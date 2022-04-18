100 миллионов рублей выделено на охрану лесов Кировской области от пожаров

С приходом апрельского тепла 2022 года в Киров­ской области стартовал пожаро­опасный сезон. Начались и тренировки лесных пожарных. Вот что рассказал о подготовке к этому периоду Руслан Сибагатулин, начальник Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов.

- В рамках подготовки к пожароопасному сезону еще в марте 2022 года мы участвовали в межрегиональных учениях по тушению лесного пожара на территории Удмуртской Республики совместно с лесопожарными формированиями Кировской области и Удмуртии. Учения проходили в городе Воткинске. Наши парашютисты-пожарные выполняли свой блок тренировок с высадкой парашютно-десантной группы.

Затем совместно с МЧС России мы участвовали в командно-штабных учениях по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров. Привлекали и свою технику для осмотра. Основные учения для отработки взаимодействия с МЧС по развертыванию сил и средств пожаротушения прошли с 12 по 14 апреля на площадке за рекой Вяткой, в районе «Титаника».

- Также с десантированием парашютистов?

- Задействованы в учениях были только наземные службы. Мы отрабатывали тушение условного лесного пожара. Также у нас запланированы региональные учения в конце апреля в Уржуме. Тут уже будут работать и наземная, и авиаслужба в тандеме.

- Сплошные тренировки…

- Тяжело в учении, легко в бою.

- Слышала, что в этом году федеральное правительство выделяет Кировской области на охрану

лесов сто миллионов рублей? Это не фейк?

- Пока ждём и молчим, чтобы не сглазить. Правительство нас не забывает, и федеральное, и областное. Дополнительно мы запрашиваем средства в виде субвенций. Кроме того, в этом году в два раза увеличено финансирование на охрану лесов. Так, около пяти миллионов рублей направят на формирование резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон и на приобретение запасных частей для лесопожарной техники.

- Это будет способствовать усилению охраны лесов?

- Безусловно. Увеличение финансирования позволит прежде всего повысить продолжительность авиационного мониторинга лесных пожаров до 600 лётных часов. Это очень важно, тем более - с учётом динамики роста цен. Выросла стоимость лётного часа, ГСМ, продуктов питания, средств индивидуальной защиты. Кроме того, дополнительное финансирование позволит увеличить численность парашютистов-пожарных; приобрести парашютные системы специального назначения «Лесник-3» и снаряжение лесного пожарного, а также улучшит оснащённость пожарно-химических станций, увеличит кратность патрулирования - как авиационного, так и наземного. Это большое подспорье в организации тушения лесных пожаров.

- А какой прогноз на нынешний пожароопасный период? Чем он будет отличаться от предыдущих?

- Долгосрочного прогноза пока нет. Готовимся, как всегда, по самому наихудшему сценарию. За основу взят 2010 год, когда все леса сильно горели. Сейчас активно идёт тая­ние снежного покрова. Нынче нас спасает то, что зима была снежная. В лесах ещё лежит снег. Правда, с полей он сойдёт быстро, что увеличит вероятность ранних ландшафтных пожаров. Готовимся. Как я уже сказал, в Удмуртской Республике на пожарно-химических станциях прошли программные тренировки. Мы готовы, во всеоружии.

Региональная диспетчер­ская служба по распоряжению министерства лесного хозяйства тоже начала тренировки по системе оповещения с районными службами. Как говорят, готовность номер один.

В. Георгиева.

P.S. На тушение лесных пожаров предусмотрено более трёх тысяч единиц техники. В этой сфере задействовано почти 6,5 тысячи человек из числа сотрудников лесопожарных формирований КОГСАУ «Лесоохрана», арендаторов лесных участков и аварийно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Кировской области.

Кроме того, запланированы тренировки работников лесопожарных формирований, в том числе парашюти­стов-пожарных, выполняющих прыжки с парашютом на место возникновения лесного пожара.