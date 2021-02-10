259 млн рублей направил филиал «КЧХК» в 2020 году на природоохранные проекты

По итогам 2020 года филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» направил 259 млн рублей на организацию и проведение природоохранных мероприятий.

В 2020 году, как и в другие годы, завод уделял вопросам экологии особое внимание. Продолжилась модернизация существующих установок очистки промышленных выбросов. Планомерно велась работа в части замены теплообменного оборудования и технологических трубопроводов производств. Проведены масштабные мероприятия по ремонту кислотоупорных полов и модернизации поддонов емкостного оборудования – для исключения минимальных рисков попадания проливов в грунт и промливневые коммуникации в аварийных ситуациях. В 2020 году на предприятии продолжилась работа по выводу из эксплуатации электрооборудования, содержащего стойкие органические загрязнители (полихлорированные бифенилы) в соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции. Налажена и отработана система централизованного вывоза твердых коммунальных отходов. Выполнена в полном объеме программа производственного экологического контроля и подтверждено отсутствие превышений нормативов загрязняющих веществ по данным эко-аналитического контроля.

Филиал «КЧХК» продолжил сотрудничество с вузами Кировской области по научным направлениям минимизации негативного воздействия деятельности на окружающую среду. Завод традиционно оказывает поддержку развитию экологического образования в городе, работает с общественными организациями экологической направленности, проводит экологические мероприятия и акции. Примером тому стала традиционная акция по посадке деревьев «Добрый росток» у Центра культурного развития. Впервые ее провели в 2018 году по инициативе экологов филиала «КЧХК». В акции приняли участие представители компании «УРАЛХИМ», администрации Кирово-Чепецка, образовательных учреждений города, депутаты Кирово-Чепецкой городской думы.

Значимым событием 2020 года стал общероссийский экологический диктант. Филиал «КЧХК» стал единственным производственным объектом в Кировской области, который организовал офлайн-площадку и предоставил возможность своим работникам принять участие в экологическом диктанте на своей территории. В условиях ограничений проведения массовых мероприятий экодиктант написали 22 работника, из них восемь стали победителями. Есть победители и среди тех, кто ответил на вопросы диктанта онлайн.