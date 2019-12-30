170 лет на двоих. Чудо-братья Дорофеевы

Впервые я увидела их в Герценке. И глазам не поверила: двое моложавых дедушек в одинаковых одеждах, с приветливыми улыбками на лице. И ходят всегда вместе под ручку. Как объяснил потом Юрий Алексеевич - чтобы не упасть на обледенелых улицах. Они, конечно, не сиамские близнецы, но по жизни неразделимы.

- В Кирове мы всегда вместе, хотя я живу в Нижнем Новгороде, а Виктор - в Краснодаре. Мы в Кирове родились и всё время сюда приезжаем, потому что мы очень любим вятских людей.

- Вас уже весь Киров знает, а я-то думала, что открытие сделала.

- Мы родились в 1934 году в Вятке, причем семимесячными. Нас первое время даже в вате держали, как цыплят, - начал рассказ Юрий Алексеевич. - А когда нам исполнилось два года, отца послали на лесосплав в Усть-Кильмезь, потом в Шурму, Уржум, Зуевку... С 1940 по 1946 год мы там и прожили, всю войну. Отец был на фронте с 41-го.

Дети войны

- Первое, что мы поняли, когда началась война, - что так как наш отец был в партии, то, если немцы придут, нас обязательно расстреляют. И нас с самого первого класса начали обучать штыковому бою. Помним, что зимой 41-го в Зуевке - жуткий холод, даже дышать было тяжело. Только вятские, закаленные северные люди, способны выдержать и такой мороз, и все невзгоды. В 42-м продукты закончились, суп мама готовила из картофельных очисток. Весной ели траву, пестики. Из сладкого не было ничего. Поэтому лук томили в печке и собирали горько-сладкий сок. Всем раздали участки под картошку, и мы ее сажали, бережно разделив каждую картофелину на глазки… А нам досталась земля, посыпанная шлаком. И мы, второклашки, вместе с мамой рыли эту землю, содрав ладошки до крови.

Мыться было нечем. Помним, как завезли жидкое мыло, очередь громадная выстроилась, на троих нам налили где-то около литра. Иногда приезжал вагончик с киноустановкой. Билетов было не достать. Так мальчишки постарше забрасывали одного «хулигана» прямо на толпу ребят, и он по головам доползал до окошечка с билетами и так же назад... Из школы нас перевели в бараки: очень много раненых привозили. И мы выступали перед ними с концертами. Особенно им нравилось, когда мы с братом пели частушки и плясали.

А после войны отца направили работать на село, и мы переехали сначала в село Мухино, а потом и в Нолинск. Там мы и окончили школу в 1952 году. Поехали учиться в Горький, я поступил в политехнический институт…

- А я, - подхватывает Виктор, - на его химический факультет, но перешел на физико-математический, правда потом заболел… Окончил железнодорожный техникум, а затем учился заочно в государственном народном университете искусств. И все-таки выбрал искусство. Поступил в Краснодарский пединститут на художественно-графический факультет… У меня получился несколько кривой путь в профессию, в отличие от Юры. Расскажи! - Он как бы передает «микрофон» брату.

- После института я стал конструктором, работал на заводах «Двигатель революции», «ОКБМ Африкантов». Это было совершенно секретное предприятие атомной промышленности. Горжусь, что в свое время я создал проект модернизации, перевооружения завода.

- Ну а я стал работать художником-педагогом. Меня направили в Дагестан, в Хасавюрт, учителем рисования и черчения, а вернувшись домой, я одно время преподавал в институте, а затем был завучем художественной школы, стал рисовать картины.

- У Виктора есть Почетная грамота Министерства культуры России за подготовку молодых талантливых художников.

- А Юрий - член-корреспондент Международной академии авторов научных открытий и изобретений. Покажи книжечку, - говорит Виктор брату.

Вместе ученый и художник создали своего рода творческий и научный тандем братьев-близнецов Дорофеевых. Так, на выставке в Кирове осенью этого года было представлено более 50 их работ в оригинальной технике живописи масляными красками по бумаге, а также в виде графических листов, в современном стиле, который они определяют как «артнеоп» - искусство неопределённости.

Виктор Дорофеев, вдохновлённый авангардным искусством таких художников, как Э. Мунк, А. Матисс, П. Пикассо, создаёт свои произведения в стиле импрессионизма, вкладывая идеи космизма в каждую картину. А брат Юрий, опираясь на философские труды К. Циолковского, создал научную теорию этого искусства - «вселизм». Начиная с шестидесятых годов прошлого столетия братья увлечены темой космизма. Они чувствуют прямую связь с Ю. Гагариным: родились в один год с Юрием Алексеевичем. Ведут дневник полетов космонавтов. Написали ряд книг о тайнах Вселенной и об искусстве неопределённости. Начиная с 2014 года состоялось уже 10 художественных выставок братьев Дорофеевых.

- И каковы отзывы посетителей? - поинтересовалась я.

- Нравится, особенно молодым. Мы пишем совершенно в ином стиле, очень ярко, - заметил Виктор. - Поэтому все думают, что художнику лет 25! А никак не 85… К сожалению, наши ровесники на выставки не ходят, поэтому их мнения не знаем.

Писатели

В 75 лет братья Дорофеевы вдруг почувствовали тягу к сочинительству. И за 10 лет издали 38 книг.

В руках у братьев совсем еще свежий экземпляр нового издания «Математика двойственности», которое они предлагают использовать в школе как учебное пособие.

- Смысл книги в том, чтобы любой школьник мог понять основы математики. Написана она очень просто, как ответы «почемучкам».

- А почему двойственность? Потому что вы - близнецы?

- Нет, она в самой математике. К примеру: сложение и вычитание, умножение и деление - двойственность. Да двойственность во всем: мир и антимир, добро и зло. Это уже философские понятия.

В этой книжке оригинальная система больших чисел, придуманная братьями. Таблицы-подсказки. По ним могут учиться школьники со 2-го по 11-й класс. Постепенный переход от простого к сложному, от таблицы умножения к синусу-косинусу.

- А вы знаете, как в древние времена научились, скажем, умножать? - спрашивает Юрий. - Были просто палочки или веточки. - И показывает… на пальцах.

- Наша мама в 30-е годы, когда не было никаких таблиц, учила так ребятишек в начальной школе в селе. Когда ей уже исполнилось 103 года, мы ее как-то спросили: 9 на 9 - сколько будет? Она не задумываясь ответила.

- Вы из семьи долгожителей.

- Да, папа до 92 лет жил. Мамин брат - до 100 лет, а потом ему сделали операцию, и он умер через четыре месяца. Не она бы, так он и дольше бы жил и жил. Я ему проигрывал в шахматы, он играл для своего возраста отлично! А мама на 104-м году умерла.

Когда ей стукнуло 100 лет, братья оставили свои семьи в Краснодаре и Нижнем Новгороде и приехали в Киров, чтобы ухаживать за мамой. «Мы же не могли бросить самого важного человека в нашей жизни одного», - вспоминают они.

Домочадцы понимающе отнеслись к позиции глав семейств, а ведь у Юрия Алексеевича, гордо называющего себя «сверхстариком», две дочери, три внука и четыре правнука, у Виктора Алексеевича - супруга, дочь и внучка.

Секреты долголетия

- Во втором классе мы попробовали закурить. Мама узнала, а так как работала тогда бухгалтером, схватила счеты и давай нас учить, - вспоминают они. - Мы забились под кровать и долго плакали. Этого урока нам хватило на всю жизнь. Зато мы и сейчас ещё совсем молоды! Нам на двоих - 170 лет! До сих пор бегом по этажам поднимаемся: бывшие спортсмены, волейболисты… Движение - это жизнь! Мама всю жизнь трудилась, двигалась, и дрова сама колола, и пилила, и сено таскала. Без конца и края.

А еще - нужно всегда быть оптимистом! Радоваться тому, что есть. Наше кредо: «Если хорошо, то хорошо. Если плохо, то тоже хорошо».

Мама сумела воспитать нас так, что мы рады жить, и восхищены, и довольны всегда. Мы собираемся её прославить. Нам хочется, чтобы про маму знали все. Издали книжечку ее частушек, которых она знала очень много и любила петь.

- А когда она уже не могла сама, - вспоминает Юрий Алексеевич, - за нее это делал я. Вот так. - И вдруг он пускается в пляс с притопами да прихлопами, напевая:

Пошел плясать,

дома нечего кусать:

сухари да корки,

на ногах опорки!

Братья Дорофеевы подготовили все необходимые документы, что бы их удивительную маму занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

А к 75-летию Великой Победы они готовят к изданию книгу «Зуевка, Лянгасово, Лызгач». Это воспоминания детей войны об отце, который одно время работал молотобойцем на железной дороге, о дяде, участнике трех войн, и о двоюродном брате, ставшем Героем России спустя полвека после сражения под Калининградом. Неслучайно в Кёнингсберге есть улица Дорофеева.

Еще о многом можно было бы поговорить с этими удивительными людьми. Но стемнело, а им еще надо было добираться до Лянгасово.

Я предложила взять такси до вокзала - они только посмеялись:

- Мы на машинах не ездим, только пешком. Друг за друга держимся: такая вот у нас братская связка.

Вера Ануфриева.

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