296 служебных квартир будут приняты в собственность Кировской области

Соответствующее распоряжение 3 апреля подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

«Вятский край» писал в мае 2020 года, что Александр Чурин встретился с работниками бюджетной сферы - учителями, врачами, артистами кировских театров. Поводом для встречи стала ситуация, сложившаяся вокруг служебных квартир, в которых живут эти люди. Они числились за Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК), которая с 2018 года находится в состоянии банкротства.

Крах полезной программы

Программа «Служебное жильё», которую реализовывала КРИК, была, несомненно, нужной и своевременной. А главное, она помогала закреплять в районах области кадры работников образования и здравоохранения, которые неохотно ехали в вятскую глубинку.

К этому времени в районах уже было построено около 400 единиц служебного жилья, а к концу 2014 года должны были ввести в строй еще 80. И это с учетом того, что сама программа была принята в 2011 году и на реализацию первого ее этапа в бюджете было заложено 450 млн. рублей.

То, что оператором программы, то есть органом, который выступает заказчиком строительства или приобретения жилья, выступала региональная ипотечная корпорация, созданная в 2003 году, ни у кого не вызывало вопросов. Да и откуда они могли появиться, если ее акции (а корпорация существовала в виде акционерного общества) на сто процентов находились в руках областного правительства.

Главным фактором, по мнению одного из бывших директоров КРИК, приведшим к финансовому краху корпорации (которая до этого много лет работала вполне эффективно), стал взятый под давлением бывшего заместителя председателя правительства области Алексея Кузнецова кредит. Его акционерное общество получило не в рублях, а в долларах.

А вот потом взятые в долг 300 млн. рублей разошлись далеко не на нужды КРИК и тех программ, что

корпорация реализовывала. Значительная часть средств была изъята чиновниками правительства Никиты Белых для погашения долгов такого бюджетного вампира, как Управление по обеспечению топливом. В результате покрыть долги за счет собственных доходов корпорации не удалось, и дело завершилось банкротством.

Продажа с выселением

Ситуация с ведомственными квартирами обострилась в декабре 2019 года, когда на торги было выставлено 170 квартир, принадлежавших КРИК. Тогда сделка не состоялась, так как вся эта недвижимость шла одним лотом. Много и дорого. Купить такой объем жилья желающих не нашлось. В апреле 2020 года сто квартир всё же ушли с молотка за достаточно смешные деньги - всего за 60 с небольшим довеском миллионов рублей.

Новой владелицей служебной недвижимости оказалась никому в области не известная предпринимательница из Ульяновска Любовь Пылова. Ее ИП занимается, согласно данным сайта Rusprofile, покупкой и продажей недвижимого имущества. По версии сайта СБИС, связанной с ней организацией выступает Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Посольство Иисуса» из г. Дзержинска Нижегородской области. Но не нужно обольщаться, что евангельские ценности как-то повлияли на нового собственника квартир. Почти сразу же после их покупки она уведомила жильцов о выселении.

«Пока чиновники, артисты, журналисты и иже с ними призывают нас по всем каналам «сидеть дома», чтобы «спасти» своих близких, именно в апреле на торгах активно распродавали жилищный фонд, принадлежащий компании-банкроту «Кировская региональная ипотечная корпорация», - написала на своей странице в фейсбуке директор Кировского театра кукол Елена Одинцова. - В том числе продали и четыреста квартир, в которых на сегодняшний день проживают семьи бюджетников, заселённых туда по программе правительства Кировской области «Служебное жильё». Некоторые на днях уже получили уведомления от новых собственников о немедленном выселении, несмотря на «самоизоляцию» и «карантин». Там есть и врачи, о «служении и подвиге» которых ныне с таким восторгом вещают из каждого утюга…»

Защита бюджетников

Снять напряженность в мае прошлого года взялся председатель правительства области. На встрече с бюджетниками Александр Чурин не только принес им извинения от лица региональной власти, но и заверил, что им самим не придется бегать по судам, доказывая своё право на жилплощадь, что всё это возьмёт на себя правительство.

Как сообщил тогда министр юстиции Кировской области Максим Финченко, в рамках судебного производства были наложены ограничительные меры на любые сделки с этими квартирами.

- Любые действия, направленные на принудительное выселение вас из занимаемых квартир, будут являться незаконными, поскольку они могут производиться только при наличии вступившего в силу решения суда, - заверил он бюджетников.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил правительству провести тщательный анализ по каждому объекту для решения вопроса, найти пути решения, а самое главное - сохранить за бюджетниками жильё.

Решение найдено

В результате действий правительства бюджетники остались в своих квартирах, а чиновники продолжали работать над решением проблемы. Логичным финалом стало подписанное 3 апреля распоряжение, о котором говорилось выше.

- Правительство приняло все необходимые меры для урегулирования этого вопроса. Нашим социальным партнером были выкуплены квартиры, в которых проживают работники бюджетной сферы. Все работники сферы образования, здравоохранения и культуры, которым КРИК были предоставлены квартиры в рамках программы и которые подтвердили потребность в служебном жилье, обеспечены жильём на ранее действовавших льготных условиях. Мы полностью несем ответственность за эту ситуацию и никоим образом не допустим, чтобы жилищные права граждан были нарушены, тем более такой категории граждан, как работники бюджетной сферы, - пояснил председатель областного правительства Александр Чурин.

В январе 2021 года АО «ОХК «Уралхим» были выкуплены последние квартиры, в которых проживали работники бюджетной сферы. На основании ранее достигнутых договоренностей по завершении необходимых регистрационных процедур в правительство области поступило предложение о принятии этих квартир в областную собственность, после чего велась подготовка документации, подготовлено распоряжение правительства о принятии этих квартир в областную собственность.

В апреле между министерством имущества Кировской области и «Уралхимом» будет подписан договор о передаче этих квартир. После прохождения регистрационных процедур квартиры, в которых проживают работники областных учреждений, будут переданы этим учреждениям, а квартиры, используемые работниками муниципальных образований, - соответствующим муниципальным образованиям.

Всего в областную собственность будет передано 296 служебных квартир, которые расположены в Кирово-Чепецке, Кирове, Котельниче, Слободском, Белой Холунице, Санчурске, Кильмези, Неме, Туже, Омутнинске, Восточном, Советске, Пижанке, Малмыже, Унях, Мурыгино, Зуевке, Лебяжье, Вятских Полянах, Красной Поляне, Афанасьево, Уржуме, Фалёнках и других населенных пунктах Кировской области.

Анастасия Четвергова.