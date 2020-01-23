50 млн рублей Кирово-Чепецку от «УРАЛХИМа» и Правительства Кировской области

Сегодня в Правительстве Кировской области состоялось подписание трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между АО «ОХК «УРАЛХИМ», Правительством Кировской области и Администрацией МО «Город Кирово-Чепецк».

По условиям соглашения «УРАЛХИМ» и Правительство Кировской области перечислят в бюджет Кирово-Чепецка по 25 млн рублей. Средства пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры города, развитие образовательных учреждений и решение других социально значимых вопросов.

В мероприятии приняли участие председатель Правительства Кировской области Александр Чурин, министр финансов региона Лариса Маковеева, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков, глава города Кирово-Чепецк Елена Савина, глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев, директор представительства компании «УРАЛХИМ»в городе Киров, депутат Законодательного собрания Кировской области Виктор Медведков, заместитель директора филиала «КЧХК», помощник депутата Государственной думы Рахима Азимова Борис Веснин.

Председатель Правительства Кировской области Александр Чурин: «Данное соглашение заключается второй год подряд. Уже можно сказать, что совместная работа дает результат. В прошлом году были проведены работы по благоустройству Кирово-Чепецка, в этом году денежные средства будут направлены на ремонт дорог, облагораживание города, развитие «Кванториума». Соглашение является открытым и к нему могут присоединиться любые компании, которые заинтересованы в развитии территорий в регионе. На сегодняшний день уже есть ряд предложений от представителей бизнеса».

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков подчеркнул, что компания придерживается принциповсоциально-ответственного бизнеса. «УРАЛХИМ» системно направляет средства на поддержку школ, детского спорта, ветеранов, мы ремонтируем группы в детских садах и помогаем в благоустройстве Кирово-Чепецка. Благодарим Правительство Кировской области за всестороннюю поддержку наших начинаний, за выделение дополнительных средств второму городу области. Уверен, что нашему примеру последуют и другие предприятия Кирово-Чепецка, и город будет еще более развитым, красивым и безопасным. «УРАЛХИМ» традиционно обеспечит контроль качества проводимых ремонтов», - отметил Дмитрий Трушков.

Михаил Шинкарев поблагодарил компанию «УРАЛХИМ» за многолетнее партнерство и Правительство региона за поддержку инициативы подписания соглашения. Он рассказал: «Выделенные средства из бюджета регионабудут направлены на ремонт транзитного участка, который проходит через Кирово-Чепецк. В этом году закончим реконструкцию улицы Братьев Васнецовых, и от переезда в сторону Просницы до границы города участок будет отремонтирован за счет этих средств. Средства компании «УРАЛХИМ» пойдут также на ремонт дорог и тротуаров, в том числе на новую дорогу к строящемуся детскому саду, на учебную деятельность «Кванториума» и ремонт образовательных учреждений».