьких «Ракета» будет стоить дешевле - менее 300 тысяч.

Из аттракционов самыми дорогими станут «Кратеры». Они обойдутся в сумму свыше двух миллионов рублей.

На установку новогодней ели и ее ограждение будет потрачено почти 400 тысяч рублей. А ледяные Дед Мороз со Снегурочкой и с фигурой Нового, 2021 года в костюме космонавта будут стоить почти 200 тысяч.

Контуры и даже почти готовые элементы новогоднего

убранства уже сегодня можно наблюдать на Театралке. И рабочие продолжают трудиться «стахановскими» темпами.

Деньги на ветер

Именно такими посчитали траты горадминистрации на оформление Театральной площади некоторые депутаты городской думы.

Так, элдэпээровец Денис Ерохин считает потраченную сумму запредельной.

- В этом году в очередной раз будет потрачена колоссальная сумма на украшение города к Новому году, - сказал он. - Насколько целесообразно такое использование бюджетных средств, при том что у нас огромное количество проблем в социальной сфере? Рядом с той же Театральной площадью, которую будут украшать, находится Вятская православная гимназия. Там все окна сгнили, и шпингалеты на них еще царских времен. Почему-то на остекление средств нет. В муниципальных детских садах до сих пор используют стульчики, которые были еще в моем советском детстве. Все это вы­глядит как пир во время чумы.

- Я давно хочу выяснить, почему тратят такие деньги на новогоднее оформление, - продолжил он. - Уже вынес этот вопрос на рассмотрение комиссии по благоустройству. Судя по цене контракта и закупке нового светового оформления, Киров должен становиться ярче, но этого не происходит. Кажется, что администрация каждый год перепродает одни и те же гирлянды.

- Подобная трата средств неразумна, - считает депутат. - Кроме того, у нас в администрации создают проекты, тратят на них деньги, но их потом невозможно реализовать. На разработку новой маршрутной сети Кирова потратили 15 миллио­нов, 2,9 миллиона рублей отдали за проект котельной в Вересниках, на разработку стратегии социально-экономического развития города ушло больше четырёх миллионов. Где теперь эти проекты? Пока чиновники будут распоряжаться бюджетными средствами как своим кошельком, ничего не изменится.

Мнение Ерохина поддержал бывший депутат гордумы от партии «Справедливая Россия» Алексей Кузьмин.

- Кто-то говорит, что людям обязательно нужно создавать праздничное настрое­ние, несмотря на существенные бюджетные расходы, - вы­сказал он свое отношение к происходящему. - По их мнению, новогодняя елка и ледовый лабиринт могут скрасить любые невзгоды и подарить улыбку детям. Я же считаю, что горожане, спотыкаясь на непроходимых и скользких от гололеда тротуарах, прогуливаясь на ощупь из-за тусклого освещения, вдыхая по весне пыль от песко-соляной смеси и наблюдая за постоянным снижением степени и качества городского озеленения, не будут чувствовать себя веселыми и счастливыми. И у их детей не будет улыбок от прогулок по верандам детского сада с торчащими гвоздями и от обедов из битых тарелок.

И нашлось немало горожан, которые поддержали этих народных избранников. Как утверждает портал «Pro Город», таких «большинство» (хотя журналисты дают такую оценку исходя лишь из комментариев посетителей этого СМИ). Из опроса, который провело данное интернет-СМИ на своей площадке во «ВКонтакте», следует, что свыше 42 процентов посетителей портала «Pro Город» отрицательно относятся к тратам на новогоднее оформление Театралки. Они считают, что «сначала нужно сделать дороги и построить школы». Четверть опрошенных против такого категорического отказа, но всё же считают, что сделать всё можно было за меньшую сумму. И лишь 14 процентов высказались однозначно «за». При этом всего в опросе участвовало немногим более тысячи человек (при почти полумиллионном населении города Кирова).

Наиболее часто встречающийся аргумент противников новогоднего убранства главной областной площади звучит так: «Оказать финансовую помощь семьям с тяжелобольными детьми - это будет самое целесообразное решение и самый лучший подарок ребенку на Новый год».

Устали от негатива

Впрочем, противников предновогодних трат мэрии всегда немало. И тому есть причины. Все помнят, как в 2011 году на Театральной площади установили ель, которую в народе прозвали «дилдо». А ведь на ее приобретение администрация потратила, как тогда утверждали, миллион рублей. Напомним, что на тот момент городом руководили Владимир Быков и Дмитрий Драный (отчего местные остряки окрестили областной центр «Быкодранском»). Были и потом неудачные эксперименты с украшением Театралки, которые только подтверждали расхожее мнение вятской публики: «Все чиновники воруют». Вот и сего­дня подспудно в аргументах противников оформления звучит указанный рефрен.

Однако само городское руководство с ним не согласно.

- Средства будут потрачены именно на то, чтобы люди ощутили приближение Нового года, чтобы они смогли получить положительные эмоции, потому что все устали от ситуации с пандемией и текущих проблем, - обозначил свою позицию глава администрации города Дмитрий Осипов.

А вот верить ему или нет - это уже дело каждого отдельного горожанина.

Однако многие поддерживают сити-менеджера. Даже на интернет-сайте Newsler.ru, где к чиновной братии отношение очень жесткое, один из его посетителей написал: «Город готовят к празднику, это уже заметно. Пусть в городе будет как можно больше мест семейного отдыха. Театралка - любимое место горожан в новогодние каникулы, надеемся, что будет всё красиво!»

Отповедь всем «нытикам» на странице портала «Pro Город» в социальной сети «ВКонтакте» дала кировчанка Виталия Рыбакова.

«Господи-и-и, как уже надоели вечный негатив и демагогия. Ну зачем вопрос так ставить? - написала она. - В идеале денег должно хватать на всё: и на школы, и на оформление, и на дороги. Одно не должно исключать другое. Кроме того, 23 миллиона - это не та сумма, на которую можно выстроить все дороги области или построить хотя бы одну школу. Про лечение детишек вообще молчу. Суммы баснословные требуются. Медицина - бизнес, который делает на несчастных родителях деньги. Пы. Сы. Благие намерения, конечно, хорошо, товарищи комментаторы, но (это. - Ред.) пустая демагогия. По такой логике, надо лет на 100 от новогоднего оформления отказаться вообще. И то вряд ли хватит все дыры заткнуть. А если сделать дешевле, опять найдутся недовольные - что сделали г...но, можно было лучше».

Ее поддержал и Вадим Сергеев.

«Уважаемые комментаторы, всё, хватит гнать ерунду... - обратился он к землякам. - Уверен, 70 процентов из вас будут отжигать на Театралке, хоть и нельзя, и ещё детей своих потянут... Праздник же, святое дело, а тут все такие правильные...»

Есть и другие аналогичные отзывы, которых, кстати, не так уж и мало. И чаще всего люди в них пишут, что уже устали от пандемии, от ограничений, даже от обсуждения всего этого, и им просто хочется отдохнуть и хотя бы на время забыть весь негатив, идущий с экранов телевизоров и транслируемый в интернете различными СМИ.

Иван ТРОФИМОВ.