15 октября стартовала Всероссийская перепись населения

Главное статистическое событие десятилетия - так у специалистов принято называть Всероссийскую перепись населения - в этот раз откладывалось неоднократно. Сначала перепись должна была начаться в октябре 2020 года - помешала новая коронавирусная инфекция. Перенесли на апрель 2021-го, но снова не получилось, по той же причине. ВПН-2020 стартовала только с третьей попытки - на нынешней неделе, 15 октября.

Официальный слоган переписи - «Создаём будущее!» - должен объяснить значение этой кампании для россиян и создать соответствующий настрой для её участников. Считается, что полученные в результате переписи населения сведения хорошо помогут руководству России при принятии судьбоносных для экономики и социальной жизни страны решений. И, конечно же, в данном случае, поясняют организаторы ВПН-2020, речь идёт и о благополучии регионов. В качестве «кирпичиков», из которых оно, это благополучие, будет складываться, называют современные школы и больницы, социальные выплаты, новые рабочие места, благоустройство жилья...

В нынешних условиях было особенно непросто подобрать и обучить кадры для проведения переписи. «Переписчики - это наше сокровище, золото», - говорят в Кировстате. Их, переписчиков, в регионе будет более двух тысяч, а ещё есть контролёры, уполномоченные по районам... В МФЦ консультациями и советами по ВПН-2020 помогут - и прежде такого не было - более 500 волонтёров.

Об одном из главных событий этих дней - разговор с заместителем руководителя Кировстата Галиной ЖУРАВЛЕВОЙ.

Есть код подтверждения!

- Галина Вадимовна, никуда не деться от традиционного в таком случае вопроса: чем нынешняя перепись отличается от предыдущей?

- Во-первых, эта переписная кампания пройдёт в условиях пандемии.

- Во-вторых (и это особенно важно), будет практически полностью цифровой. Почему «практически»? Потому что, переписчик может при проведении опроса столкнуться с ситуацией, когда граждане, которые не доверяют «цифре», откажутся отвечать на вопросы с помощью электронного устройства , так как для них привычнее видеть перед собой бумажные переписные листы. В прежнем, «рукописном», формате пройдёт перепись, например, и в специальных учреждениях... Но общая тенденция - цифровизация этой кампании: переписчики пойдут в домохозяйства с планшетами, а главное - в переписи будет использоваться портал государственных услуг. У него два основных преимущества. Первое. Это безопасно, потому как минимизирует контакты. Второе. Данный ресурс даёт возможность пройти перепись в любое удобное для населения время. Круглосуточно.

- С какого дня по какой?

- На портале - с 15 октября по 8 ноября. Кстати, по вопросам переписи жители Кировской области могут обратиться в любой МФЦ. Там в этот период будут работать волонтёры. Они не проводят опрос, но помогут с помощью «гостевых» компьютеров найти необходимый интернет-ресурс, проконсультируют.

- А если вести речь о привычном ещё для нас формате переписи? Может ли уже в эти выходные в дверь моей квартиры позвонить переписчик?

- Нет, этого не случится. Переписчики - как определено нашим регламентом - с 15 по 17 октября будут проходить обучение (до этого Кировстат провёл подготовку контролёров, уполномоченных по переписи...). А вот 18-го октября к вам уже может прийти переписчик. Кстати, он работу на своём участке заканчивает 14 ноября.

- Почему разница в послед­нем сроке?

- Всё просто. Например, при посещении какого-то домохозяйства переписчику пообещали пройти перепись на портале гос­услуг, но по каким-то причинам не успели это сделать. И у нашего работника есть время в запасе для того, чтобы ещё раз побывать в этой семье и провести опрос.

Тот же, кто воспользовался порталом госуслуг, получает цифровой QR-код на всё домохозяйство и коды подтверждения прохождения переписи на каждого члена своей семьи. Эти коды необходимо сохранить. И когда придёт переписчик, предъявить их.

Быть в маске

- Переписчик обязательно должен быть в маске?

- Конечно, а также - обеспечен перчатками. И, сразу уж скажу, непременно быть в специальной экипировке - голубой жилет, шарф синего цвета с символикой ВПН-2020, иметь портфель с надписью «Росстат» и удостоверение. Если семья, куда пришёл подписчик, попросит его предъ­явить паспорт, он обязан это сделать. Безусловно, важно, чтобы и человек, с которым беседует наш работник, был в маске - это ведь взаимное уважение. Если по какой-то причине респондент отказывается надеть маску, то в таком случае переписчику рекомендовано проводить опрос на расстоянии не менее полутора метров.

- Нагрузка на переписчика?

- Он должен переписать порядка 550 человек.

- Получается, если я живу в девятиэтажке, где 180 квартир, то...

- ...то у вашего переписчика для работы будет весь дом и ещё «хвостик» из другого (скажем, один-два подъезда). Если брать в расчёт, что среднестатистическая семья у нас состоит из 2,2 человека

- Ещё о способах переписи. Если я не пользуюсь порталом госуслуг, принимать переписчика у себя не хочу - идёт ремонт и я редко бываю дома...

- У нас есть ещё стационарные переписные участки - по области в 245 помещениях. Здесь могут пройти перепись как кировчане, так и жители других регионов, временно оказавшиеся в нашей области.

- Где можно найти адрес такого стационарного участка?

- На сайте Кировстата.

- А если человек не пользуется интернетом?

- Мы поручили переписчикам и контролёрам разместить плакаты ВПН с соответствующей информацией на досках объявлений у подъездов домов. Кроме этого, списки и адреса стационарных участков для проведения опроса будут опубликованы в региональных СМИ.

Что в опроснике

- Какие вопросы в переписном листе?

- Типовые. Их 33.Вопросы понятные: о возрасте, поле, национальности, гражданстве, языках, которыми владеете… Все они есть на сайте Кировстата. Одна из особенностей нынешнего опросника - впервые будет исследована трудовая миграция. Предстоит узнать, насколько часто нашим гражданам приходится работать вдали от дома. Ведь кто-то ездит на работу, например, из Кирово-Чепецка в Киров, а кто-то - из Кирова в Москву. Среди новых - вопросы об условиях проживания: в каких помещениях мы живём, насколько удовлетворены ими?

- А про доходы?

- Конкретно о том, сколько вы получаете и сколько у вас денег в кошельке, никто спрашивать не будет. Если кто-то станет задавать подобный вопрос, то это точно не переписчик. И следует насторожиться, если такой «специалист» вдруг попросит вас показать какие-то квитанции, предъ­явить документы, удостоверяющие личность. Он не имеет права это делать, ведь весь опрос идёт со слов. Ваши фамилия, имя и отчество не будут фигурировать в переписном листе. Все материалы переписи строго конфиденциальны и станут обезличиваться.

- Если остаются сомнения относительно личности такого «переписчика»?

- Попросите его предъявить документы, если их нет - звоните в полицию по телефону 102 (в органы внутренних дел переданы списки всех переписчиков). Или в Кировстат.

Житейская история

- Пожилой человек преклонного возраста, неважно себя чувствует. Кто-то может за него ответить на вопросы из переписного листа? Например, родственник.

- Да. Как непосредственно переписчику, так и через сервис на портале госуслуг, который позволяет пройти перепись не только самому лично, но и сделать это за всех членов домашнего хозяйства.

- Стареньких и маленьких.

- Да. Даже няню необходимо переписать, если она живёт в этой семье, вместе со всеми домашними питается и считается, что все проживающие в данном помещении ведут общее хозяйство и имеют общий бюджет.

- Правда ли, что по телефону отвечать на вопросы переписи нельзя?

- В исключительных случаях можно. Пришёл переписчик к человеку в почтенном возрасте, который не знает, что такое интернет. Тот категорически не желает пускать в дом, через дверь общаться тоже отказывается. В этом случае наш работник может предложить ему пройти перепись по телефону. Даст номер стационарного переписного участка.

- Молодой человек вместе с супругой пришёл навестить родителей, и тут появляется переписчик. Они могут всем гамузом переписаться?

- Да, если, например, дети - из соседнего подъезда и их домохозяйство относится к данному счетному участку (то есть на планшете у переписчика есть информация об адресе, по которому они живут). В противном случае - нет. Но необходимую консультацию от переписчика они получат.

Без выходных

- Выходные у переписи есть?

- Нет. Мы работаем без выходных.

- То есть переписчики могут прийти к нам в субботу, в воскресенье... И это нормально?

- И это нормально. У переписчика очень большой объем работы. И заключённый с ними госконтракт не предполагает выходных и праздничных дней.

- А если он надумает в девять часов вечера провести опрос?

- Мы советуем соблюдать этику, правила общежития и не посещать домохозяйства в очень позднее время, равно как и в очень раннее.

- Переписчик на пороге, а в квартире шумное застолье?

- В этом случае предлагаем переписчику не входить в помещение. Он должен извиниться и постараться договориться о другом времени визита.

Один момент

- Существуют какие-то особенности в проведении переписи в глубинке?

- Очень небольшие. Например, там, где деревни маленькие, а расстояния между ними значительные, переписчики - в случае крайней необходимости - обеспечиваются автотранспортом. В каких-то местах при подборе переписного персонала учитывали национальную специфику. Если в селе или деревне преимущественно живут, скажем, татары, марийцы, то и переписчиков находили среди местных - так им проще общаться при опросе.

- Есть понимание религиозных организаций в отношении переписной кампании?

- Соответствующая договорённость на федеральном уровне достигнута со всеми конфессиями. И на сегодняшний день какого-то непонимания в данной сфере мы не ощущаем. Если оно появится - будем вести диалог.

- Галина Вадимовна, и по­следнее, о чём во время переписи обязательно следует знать.

- О моменте переписи. Это - 00 часов 1 октября 2021 года. Учёт населения ведётся по состоянию именно на эту дату.

- Пожелание всем нам на эту кампанию?

- Чтобы все мы оставались здоровы, смогли принять в ней участие и очень бережно - большая наша просьба - относились к каждому переписчику. Он - человек из нашей среды, он такой же, как мы с вами. И он выполняет работу, которую ему поручило государство и которая важна и необходима для страны.

Беседовал Сергей КАРИН.