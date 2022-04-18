100 миллионов рублей выделено на охрану лесов Кировской области от пожаров
ОБЩЕСТВО
С приходом апрельского тепла 2022 года в Кировской области стартовал пожароопасный сезон. Начались и тренировки лесных пожарных. Вот что рассказал о подготовке к этому периоду Руслан Сибагатулин, начальник Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов.
- В рамках подготовки к пожароопасному сезону еще в марте 2022 года мы участвовали в межрегиональных учениях по тушению лесного пожара на территории Удмуртской Республики совместно с лесопожарными формированиями Кировской области и Удмуртии. Учения проходили в городе Воткинске. Наши парашютисты-пожарные выполняли свой блок тренировок с высадкой парашютно-десантной группы.
Затем совместно с МЧС России мы участвовали в командно-штабных учениях по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров. Привлекали и свою технику для осмотра. Основные учения для отработки взаимодействия с МЧС по развертыванию сил и средств пожаротушения прошли с 12 по 14 апреля на площадке за рекой Вяткой, в районе «Титаника».
- Также с десантированием парашютистов?
- Задействованы в учениях были только наземные службы. Мы отрабатывали тушение условного лесного пожара. Также у нас запланированы региональные учения в конце апреля в Уржуме. Тут уже будут работать и наземная, и авиаслужба в тандеме.
- Сплошные тренировки…
- Тяжело в учении, легко в бою.
- Слышала, что в этом году федеральное правительство выделяет Кировской области на охрану
лесов сто миллионов рублей? Это не фейк?
- Пока ждём и молчим, чтобы не сглазить. Правительство нас не забывает, и федеральное, и областное. Дополнительно мы запрашиваем средства в виде субвенций. Кроме того, в этом году в два раза увеличено финансирование на охрану лесов. Так, около пяти миллионов рублей направят на формирование резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон и на приобретение запасных частей для лесопожарной техники.
- Это будет способствовать усилению охраны лесов?
- Безусловно. Увеличение финансирования позволит прежде всего повысить продолжительность авиационного мониторинга лесных пожаров до 600 лётных часов. Это очень важно, тем более - с учётом динамики роста цен. Выросла стоимость лётного часа, ГСМ, продуктов питания, средств индивидуальной защиты. Кроме того, дополнительное финансирование позволит увеличить численность парашютистов-пожарных; приобрести парашютные системы специального назначения «Лесник-3» и снаряжение лесного пожарного, а также улучшит оснащённость пожарно-химических станций, увеличит кратность патрулирования - как авиационного, так и наземного. Это большое подспорье в организации тушения лесных пожаров.
- А какой прогноз на нынешний пожароопасный период? Чем он будет отличаться от предыдущих?
- Долгосрочного прогноза пока нет. Готовимся, как всегда, по самому наихудшему сценарию. За основу взят 2010 год, когда все леса сильно горели. Сейчас активно идёт таяние снежного покрова. Нынче нас спасает то, что зима была снежная. В лесах ещё лежит снег. Правда, с полей он сойдёт быстро, что увеличит вероятность ранних ландшафтных пожаров. Готовимся. Как я уже сказал, в Удмуртской Республике на пожарно-химических станциях прошли программные тренировки. Мы готовы, во всеоружии.
Региональная диспетчерская служба по распоряжению министерства лесного хозяйства тоже начала тренировки по системе оповещения с районными службами. Как говорят, готовность номер один.
В. Георгиева.
P.S. На тушение лесных пожаров предусмотрено более трёх тысяч единиц техники. В этой сфере задействовано почти 6,5 тысячи человек из числа сотрудников лесопожарных формирований КОГСАУ «Лесоохрана», арендаторов лесных участков и аварийно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Кировской области.
Кроме того, запланированы тренировки работников лесопожарных формирований, в том числе парашютистов-пожарных, выполняющих прыжки с парашютом на место возникновения лесного пожара.
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