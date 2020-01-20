13 лет колонии для матери-убийцы. В Кирове вынесен приговор Марии Плёнкиной

На этой неделе подошел к финалу процесс над Марией Плёнкиной, оставившей свою трёхлетнюю дочь умирать в пустой квартире. На предпоследнем заседании суда прокурор выступил с обвинительным заключением, состоялись прения сторон, а обвиняемой было предоставлено последнее слово. 17 января суд огласил окончательный вердикт.

Отвечать способна

В феврале этого года бабушка Кристины Плёнкиной пришла навестить внучку и поздравить ее с днем рождения. Открыв квартиру, она обнаружила бездыханное тело девочки, а вот матери рядом с ней не оказалось. Позже выяснилось, что мать Кристины отключила пустой холодильник, перекрыла воду, закрыла трёхлетнего ребенка в квартире, а сама поехала развлекаться. При этом накануне дня рождения дочки она выложила в Инстаграм свои фото с ребенком, с трогательными подписями типа «люблю», «мое счастье» и т. п. Реально же в это время ребенок умирал от голода, жажды и холода. Девочка даже пробовала есть стиральный порошок.

По заключению экспертов, смерть малышки «наступила 17 - 18 февраля от полиорганной недостаточности, которую вызвали голодание, обезвоживание и переохлаждение».

Заявление в полицию подала мать Марии Плёнкиной, которая обнаружила труп внучки. Горе-мамаша была взята под стражу, возбуждено уголовное дело.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. «Вятский край» в числе прочих средств массовой информации также написал о нем. В попытке оправдать свою беспомощность власть даже посадила в СИЗО заведующую детской поликлиникой, в которой должна была наблюдаться девочка. Но реакция медицинского сообщества, пригрозившего массовыми увольнениями, а также вмешательство Леонида Рошаля заставило освободить незаслуженно попавшую под тяжелую руку правосудия женщину.

Потом в суде было рассмотрение меры пресечения для обвиняемой, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Мария Плёнкина признана вменяемой, а потому в полной мере ответственной за свои поступки.

На предпоследнем заседании суда прокурор попросил назначить обвиняемой наказание «в виде 13 лет и 3 месяцев в колонии общего режима с ограничением свободы в 1,5 года».

Признала вину «косвенно»

В этом деле вятскую публику более всего поразила реакция матери на смерть ребенка. Сообщение об этом и свой арест она перенесла спокойно, без слез. Те, кто видел ее на первом заседании суда, отметили отсутствие раскаяния на лице горе-мамаши.

На предпоследнем заседании суда адвокат объяснила действия своей подзащитной «инфантилизмом и отсутствием жизненного опыта». Однако прокурор заметила, что такой вывод опровергают показания Марии Плёнкиной.

Государственный обвинитель рассказала в суде: «Когда Плёнкина оставила дочь одну, она жила обычной активной жизнью, общалась с подругой, выпивала, ездила на собеседования, ходила по магазинам, в клуб, в парикмахерскую, но говорила всем, что оставила ребёнка со своей матерью или подругой. Когда узнала о смерти дочери, была внешне спокойна и не плакала».

Разрыдалась же мать-убийца только тогда, когда поняла, что загремит в колонию на много-много лет. Сквозь «крокодиловы слезы» она сказала: «Я не желала дочери смерти, очень любила и заботилась о ней, не испытывала неприязни. Я очень раскаиваюсь в содеянном и косвенно признаю свою вину».

К слову, насчет материнской заботы: когда медики осматривали тело девочки, они установили, что в свои три года ребенок весил только 8 с половиной килограммов, тогда как нормальным считается вес 13 - 16 кг.

Народ требует пожизненного

Как только СМИ опубликовали первые сообщения о том, какое наказание для обвиняемой требует прокурор, в сети появились комментарии неравнодушных граждан. И, нужно отметить, ни в одном из них не было (как это иногда бывает в других случаях) жалости по отношению к Плёнкиной. Более того, людей удивила «мягкость» требуемого наказания.

Вот лишь несколько наиболее типичных высказываний (взято из группы «ProГород» социальной сети «ВКонтакте»).

Юра Сафонов: «Я согласен закидывать камнями, чтобы от боли медленно умирала. Сейчас эта взрослая … ноет, а вы представьте, как плакала и мучалась та маленькая девочка от голода и холода и медленно умирала. Моё мнение - пожизненный срок».

Юлия Ткаченко: «Пусть всю жизнь сидит в тюрьме, а то ещё кого-нибудь родит и так же заморит».

Оля Косолапова: «Тюрьма для неё слишком лёгкое наказание».

И такая реакция публики не удивляет. Еще в феврале 2019 года в интернете создали петицию с требованием максимально жесткого наказания для матери-убийцы. В частности, в ней говорилось: «Просим применить самое жестокое наказание по отношению к гражданке Марии Плёнкиной, 1997 года рождения, обвиняемой в убийстве своей трёхлетней дочери. Мы считаем, что такое отношение к ребенку недопустимо в нашем обществе и заслуживает особого наказания. Она совершила тяжкое преступление, за которое должна понести заслуженное суровое наказание. Это должно стать примером для молодых семей и молодых матерей-одиночек».

К январю 2020 года под петицией поставили свои подписи более 9500 кировчан.

Многих людей возмущает позиция обвинения, которое требует для Плёнкиной 13 лет и три месяца колонии. Некоторые из комментаторов отмечают, что подобный срок - 13,5 года колонии - назначил суд подростку из Кирова, который за день до выпускного вечера был взят с поличным при попытке закладки наркотиков. Молодой человек захотел «легких денег», а угодил в колонию. Жизнь его оказалась сломана даже не из-за наркоторговли, а лишь из-за попытки таковой. А тут за убийство ребенка с особой жестокостью требуют аналогичного наказания.

Хочется отметить, что российские суды уже не раз подрывали веру граждан в правосудие. Украл бутылку водки - два года в колонии, «слямзил» несколько миллионов - условный срок. Кировчане (судя по комментариям) очень надеялись, что суд назначит для обвиняемой Марии Плёнкиной максимально жесткое наказание, без ссылок на любые смягчающие обстоятельства, в противном случае этот судебный процесс будет еще одной каплей в чаше неверия в беспристрастность Фемиды.

Когда верстался номер

17 января состоялось последнее заседание суда. Судья назначил обвиняемой 13 лет колонии общего режима.

Сергей СМОЛИН.