22 июня 1941 года. «Сегодня началась война…»

В действительности нельзя сказать, что её не ждали. К войне готовились, в частности, в Осоавиахиме - обществе содействия обороне, авиации, химии. Как много значила эта организация для комсомольцев 1920-х и 1930-х годов! Она вела огромную военно-физкультурную работу, воспитывала молодёжь в духе патриотизма, преданности родине и народу.

В 1931 году в Советске по инициативе первого секретаря райкома ВЛКСМ Д.В. Стрельникова и руководителя Осоавиахима П.П. Смоленцева создали батальон из комсомольцев и учащейся молодёжи. В его состав входили четыре роты, отделение разведки, химотделение и санитарная дружина.

Первая рота состояла из ребят педучилища, вторая - лесного техникума, третья - из учащихся первой школы второй ступени, четвертая - из учащихся второй школы. Назначили и командиров взводов, отделений. Начальник штаба - председатель Осоавиахима Павел Петрович Смоленцев, опытный командир запаса Красной армии.

Бойцы батальона ежегодно проходили службу в лагерях Осоавиахима, размещавшихся в палатках на берегу Вятки в районе противотуберкулёзного санатория. Многие были одеты в костюмы цвета хаки. Поддерживалась строгая дисциплина. А как торжественно, с каким ярким проявлением энтузиазма колонны комсомольского ба­тальона участвовали в октябрь­ских и майских демонстрациях!

По-серьёзному изучали и стрелковое дело. В овраге недалеко от города оборудовали постоянно действующий тир. Там стреляли из мелкокалиберных винтовок, боевых винтовок и ручных пулемётов.

На берегу Пижмы, в районе Аникина лога, молодёжь тренировалась в стрельбе из станкового пулемёта. При педучилище, лесотехникуме и при районной организации Осо­авиахима оборудовали военные городки со всевозможными препятствиями. Все стремились иметь значки «Ворошиловский стрелок», «Будь готов к труду и обороне» - это было делом чести каждого молодого человека.

Ко всем учениям очень тщательно готовились: изучали обстановку на местности, силы «противника», его возможные манёвры. «Бои» проходили за с. Колянур, в районе Деньгинского леса, за Петропавлов­ск, в последующие годы были походы на Богородск, на Пижанку.

Однажды батальон выступил с задачей овладеть селом, занятым «противником»: при выходе из Советска форсировать Вятку в районе деревни Потрепухино, находящуюся под контролем и обстрелом авиации «противника».

Нередко на учения «бойцов» поднимали по тревоге ночью. Но явка всегда была полной и быстрой. Главное в работе ба­тальона было в том, что молодёжь приобщалась хотя и к самым элементарным, но необходимым военным навыкам, осваивала основы военного дела. Об этом писал В. Рябинин.

Через Осоавиахим подготовили и отправили на фронт 1060 лыжников, 309 медсестёр, 294 истребителя танков, 50 сан­инструкторов, 207 сандружинниц, 80 связистов, 57 автоматчиков, 88 пулемётчиков, 155 снайперов. 615 девушек, из них 282 комсомолки, были посланы на оборонные работы.

…Весть о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз дошла до нашего города в 12 часов дня 22 июня, после заявления правительства по радио.

С.Н. Соломин, выпускник средней школы № 1: «На воскресный день, 22 июня, в Советске был назначен футбольный матч между командами сборной старичков города и молодёжной юношеской спор­тивной школы. Решался затянувшийся спор о лидерстве: останутся ли непобедимыми опытные, заслуженные футболисты-ветераны или же на смену им придёт более техничная, задорная, быстрая и самобытная молодёжная команда, не проигравшая в минувшем сезоне ни одной игры…

Из фанерного радиорас­труба, установленного на стреноженных столбах, лилась спокойная камерная музыка. Но вот буквально на ноте она прервалась, и мы услышали взволнованный голос Вячеслава Михайловича Молотова с характерной лёгкой картавинкой. Председатель Совета народных комиссаров, нарком ино­странных дел объявил населению о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну.

Солнечный, тихий, спокойный и беспечный день сразу же превратился в чёрный, чужой, неуютный… Вместо городского стадиона, невольно для самих себя, мы очутились в райкоме комсомола. Сразу же всех прорвало. Говорили, заглушая друг друга. Война ворвалась неожиданно, скомкала личные планы, съела мечты…»

К.И. Ванчугов: «Всё было как обычно: взрослые на работе в поле, ребятишки играли на улице. И всё как будто встрепенулось. Нарочный из сельсовета проскакал на лошади, кругом стояла пыль, и было слышно - война, война, война...

Хотя все знали, что когда-то это услышат, но в душе надеялись, что этого не произойдёт. Жизнь как будто остановилась и в то же время закрутилась волчком. Женщины заплакали. Мужчины были готовы идти на войну - защищать Родину. Уже на следующий день пришли повестки в деревню. В один миг мы, четырнадцатилетние пацаны, стали мужчинами».

В. Конакова: «Мне не было ещё и двадцати. Работала учителем в Лошкаринской школе. В июне 41-го была в отпуске. 22-го, в Фёдоров день, в деревне Люметево проходило массовое гулянье. Люди пели, плясали, танцевали, шутили. Весело играла гармонь. Неожиданно подошла машина, и председатель сельсовета объявил: «Сегодня, 22 июня 1941 года, в четыре часа утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз». Веселье сменилось всеобщим, разрывающим душу плачем».

В первый же день войны в военкомат и райком комсомола пришли комсомольцы и молодёжь с просьбой направить их на фронт. Среди первых добровольцев были члены бюро Зоя Самоделкина, Алёша Калугин, Ладыгина, почти половина членов пленума, секретари первичных комсомольских организаций.

На следующий день люди собрались на митинг, который провел райком партии в городском саду. Присутствовало более тысячи человек. Затем состоялся партийно-комсомоль­ский актив. Прямо с совещания комсомольцев и коммунистов направили в сельсоветы, чтобы донести правду о вероломном нападении врага и мобилизовать колхозников на помощь фронту.

Митинги состоялись на предприятиях, в организациях: на лесозаводе Советского промкомбината, в районной больнице, в колхозах, в ГПК НКВД, среди отдыхающих в областном санатории и так далее.

Все выражали готовность влиться в ряды Красной армии, «удвоить и утроить свою энергию на всех участках работы», «трудиться столько, сколько потребуется для полной победы над врагом». И работали по 14 - 16 часов.

Первую команду в составе 15 человек Советский райвоенкомат отправил на фронт 24 июня 1941 года во главе с Д.С. Мирошиным.

В ответ на выступление по радио председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина 3 июля после работы состоялся митинг трудящихся города (присутствовало три тысячи человек), на котором приняли резолюцию: «Где бы ни были - на фронте или в тылу, на фабрике или в колхозе - всюду мы бойцы своей армии и выполняем боевое задание».

Женщины и подростки выражали готовность заменить ушедших на войну мужчин. С этой целью организовали обучение профессии механизатора на краткосрочных курсах при машинно-тракторных станциях.

В июле 1941 года группа этих женщин обратилась к девушкам и женщинам с призывом научиться работать на тракторе: «Ушедшие на фронт наши мужья, братья и товарищи сменят тракторы на боевые машины… Мы не должны допустить, чтобы наши тракторы стояли без работы…»

На предприятии «Заготзерно», например, создали кружки по обучению машинистов на замену ушедших на фронт, радиофицировали цеха, проводили коллективные прослушивания сводок с фронтов, весь коллектив обучался военному делу, 14 девушек занимались в кружке санобороны.

С первого же месяца начался сбор средств в Фонд обороны, досрочный заём: рабочие, работницы и служащие трикотажной фабрики имени Кирова единогласно решили отчислять свой однодневный заработок ежемесячно до конца войны. Уже 6 августа от фабрики в Госбанк на счёт Фонда обороны страны поступило 2100 рублей.

21 июля прошло собрание рабочих и служащих горсовета. На повестке дня стоял во­прос об организации ополчения и местной противовоздушной и противохимической обороны (МПВХО). Поступило 14 заявлений. С большим подъёмом эта акция прошла и в других организациях. Так, вступить в народное ополчение пожелал сторож Сельхозснаба Василий Николаевич Чемодаков, которому был уже 71 год.

Оборонная работа велась и в колхозах. В частности, в Борковском сельсовете в июле провели первые занятия по ПВХО.

В первые же дни войны ввели карточную систему на продукты питания. Учащимся и иждивенцам выдавали в день по 400 граммов хлеба, служащим - по 500 граммов, из других продуктов - почти ничего.

Но Советск жил и мирной жизнью. В середине июля в летнем театре горсада общественность города отметила столетие гибели великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, в программе были доклад преподавателя педучилища Г.И. Лучининой, концерт хора промкомбината, танцевальных коллективов, стихи и танцы. 31 июля в газете «Путь Ильича» за подписью Путилова и Лутошкина вышло постановление горсовета «Об охране зелёных насаждений в городе»...

Н. Жабкина,

г. Советск.